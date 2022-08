Kouba Wins MARS Feature at Algona

ALGONA, Iowa (August 18, 2022) — Jake Kouba won the Mid-American Renegade Sprint Car Series feature Thursday night at the Kossuth County Speedway. Bryan Roach, Johnny Parsons III, Joshua Hulberg, and Tim Lynch rounded out the top five.

Mid-American Renegade Sprint Car Series

Kossuth County Speedway

Algona, Iowa

Thursday, August 18, 2022

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 12-Johnny Parsons III[1]

2. 99-Bryan Roach[5]

3. 6-Jake Kouba[7]

4. 04-Brian Trembath[3]

5. 135-Joshua Hulberg[4]

6. 11X-Tim Lynch[2]

7. C4-Carl Wade[6]

A-Main (15 Laps)

1. 6-Jake Kouba[2]

2. 99-Bryan Roach[3]

3. 12-Johnny Parsons III[1]

4. 135-Joshua Hulberg[4]

5. 11X-Tim Lynch[6]

6. C4-Carl Wade[7]

7. 04-Brian Trembath[5]