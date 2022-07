Stark Sweeps BMARA Program at Dubuque

DUBUQUE, Iowa (July 10, 2022) — Kyle Stark completed a clean sweep of the Badger Midget Auto Racing Association program Sunday night at Angell Park Speedway. Stark was the fastest qualifier, won his heat race, and the 25 lap main event. Derek Doerr, Todd Kluever, Zach Boden, and Kevin Battlefield rounded out the top five.

Badger Midget Auto Racing Association

Dubuque Fairgrounds Speedway

Dubuque, Iowa

Sunday, July 10, 2022

Qualifying (50 Laps)

1. 2-Kyle Stark, 15.565[11]

2. 55-Todd Kluever, 15.628[10]

3. 24-Aaron Muhle, 15.730[12]

4. 20D-Derek Doerr, 15.773[6]

5. 9S-Mike Stroik, 16.015[18]

6. 9K-Bryon Walters, 16.071[1]

7. 15C-RJ Corson, 16.101[7]

8. 42-Kevin Battefeld, 16.130[16]

9. 40JR-Dave Collins Jr, 16.214[9]

10. 98-Jordan Nelson, 16.405[4]

11. 19E-Daltyn England, 16.452[14]

12. 34-Ken Hanson, 16.530[13]

13. 38-Kurt Mayhew, 16.807[2]

14. 59-Kyle Koch, 16.859[17]

15. 56-Charles Rufi, 16.949[19]

16. 10-Denny Smith, 17.213[3]

17. 29-Harrison Kleven, 17.558[15]

18. 5K-Kevin Douglas, 17.647[5]

19. 51-Zach Boden, 18.000[8]

Auto Meter Heat Race #1 (10 Laps)

1. 20D-Derek Doerr[7]

2. 55-Todd Kluever[8]

3. 42-Kevin Battefeld[5]

4. 10-Denny Smith[1]

5. 34-Ken Hanson[3]

6. 9K-Bryon Walters[6]

7. 59-Kyle Koch[2]

8. 98-Jordan Nelson[4]

DNS: 5K-Kevin Douglas

Simpson Race Products Heat Race #2 (10 Laps)

1. 2-Kyle Stark[8]

2. 9S-Mike Stroik[6]

3. 40JR-Dave Collins Jr[4]

4. 51-Zach Boden[10]

5. 24-Aaron Muhle[7]

6. 15C-RJ Corson[5]

7. 19E-Daltyn England[3]

8. 38-Kurt Mayhew[2]

9. 29-Harrison Kleven[9]

10. 56-Charles Rufi[1]

A-Main (25 Laps)

1. 2-Kyle Stark[6]

2. 20D-Derek Doerr[3]

3. 55-Todd Kluever[5]

4. 51-Zach Boden[10]

5. 42-Kevin Battefeld[1]

6. 9S-Mike Stroik[2]

7. 15C-RJ Corson[11]

8. 40JR-Dave Collins Jr[7]

9. 19E-Daltyn England[13]

10. 98-Jordan Nelson[16]

11. 59-Kyle Koch[14]

12. 38-Kurt Mayhew[15]

13. 10-Denny Smith[9]

14. 29-Harrison Kleven[17]

15. 56-Charles Rufi[19]

16. 34-Ken Hanson[8]

17. 9K-Bryon Walters[12]

18. 24-Aaron Muhle[4]

DNS: 5K-Kevin Douglas