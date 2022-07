Hastings Wins NOSA Feature at Casino Speedway

WATERTOWN, S.D. (July 10, 2022) — Jade Hastings won the Northern Outlaw Sprint Association feature Sunday night at Casino Speedway. Brendan Mullen, Kelly Miller, Jack Croaker, and Noah Harris rounded out the top five.

Northern Outlaw Sprint Association

Casino Speedway

Watertown, South Dakota

Sunday, July 10, 2022

Qualifying

1. 0-Nick Omdahl, 12.708[7]

2. 13-Mark Dobmeier, 12.723[2]

3. 8H-Jade Hastings, 12.801[10]

4. 11M-Brendan Mullen, 12.871[1]

5. 8-Jack Croaker, 12.940[19]

6. 2K-Kevin Ingle, 12.959[8]

7. 17-Zach Omdahl, 12.995[5]

8. 47-Brant O’Banion, 13.019[12]

9. 2JR-Kelly Miller, 13.139[4]

10. 10J-Justin Jacobsma, 13.346[11]

11. 9N-Wade Nygaard, 13.387[16]

12. 86-Donovan Peterson, 13.449[13]

13. 7F-Noah Harris, 13.460[15]

14. 5-Gage Pulkrabek, 13.597[3]

15. 22W-Aaron Werner, 13.732[18]

16. 05-Colin Smith, 13.834[14]

17. 21K-Thomas Kennedy[9]

18. 10-Lincoln Drewis[20]

19. 22-Nick Otto[6]

20. 26-Blake Egeland[17]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 0-Nick Omdahl[4]

2. 11M-Brendan Mullen[3]

3. 7F-Noah Harris[5]

4. 17-Zach Omdahl[2]

5. 10J-Justin Jacobsma[1]

6. 05-Colin Smith[6]

DNS: 26-Blake Egeland

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 8-Jack Croaker[3]

2. 13-Mark Dobmeier[4]

3. 47-Brant O’Banion[2]

4. 9N-Wade Nygaard[1]

5. 5-Gage Pulkrabek[5]

DNS: 22-Nick Otto

DNS: 10-Lincoln Drewis

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 8H-Jade Hastings[4]

2. 2JR-Kelly Miller[2]

3. 21K-Thomas Kennedy[6]

4. 86-Donovan Peterson[1]

5. 2K-Kevin Ingle[3]

6. 22W-Aaron Werner[5]

A-Main (25 Laps)

1. 8H-Jade Hastings[4]

2. 11M-Brendan Mullen[2]

3. 2JR-Kelly Miller[6]

4. 8-Jack Croaker[3]

5. 7F-Noah Harris[9]

6. 13-Mark Dobmeier[5]

7. 21K-Thomas Kennedy[11]

8. 9N-Wade Nygaard[12]

9. 86-Donovan Peterson[13]

10. 47-Brant O’Banion[10]

11. 10J-Justin Jacobsma[14]

12. 22W-Aaron Werner[16]

13. 5-Gage Pulkrabek[15]

14. 2K-Kevin Ingle[7]

15. 17-Zach Omdahl[1]

16. 0-Nick Omdahl[8]

DNS: 26-Blake Egeland

DNS: 05-Colin Smith

DNS: 10-Lincoln Drewis

DNS: 22-Nick Otto