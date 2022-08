Flick Wins Bill Kirila Memorial at Sharon

HARTFORD, Ohio (August 5, 2022) — A.J. Flick won the Bill Kirila Memorial Saturday night at Sharon Speedway. George Houghbaugh Jr, Carl Bowser, Jack Sodeman Jr, and Brandon Matus rounded out the top five.

Sharon Speedway

Hartford, Ohio

Saturday, August 6, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Hovis Auto Truck Supply 410 Sprint TT Group 1

1. 23JR-Jack Sodeman Jr, 15.099[7]

2. 40-George Hobaugh Jr, 15.250[6]

3. 20B-Cody Bova, 15.552[9]

4. 13-Brandon Matus, 15.664[5]

5. 22-Brandon Spithaler, 15.684[2]

6. 6-Bob Felmlee, 15.704[3]

7. 08-Danny Kuriger, 15.816[1]

8. 33-Brent Matus, 15.997[8]

9. 29M-Logan McCandless, 16.505[4]

Hovis Auto Truck Supply 410 Sprint TT Group 2

1. 2-AJ Flick, 14.846[7]

2. 32V-Vivian Jones, 15.376[2]

3. 11-Carl Bowser, 15.448[5]

4. 32-Adam Kekich, 15.651[4]

5. 23-Darren Pifer, 15.767[6]

6. 16-Jimmy Morris III, 15.912[3]

7. 22R-Ryan Fredericks, 16.404[8]

8. 11X-George Englert, 17.098[1]

Hovis Auto Truck Supply 410 Sprint Heat Race #1 (8 Laps)

1. 13-Brandon Matus[1]

2. 23JR-Jack Sodeman Jr[4]

3. 40-George Hobaugh Jr[3]

4. 22-Brandon Spithaler[5]

5. 08-Danny Kuriger[7]

6. 20B-Cody Bova[2]

7. 29M-Logan McCandless[9]

8. 6-Bob Felmlee[6]

9. 33-Brent Matus[8]

Hovis Auto Truck Supply 410 Sprint Heat Race #2 (8 Laps)

1. 2-AJ Flick[4]

2. 11-Carl Bowser[2]

3. 23-Darren Pifer[5]

4. 32-Adam Kekich[1]

5. 16-Jimmy Morris III[6]

6. 32V-Vivian Jones[3]

7. 22R-Ryan Fredericks[7]

8. 11X-George Englert[8]

Hovis Auto Truck Supply 410 Sprint A-Main (30 Laps)

1. 2-AJ Flick[5]

2. 40-George Hobaugh Jr[2]

3. 11-Carl Bowser[3]

4. 23JR-Jack Sodeman Jr[7]

5. 13-Brandon Matus[6]

6. 22-Brandon Spithaler[9]

7. 08-Danny Kuriger[11]

8. 32V-Vivian Jones[8]

9. 23-Darren Pifer[4]

10. 6-Bob Felmlee[15]

11. 32-Adam Kekich[10]

12. 33-Brent Matus[17]

13. 29M-Logan McCandless[13]

14. 16-Jimmy Morris III[12]

15. 20B-Cody Bova[1]

16. 11X-George Englert[16]

17. 22R-Ryan Fredericks[14]