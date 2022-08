Pake Wins at Norman County

ADA, Minn. (August 4, 2022) — Andy Pake won the 305 sprint car feature Thursday night at Norman County Speedway. Amelia Eisenschenk, Ty Hanten, Morgan Nyquist, and Brandon Rekow rounded out the top five.

Norman County Raceway

Ada, Minnesota

Thursday, August 4, 2022

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1

1. 64-Andy Pake[3]

2. 1-Amelia Eisenschenk[5]

3. 39-Morgan Nyquist[7]

4. 84-Joshua Johnson[4]

5. 13-Ty Hanten[6]

6. 69-Brandon Rekow[2]

DNS: 72-Tye Wilke

A-Main

1. 64-Andy Pake[5]

2. 1-Amelia Eisenschenk[4]

3. 13-Ty Hanten[2]

4. 39-Morgan Nyquist[3]

5. 69-Brandon Rekow[6]

6. 84-Joshua Johnson[1]

DNS: 72-Tye Wilke