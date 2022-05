Dale Howard Wins USCS Speedweek Event at Old No. 1 Speedway

HARRISBURG, Ark. (May 29, 2022) — Dale Howard won round two of USCS Speedweek for the United Sprint Car Series at Old No. 1 Speedway. Howard Moore, Brad Bowden, Marshall Skinner, and Derek Hagar rounded out the top five.

United Sprint Car Series

USCS Speedweek

Old No. 1 Speedway

Harrisburg, Arkansas

Sunday, May 29, 2022

Engler Machine & Tool Heat Race #1 (8 Laps)

1. 3-Howard Moore[1]

2. 26-Marshall Skinner[4]

3. 21B-Brandon Hinkle[2]

4. 6-Dustin Gates[7]

5. 14-Jordon Mallett[5]

6. G6-Cody Gardner[8]

7. 47X-Tyler Newcom[6]

8. 19-Jason Long[3]

9. 16-Jay New[9]

JJ Supply of NC Heat Race #2 (8 Laps)

1. 13-Chase Howard[3]

2. 37-Ayden Gatewood[5]

3. 10-Terry Gray[4]

4. 29-Chad Jones[2]

5. 71B-Brady Baker[7]

6. 21K-Kevin Hinkle[8]

7. 48-Wade Buttrey[1]

8. 12M-Greg Merritt[6]

HERO Graphics Heat Race #3 (8 Laps)

1. 47-Dale Howard[2]

2. 4X-Brad Bowden[3]

3. 71-Jan Howard[6]

4. 8X-Tony Higgins[1]

5. 67-Hayden Martin[7]

6. 28-Jeff Willingham[5]

7. 44-Ronny Howard[8]

8. 9JR-Derek Hagar[4]

9. 17-Hayden Brinkley[9]

Killer Coatings B-Main (15 Laps)

1. 9JR-Derek Hagar[9]

2. 14-Jordon Mallett[3]

3. 28-Jeff Willingham[4]

4. 21K-Kevin Hinkle[1]

5. 44-Ronny Howard[5]

6. 12M-Greg Merritt[8]

7. 47X-Tyler Newcom[6]

8. 19-Jason Long[12]

9. 48-Wade Buttrey[7]

10. 16-Jay New[10]

11. 8X-Tony Higgins[2]

DNS: 17-Hayden Brinkley

Hoosier Speed Dash (6 Laps)

1. 47-Dale Howard[1]

2. 71-Jan Howard[2]

3. 13-Chase Howard[4]

4. 3-Howard Moore[5]

5. 37-Ayden Gatewood[3]

6. 26-Marshall Skinner[6]

Feature (30 Laps)

1. 47-Dale Howard[1]

2. 3-Howard Moore[4]

3. 4X-Brad Bowden[7]

4. 26-Marshall Skinner[6]

5. 9JR-Derek Hagar[15]

6. 6-Dustin Gates[8]

7. 10-Terry Gray[9]

8. 13-Chase Howard[3]

9. 71-Jan Howard[2]

10. 14-Jordon Mallett[16]

11. 29-Chad Jones[13]

12. 67-Hayden Martin[12]

13. 71B-Brady Baker[11]

14. 21B-Brandon Hinkle[10]

15. 28-Jeff Willingham[17]

16. 19-Jason Long[22]

17. 37-Ayden Gatewood[5]

18. 44-Ronny Howard[19]

19. 47X-Tyler Newcom[21]

20. G6-Cody Gardner[14]

21. 21K-Kevin Hinkle[18]

22. 12M-Greg Merritt[20]