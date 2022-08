Ensign Wins at Putnamville

PUTNAMVILLE, Ind. (August 27, 2022) — Geoff Ensign won the non-wing sprint car feature Saturday at Lincoln Park Speedway. Tye Mihocko, Brian Hayden, Koby Barksdale, and Seth Parker rounded out the top five.

Lincoln Park Speedway

Putnamville, Indiana

Saturday, August 27, 2022

Non-Wing 410 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 9Z-Zack Pretorius[1]

2. 7-Travis Thompson[4]

3. 39-Andy Bradley[2]

4. 4R-John Sluss[5]

5. 34C-Robert Carrington[6]

6. 98-Brandon Morin[7]

7. 87-Tony Helton[8]

8. 11-Nevil Algie[3]

9. 9-Jim Tribby[9]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 24P-Tye Mihocko[2]

2. 2H-Brian Hayden[1]

3. 5-Jesse Vermillion[3]

4. 73-Blake Vermillion[4]

5. 42-Brayden Clark[6]

6. OG-Kyle Shipley[7]

7. 19WI-Derek Crane[5]

8. 67L-Josh Lane[8]

9. 37-Dave Gross[9]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 22-Brandon Spencer[2]

2. 16B-Harley Burns[1]

3. 4C-Daylan Chambers[6]

4. 8D-Will Armitage[4]

5. 16K-Koby Barksdale[3]

6. 55-Josh Hodge[5]

7. 4U-Allen Howard Jr[7]

8. 88-Jamie Ross[9]

9. 00-Noah Whitehouse[8]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 44-Geoff Ensign[2]

2. 53-Brayden Fox[1]

3. 77FR-Ryan Thomas[4]

4. 10G-Gabriel Gilbert[3]

5. 97-Austin Nigh[5]

6. 91-Kayeleb Bolton[6]

DNS: 26-Cody Williams

DNS: 13-Robert Brown Jr

Heat Race #5 (8 Laps)

1. 38P-Seth Parker[2]

2. I1-Ivan Glotzbach[3]

3. 27-Matt Brannin[5]

4. 8-Michael Clark[8]

5. 99J-Kyle Johnson[4]

6. 87S-Kyle Stearns[7]

7. 20D-Chad Davenport[6]

8. 04-AJ Hopkins[1]

B-Main (12 Laps)

1. 98-Brandon Morin[6]

2. 4R-John Sluss[1]

3. 8-Michael Clark[3]

4. 97-Austin Nigh[5]

5. 8D-Will Armitage[2]

6. 55-Josh Hodge[7]

7. 11-Nevil Algie[11]

8. 88-Jamie Ross[12]

9. 9-Jim Tribby[13]

10. 26-Cody Williams[10]

11. 42-Brayden Clark[4]

12. 87S-Kyle Stearns[8]

13. 19WI-Derek Crane[9]

14. 00-Noah Whitehouse[14]

B-Main 2 (12 Laps)

1. 16K-Koby Barksdale[4]

2. OG-Kyle Shipley[6]

3. 04-AJ Hopkins[12]

4. 73-Blake Vermillion[1]

5. 10G-Gabriel Gilbert[2]

6. 91-Kayeleb Bolton[7]

7. 87-Tony Helton[8]

8. 67L-Josh Lane[11]

9. 37-Dave Gross[13]

10. 20D-Chad Davenport[10]

11. 99J-Kyle Johnson[5]

12. 34C-Robert Carrington[3]

13. 4U-Allen Howard Jr[9]

DNS: 13-Robert Brown Jr

A-Main (25 Laps)

1. 44-Geoff Ensign[4]

2. 24P-Tye Mihocko[2]

3. 2H-Brian Hayden[7]

4. 16K-Koby Barksdale[17]

5. 38P-Seth Parker[5]

6. 39-Andy Bradley[11]

7. 22-Brandon Spencer[1]

8. 9Z-Zack Pretorius[3]

9. I1-Ivan Glotzbach[10]

10. 04-AJ Hopkins[21]

11. 53-Brayden Fox[9]

12. OG-Kyle Shipley[19]

13. 5-Jesse Vermillion[12]

14. 16B-Harley Burns[8]

15. 4C-Daylan Chambers[13]

16. 27-Matt Brannin[15]

17. 7-Travis Thompson[6]

18. 77FR-Ryan Thomas[14]

19. 4R-John Sluss[18]

20. 98-Brandon Morin[16]

21. 8-Michael Clark[20]