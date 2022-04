Schuerenberg Shines at Lernerville

SARVER, PA (April 19, 2022) — Hunter Schuerenberg won the main event for the Tezos All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1 series Friday at Lernerville Speedway. Schuerenberg was able to hold off a late race challenge from Greg Wilson for the victory. Tyler Courtney was able to drive around Wilson on the final lap to take the second position. Justin Peck, and Logan Wagner rounded out the top five.

Tezos All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1

Lernerville Speedway

Sarver, Pennsylvania

Friday, April 28, 2022

Dixie Vodka Qualifying

1. 1-Logan Wagner, 13.373[13]

2. 55-Hunter Schuerenberg, 13.468[9]

3. 7BC-Tyler Courtney, 13.472[4]

4. 11-Parker Price Miller, 13.478[17]

5. 13-Justin Peck, 13.483[20]

6. 42-Sye Lynch, 13.536[23]

7. 99-Skylar Gee, 13.569[3]

8. 9K-Kevin Thomas Jr, 13.577[7]

9. 22C-Cole Duncan, 13.598[1]

10. 20B-Cody Bova, 13.606[16]

11. 19M-Brent Marks, 13.666[44]

12. 73-Scotty Thiel, 13.687[31]

13. 26-Cory Eliason, 13.775[22]

14. 11B-Carl Bowser, 13.792[21]

15. 91-Kyle Reinhardt, 13.795[14]

16. 11K-Michael Kofoid, 13.818[30]

17. 17B-Bill Balog, 13.823[37]

18. 23JR-Jack Sodeman Jr, 13.829[2]

19. 40-George Hobaugh Jr, 13.849[8]

20. 19-Chris Windom, 13.867[6]

21. 07-Bradley Howard, 13.908[5]

22. 7-Scott Bogucki, 13.918[25]

23. 2-AJ Flick, 13.923[39]

24. 4-Cap Henry, 13.942[34]

25. 29S-Dan Shetler, 13.959[19]

26. 17-Josh Baughman, 13.970[24]

27. 70-Sammy Swindell, 13.983[10]

28. 5K-Adam Kekich, 13.985[18]

29. 6-Ryan Smith, 14.132[28]

30. 97-Greg Wilson, 14.189[40]

31. 12-Darin Gallagher, 14.243[41]

32. 7NY-Matt Farnham, 14.293[15]

33. 29-Logan McCandless, 14.352[29]

34. 28-Tim Shaffer, 14.397[42]

35. 35-Jared Zimbardi, 14.436[35]

36. 22-Brandon Spithaler, 14.553[43]

37. 55S-Matt Sherlock III, 14.611[27]

38. 38-Leyton Wagner, 14.689[26]

39. 33-Brent Matus, 14.700[32]

40. 13M-Brandon Matus, 14.706[38]

41. 6F-Bob Felmlee, 14.729[36]

42. 4K-Bill Kiley, 15.523[11]

43. 23-Darren Pifer, 15.598[12]

DNS: 10-Zeb Wise, 59.999

Hunt Brothers Pizza Heat Race #1 (8 Laps)

1. 7BC-Tyler Courtney[1]

2. 9K-Kevin Thomas Jr[3]

3. 55-Hunter Schuerenberg[4]

4. 99-Skylar Gee[2]

5. 19-Chris Windom[8]

6. 22C-Cole Duncan[5]

7. 40-George Hobaugh Jr[7]

8. 23JR-Jack Sodeman Jr[6]

9. 07-Bradley Howard[9]

CSI Shocks Heat Race #2 (8 Laps)

1. 11-Parker Price Miller[1]

2. 91-Kyle Reinhardt[3]

3. 20B-Cody Bova[2]

4. 70-Sammy Swindell[5]

5. 1-Logan Wagner[4]

6. 5K-Adam Kekich[6]

7. 7NY-Matt Farnham[7]

8. 4K-Bill Kiley[8]

DNS: 23-Darren Pifer

All Pro Aluminum Cylinder Heads Heat Race #3 (8 Laps)

