Macri Wins at Port Royal

PORT ROYAL, Penn. (June 18, 2022) — Anthony Macri added to his season win total Saturday at Port Royal Speedway picking up the winged 410 sprint car victory. Logan Wagner, Jeff Halligan, Ryan Taylor, and Michael Walter II rounded out the top five.

Port Royal Speedway

Port Royal, Pennsylvania

Saturday, June 18, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 39M-Anthony Macri

2. 1-Logan Wagner

3. 45-Jeff Halligan

4. 20-Ryan Taylor

5. 33W-Michael Walter II

6. 67-Justin Whittal

7. 98-Tyler Bear

8. 35-Tyler Reeser

9. 33-Gerard McIntyre

10. 29-Dan Shetler

11. 6-Ryan Smith

12. 17B-Steve Buckwalter

13. 12-Blane Heimbach

14. 8S-Trenton Sheaffer

15. 69K-Kassidy Kreitz

16. 12S-Brent Shearer

17. 8-Nick Sweigert

18. 9-Ryan Linder

19. 12J-Bill Jones, Jr.

20. 13S-Jon Stewart

21. 55-Mike Wagner

22. 86-Ron Aurand

23. 5-Dylan Cisney

24. 99-Devin Adams

25. 77-Zach Newlin.