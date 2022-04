Moles Wins USAC Western States Feature at Bakersfield

BAKERSFIELD, Calif. (April 15, 2022) — Mitchell Moles won the USAC Western States Midget Car Series feature Saturday at Bakersfield Speedway. Matt Mitchell, A.J. Bender, Robby Josett, and Michael Faccinto rounded out the top five.

USAC WESTERN STATES MIDGET SERIES RACE RESULTS: April 16, 2022 – Bakersfield Speedway – Bakersfield, California – Co-Sanctioned with BCRA

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATONS: 1. Mitchel Moles, 73X, Ford-13.488; 2. Michael Faccinto, 14, Brown-13.535; 3. Ben Worth, 5K, Alexander-13.614; 4. Travis Buckley, 7NZ, Buckley-13.644; 5. Jake Andreotti, 00, Davis-13.657; 6. Matt Mitchell, Six8-13.751; 7. Brody Fuson, 51, Carlile-13.809; 8. Robby Josett, 73B, Ford-13.892; 9. Braden Chiaramonte, 14JR, Streeter-14.235; 10. A.J. Bender, 1X, LKK-14.251; 11. C.J. Sarna, 20, Sarna-14.301; 12. Terry Nichols, 1P, Nichols/Peckfelder-14.464; 13. Michael Snider, 6K, Snider-14.516; 14. Racin Silva, 5S, Silva-14.697; 15. Danika Jo Parker, 13, Parker-14.834; 16.Nick Velasquez, 1EM, Nichols/Peckfelder-14.895; 17. Randi Pankratz, 8, Pankratz-14.906; 18. Thomas Esberg, 8X, Esberg-15.159; 19. Zach Telford, 22G, GR-15.589; 20. Anthony Esberg, 1K, Esberg-NT; 21. Blake Bower, 9, Boscacci-NT.

JORDAN HANNI WELL DRILLING FIRST HEAT: (10 laps) 1. Moles, 2. Snider, 3. Fuson, 4. Bender, 5. Buckley, 6. Velasquez, 7. Telford. NT.

AMMONIA REFRIGERATION SERVICE SECOND HEAT: (10 laps) 1. Andreotti, 2. Faccinto, 3. Sarna, 4. Josett, 5. Pankratz, 6. Silva, 7. A.Esberg. NT.

WIRELESS 101 THIRD HEAT: (10 laps) 1. Worth, 2. Chiaramonte, 3. Mitchell, 4. Nichols, 5. Parker, 6. T.Esberg, NT.

FEATURE: (30 laps, With Starting Positions) 1. Mitchell Moles (6), 2. Matt Mitchell (1), 3. A.J. Bender (10), 4. Robby Josett (8), 5. Michael Faccinto (5), 6. C.J. Sarna (11), 7. Brody Fuson (7), 8. Terry Nichols (12), 9. Travis Buckley (3), 10. Braden Chiaramonte (9), 11. Thomas Esberg (18), 12. Nick Velasquez (16), 13. Racin Silva (14), 14. Ben Worth (4), 15. Zach Telford (19), 16. Michael Snider (13), 17. Jake Andreotti (2), 18. Randi Pankratz (17), 19. Danika Jo Parker (15), 20. Blake Bower (21, #6X Snider), 21. Anthony Esberg (20). NT.

**Bower flipped during hotlaps.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-4 Andreotti, Laps 5-22 Buckley, Laps 23-30 Moles.

ROD END SUPPLY HARD CHARGER: A.J. Bender (10th to 3rd)

NEW USAC WESTERN STATES MIDGET POINTS: 1-A.J. Bender-208, 2-Ben Worth-174, 3-Travis Buckley-167, 4-Jake Andreotti-165, 5-C.J. Sarna-155, 6-Michael Faccinto-147, 7-Blake Bower-146, 8-Brody Fuson-139, 9-Michael Snider-136, 10-Thomas Esberg-115.

TOP QUALIFIER POINTS: 1-Ben Worth-14, 2-Jake Andreotti-8, –Michael Faccinto-8, 4-Shane Golobic-6, –Chase Johnson-6, –Mitchel Moles-6, 7-Shannon McQueen-4, –Travis Buckley-4, 9-Brody Fuson-3, 10-Dylan Ito-2.

PASSING MASTER POINTS: 1-A.J. Bender-14, 2-Michael Snider-7, –Thomas Esberg-7, 4-Blake Bower-6, 5-Randi Pankratz-5, –Danika Jo Parker-5, –Anthony Esberg-5, –C.J. Sarna-5, –Mitchel Moles-5, 10-Ben Wiesz-4, –Robby Josett-4, –Terry Nichols-4, –Nick Velasquez-4, –Zach Telford-4.

NEXT USAC WESTERN STATES MIDGET RACE: April 23 – Merced Speedway – Merced, California – “Elk Grove Ford Mini-Series Round #2” – Co-Sanctioned with BCRA