1. 42-Sye Lynch[1]

2. 13-Justin Peck[4]

3. 26-Cory Eliason[2]

4. 11B-Carl Bowser[3]

5. 7-Scott Bogucki[5]

6. 29S-Dan Shetler[6]

7. 38-Leyton Wagner[9]

8. 55S-Matt Sherlock III[8]

9. 17-Josh Baughman[7]

Mobil 1 Heat Race #4 (8 Laps)

1. 11K-Michael Kofoid[1]

2. 4-Cap Henry[2]

3. 6-Ryan Smith[3]

4. 73-Scotty Thiel[4]

5. 10-Zeb Wise[9]

6. 35-Jared Zimbardi[6]

7. 29-Logan McCandless[5]

8. 6F-Bob Felmlee[8]

9. 33-Brent Matus[7]

Kistler Racing Products Heat Race #5 (8 Laps)

1. 97-Greg Wilson[3]

2. 19M-Brent Marks[4]

3. 2-AJ Flick[2]

4. 17B-Bill Balog[1]

5. 28-Tim Shaffer[6]

6. 22-Brandon Spithaler[7]

7. 12-Darin Gallagher[5]

DNS: 13M-Brandon Matus

Computer Man Inc C-Main (8 Laps)

1. 17-Josh Baughman[7]

2. 23JR-Jack Sodeman Jr[1]

3. 07-Bradley Howard[6]

4. 6F-Bob Felmlee[4]

5. 33-Brent Matus[8]

6. 55S-Matt Sherlock III[2]

7. 4K-Bill Kiley[5]

8. 23-Darren Pifer[9]

DNS: 13M-Brandon Matus

Elliotts Custom Trailers and Carts Dash (6 Laps)

1. 13-Justin Peck[2]

2. 55-Hunter Schuerenberg[5]

3. 7BC-Tyler Courtney[3]

4. 11K-Michael Kofoid[4]

5. 97-Greg Wilson[7]

6. 42-Sye Lynch[1]

7. 11-Parker Price Miller[10]

8. 73-Scotty Thiel[8]

9. 19M-Brent Marks[9]

10. 20B-Cody Bova[6]

Classic Ink USA B-Main (12 Laps)

1. 1-Logan Wagner[1]

2. 22C-Cole Duncan[2]

3. 28-Tim Shaffer[5]

4. 19-Chris Windom[3]

5. 10-Zeb Wise[6]

6. 7-Scott Bogucki[4]

7. 29S-Dan Shetler[7]

8. 22-Brandon Spithaler[10]

9. 40-George Hobaugh Jr[11]

10. 5K-Adam Kekich[8]

11. 35-Jared Zimbardi[9]

12. 12-Darin Gallagher[12]

13. 29-Logan McCandless[14]

14. 7NY-Matt Farnham[13]

15. 17-Josh Baughman

16. 23JR-Jack Sodeman Jr

17. 38-Leyton Wagner[15]

Tezos A-Main (30 Laps)

1. 55-Hunter Schuerenberg[2]

2. 7BC-Tyler Courtney[3]

3. 97-Greg Wilson[5]

4. 13-Justin Peck[1]

5. 1-Logan Wagner[21]

6. 19M-Brent Marks[9]

7. 11-Parker Price Miller[7]

8. 4-Cap Henry[13]

9. 11K-Michael Kofoid[4]

10. 22C-Cole Duncan[22]

11. 2-AJ Flick[15]

12. 6-Ryan Smith[16]

13. 42-Sye Lynch[6]

14. 91-Kyle Reinhardt[12]

15. 19-Chris Windom[24]

16. 26-Cory Eliason[14]

17. 99-Skylar Gee[17]

18. 9K-Kevin Thomas Jr[11]

19. 17B-Bill Balog[19]

20. 20B-Cody Bova[10]

21. 7-Scott Bogucki[26]

22. 70-Sammy Swindell[20]

23. 73-Scotty Thiel[8]

24. 28-Tim Shaffer[23]

25. 11B-Carl Bowser[18]

26. 10-Zeb Wise[25]