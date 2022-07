Halligan Wins at Port Royal

PORT ROYAL, Penn. (July 9, 2022) — Jeff Halligan won the sprint car feature Saturday at Port Royal Speedway. Mike Wagner, Michael Walter II, Ryan Tyalor, and Trenton Sheaffer rounded out the top five.

Port Royal Speedway

Port Royal, Pennsylvania

Saturday, July 9, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 45-Jeff Halligan

2. 55-Mike Wagner

3. 33W-Michael Walter II

4. 20-Ryan Taylor

5. 8S-Trenton Sheaffer

6. 33-Gerard McIntyre

7. 69K-Kassidy Kreitz

8. 5T-Ryan Timms

9. 67-Justin Whittal

10. 98-Tyler Bear

11. 20B-Alex Bright

12. 8-Nick Sweigert

13. 12J-Bill Jones, Jr.

14. 86-Ron Aurand

15. 5-Dylan Cisney

16. 33H-Derek Hauck

17. 1-Logan Wagner

18. 29-Dan Shetler

19. 14T-Tyler Walton

20. 5W-Lucas Wolfe

21. 54-Austin Burke

DNS: 0-Rick Lafferty