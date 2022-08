Roa Reels in Santa Maria Win

August 6, 2022 – Santa Maria Raceway– Santa Maria, California- Brody Roa won the USAC/CRA feature at Santa Maria Raceway Saturday night.

AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: August 6, 2022 – Santa Maria Raceway– Santa Maria, California

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Matt Mitchell, 37, Mitchell-14.160; 2. Tommy Malcolm, 5X, Napier-14.223; 3. Chase Johnson, 73, Ford-14.254; 4. Damion Gardner, 1, Alexander-14.284; 5. Eddie Tafoya Jr., 51T, Tafoya-14.288; 6. Kaleb Montgomery, 3, Montgomery-14.435; 7. Brody Roa, 8M, May-14.498; 8. Austin Williams, 2, Williams-14.515; 9. Cody Williams, 44, Williams-14.529; 10. Nate Schank, 1$, Schank-14.535; 11. Troy Rutherford, 11, Rutherford-14.555; 12. Logan Williams, 5W, McCarthy-14.556; 13. Brody Fuson, 51, Van Meter-14.587; 14. Matt McCarthy, 28M, McCarthy-14.624; 15. Grant Sexton, 18, Sexton-14.687; 16. Austin Grabowski, 72, Grabowski-14.699; 17. A.J. Bender, 21, Bender-14.709; 18. Verne Sweeney, 98, Tracy-14.736; 19. Daniel Whitley, 3F, Finkenbinder-14.842; 20. Dawson Faria, 12BF, Faria-14.918; 21. Tanner Boul, 99T, Boul-14.968; 22. Charlie Butcher, 96, Butcher-15.043; 23. Steve Hix, 57, Hix-15.119; 24. James Herrera, 16J, Herrera-15.258; 25. Joel Rayborne, 12B, Blair-15.278; 26. Troy DeGaton, 39T, DeGaton-15.560; 27. Dan Taylor, T5, Taylor-15.862; 28. Joe Pontin Jr., 11O, O’Brien-16.310; 29. Bill Jones, 5J, Herrera-16.800; 30. Camie Bell, 29, Bell-17.883; 31. Vaughn Schott, 67, Schott-NT.

FLOWDYNAMICS INCORPORATED FIRST HEAT: (10 laps) 1. Bender, 2. C.Williams, 3. Fuson, 4. Mitchell, 5. Tafoya, 6. Rayborne, 7. Jones, 8. Boul. NT.

BILLSJERKY.NET SECOND HEAT: (10 laps) 1. Sweeney, 2. Butcher, 3. Malcolm, 4. Montgomery, 5. Schank, 6. McCarthy, 7. DeGaton, 8. Bell. NT.

IN MEMORY OF JIM & CHET GARDNER THIRD HEAT: (10 laps) 1. Whitley, 2. Rutherford, 3. Roa, 4. Johnson, 5. Hix, 6. Sexton, 7. Taylor. NT.

LASERWORX MANUFACTURING FOURTH HEAT: (10 laps) 1. Faria, 2. L.Williams, 3. Gardner, 4. A.Williams, 5. Grabowski, 6. Herrera, 7. Pontin. NT.

FACTORY WRAPS SEMI: (12 laps) 1. Tafoya, 2. Schank, 3. McCarthy, 4. Grabowski, 5. Boul, 6. Rayborne, 7. Herrera, 8. Hix, 9. DeGaton, 10. Pontin, 11. Sexton, 12. Bell, 13. Taylor, 14. Jones. NT.

FEATURE: (30 laps, With Starting Positions) 1. Brody Roa (1), 2. Tommy Malcolm (5), 3. Daniel Whitley (18), 4. Logan Williams (12), 5. Chase Johnson (4), 6. Cody Williams (9), 7. Kaleb Montgomery (2), 8. Eddie Tafoya Jr. (7), 9. Nate Schank (10), 10. Troy Rutherford (11), 11. Brody Fuson (13), 12. Damion Gardner (3), 13. Austin Grabowski (15), 14. Tanner Boul (20), 15. Dawson Faria (19), 16. Joel Rayborne (22), 17. Austin Williams (8), 18. Matt McCarthy (14), 19. Verne Sweeney (17), 20. Charlie Butcher (21), 21. Matt Mitchell (6), 22. A.J. Bender (16). NT.

—————————-

**Schott flipped during time trials. A.Williams flipped on lap 9 of the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-15 Roa, Laps 16-20 Malcolm, Laps 21-30 Roa.

IN MEMORY OF JIM & CHET GARDNER HARD CHARGER: Daniel Whitley (18th to 3rd)

WILWOOD DISC BRAKES LUCKY 13 AWARD: Austin Grabowski

NEW AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR POINTS: 1-Damion Gardner-876, 2-Matt Mitchell-769, 3-Austin Williams-740, 4-Eddie Tafoya Jr.-722, 5-Logan Williams-709, 6-Cody Williams-616, 7-Tommy Malcolm-610, 8-Brody Roa-560, 9-Nate Schank-500, 10-Charles Davis Jr.-497, –Matt McCarthy-497.

NEXT AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR RACE: August 20 – Perris Auto Speedway – Perris, California – “California Racers Hall of Fame Night”