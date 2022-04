Royal Jones Wins 305 Feature at Vado Speedway Park

VADO, N.M. (April 16, 2022) — Royal Jones won the winged 305 sprint car feature Saturday at Vado Speedway Park. John Carney II, Derek DeMartino, Wes Wofford, and Vance Wofford rounded out the top five.

Vado Speedway Park

Vado, New Mexico

Saturday, April 16, 2022

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 131-Royal Jones[2]

2. 27-John Carney II[4]

3. 1-Dylan Harris[6]

4. 65-Richard Wilbee[1]

5. 20Z-Rick Ziehl[7]

6. 22B-Jesse Baker[5]

7. 8-Aydan Saunders[9]

8. 46-Zach McCoy[10]

9. 1I-Daniel Blaeser[3]

10. 40X-Mike Archuleta[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 97-Derek DeMartino[2]

2. 22-Justin Lasiter[3]

3. 19-Wes Wofford[5]

4. 77-CJ Hulsey[7]

5. 116-Vance Wofford[8]

6. 9-Robert Herrera[6]

7. 510-Christian Showers[1]

8. 22S-Shane Redline[4]

9. 10-Victor Colorbio[9]

A-Main (25 Laps)

1. 131-Royal Jones[6]

2. 27-John Carney II[7]

3. 97-Derek DeMartino[3]

4. 19-Wes Wofford[8]

5. 116-Vance Wofford[2]

6. 20Z-Rick Ziehl[9]

7. 22B-Jesse Baker[13]

8. 1I-Daniel Blaeser[16]

9. 9-Robert Herrera[12]

10. 65-Richard Wilbee[10]

11. 1-Dylan Harris[5]

12. 22-Justin Lasiter[1]

13. 8-Aydan Saunders[11]

14. 510-Christian Showers[14]

15. 22S-Shane Redline[15]

16. 46-Zach McCoy[19]

17. 10-Victor Colorbio[18]

18. 77-CJ Hulsey[4]

DNS: 40X-Mike Archuleta