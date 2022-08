Flick Wins Again at Lernerville

SARVER, Penn. (August 12, 2022) — A.J. Flick won the sprint car feature Friday night at Lernerville Speedway. George Houghbaugh Jr, Darin Gallagher, Jack Sodeman Jr, and Cody Bova rounded out the top five. Justin Clark won the Allegheny Sprint Tour main event while Chad Ruhlman won the RUSH non-wing sprint car series feature victory.

Lernerville Speedway

Sarver, Pennsylvania

Friday, August 12, 2022

Winged 410 Sprint Cars

A-Main:

1. 2-A.J. Flick

2. 40-George Hobaugh Jr.

3. 12-Darin Gallagher

4. 23JR-Jack Sodeman Jr

5. 20B-Cody Bova

6. 12G-Corbin Gurley

7. 13-Brandon Matus

8. 22-Brandon Spithaler

9. 29-Logan McCandless

10. 11-Carl Bowser

11. 35W-Jeremy Weaver

12. 79W-Will Fleming

13. 6-Bob Felmlee

14. 33-Brent Matus

15. 27K-Jeremy Kornbau

16. 55*-Matt Sherlock

17. 22C-Jon Carpenter

18. 38-Leyton Wagner

19. 08-Danny Kuriger

21. 11J-David Kalb

Allegheny Sprint Tour

Feature:

1. 78-Justin Clark

2. 16-Jim Morris

3. 27K-Jeremy Kornbau

4. 17K-Steven Kenawell Jr.

5. 4J-Jacob Gomola

6. 42L-Lance Christie

7. 25-Jarrett Rosencrance

8. 88-Greg Dobrosky

9. 12G-Tommy Jasen

10. 3-John Jerich

11. 10J-Jay Fry

12. 42-Jim Pattach

13. 17S-Shane Heath

14. 4G-Justin Kovach

15. 80JR-Kyle Colwell

16. X7-Andy Cavanagh

RUSH Sprint Car Series

Feature:

1. 68-Chad Ruhlman

2. 57N-Tyler Newhart

3. 4J-John Mollick

4. 9-Arnie Kent

5. 69X-A.J. MacQuarrie

6. 24-Gale Ruth Jr

7. 41-Andy Priest

8. 69-Brian Hartzell

9. 12-Ryan Fraley

10. 19B-Brandon Blackshear

11. 5B-Joe Buccola

12. 1-Zack Wilson

13. 43JR-Blaze Myers

14. 1T-Rick Tucker

15. 20-Jeff Metsger

16. 62-Brian Cressley

17. 23-Charlie Utsinger

18. 13K-Kevin Kaserman

19. 15-Lacey Shuttleworth

20. 17-Trent Marshall

21. 29-Brandon Shughart

22. 35-Jordan Hamilton

23. 16C-Amelia Clay

24. 11-Jack Sodeman Jr