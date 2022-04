Jake Swanson Wins at Putnamville

PUTNAMVILLE, Ind. (April 16, 2022) — Jake Swanson won the non-wing sprint car feature Saturday at Lincoln Park Speedway. Swanson took advantage of starting in the pole position to hold off ninth starting Casey Shuman for the victory. Tye Mihocko, Brian Hayden from 15th, and Geoff Ensign from 13th starting spot rounded out the top five.

Lincoln Park Speedway

Putnamville, Indiana

Saturday, April 16, 2022

Non-Wing 410 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 5T-Jake Swanson[4]

2. 17GP-Kyle Shipley[2]

3. 24-Casey Shuman[3]

4. 04-Geoff Ensign[5]

5. 81G-Rylan Gray[7]

6. I1-Ivan Glotzbach[8]

7. 5A-Austin Hawkins[9]

8. 5-Jesse Vermillion[1]

9. 77S-Travis Berryhill[6]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 33-Jake Scott[2]

2. 66-Shane Cockrum[4]

3. 77FR-Ryan Thomas[1]

4. 9Z-Zack Pretorius[5]

5. 98-Brandon Morin[3]

6. 4R-John Sluss[6]

7. 10G-Gabriel Gilbert[8]

8. 24M-Hunter Maddox[9]

DNS: 15-Carson Garrett

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 00-Thomas Meseraull[4]

2. 53-Brayden Fox[2]

3. 16B-Harley Burns[3]

4. 2H-Brian Hayden[1]

5. 87-Tony Helton[5]

6. 17S-Shey Owens[6]

7. 88-Will Barnett[8]

8. 4U-Allen Howard Jr[7]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 24P-Tye Mihocko[2]

2. 99-Alec Sipes[4]

3. 73-Blake Vermillion[1]

4. 22-Brandon Spencer[3]

5. 27-Matt Brannin[6]

6. 100-Justin Meneely[7]

7. 81-Alan Brown[8]

8. 7R-Ryan Bond[5]

B-Main (12 Laps)

1. 98-Brandon Morin[2]

2. 81G-Rylan Gray[1]

3. 17S-Shey Owens[7]

4. 87-Tony Helton[3]

5. 77S-Travis Berryhill[17]

6. 5-Jesse Vermillion[13]

7. 10G-Gabriel Gilbert[10]

8. 5A-Austin Hawkins[9]

9. 27-Matt Brannin[4]

10. 7R-Ryan Bond[16]

11. 81-Alan Brown[12]

12. 15-Carson Garrett[18]

13. 100-Justin Meneely[8]

14. 24M-Hunter Maddox[14]

15. I1-Ivan Glotzbach[5]

16. 88-Will Barnett[11]

17. 4R-John Sluss[6]

DNS: 4U-Allen Howard Jr

A-Main (25 Laps)

1. 5T-Jake Swanson[1]

2. 24-Casey Shuman[9]

3. 24P-Tye Mihocko[4]

4. 2H-Brian Hayden[15]

5. 04-Geoff Ensign[13]

6. 53-Brayden Fox[7]

7. 99-Alec Sipes[8]

8. 81G-Rylan Gray[18]

9. 17GP-Kyle Shipley[5]

10. 22-Brandon Spencer[16]

11. 77FR-Ryan Thomas[10]

12. 33-Jake Scott[2]

13. 9Z-Zack Pretorius[14]

14. 87-Tony Helton[20]

15. 17S-Shey Owens[19]

16. 73-Blake Vermillion[12]

17. 16B-Harley Burns[11]

18. 00-Thomas Meseraull[3]

19. 66-Shane Cockrum[6]

20. 98-Brandon Morin[17]

Special 1 (15 Laps)

1. 77S-Travis Berryhill[1]

2. 27-Matt Brannin[5]

3. I1-Ivan Glotzbach[11]

4. 81-Alan Brown[7]

5. 7R-Ryan Bond[6]

6. 88-Will Barnett[12]

7. 5-Jesse Vermillion[2]

DNS: 15-Carson Garrett

DNS: 10G-Gabriel Gilbert

DNS: 5A-Austin Hawkins

DNS: 4U-Allen Howard Jr

DNS: 24M-Hunter Maddox

DNS: 100-Justin Meneely

DNS: 4R-John Sluss