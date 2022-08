Tylar Rankin Wins at Butler Motor Speedway

QUINCY, Mich. (August 27, 2022) — Tyler Rankin from Coldwater won the sprint car feature Saturday at Butler Motor Speedway. The victory was Rankin’s second of the 2022 campaign. Rankin started on the pole and dominated the 25-lap affair. Max Stambaugh, Zane Devault from 16th starting position, Boston Mead, and Mark Aldrich rounded out the top five.

Butler Motor Speedway

Quincy, Michigan

Saturday, August 27, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying (99 Laps)

1. 12-Corbin Gurley, 13.223[8]

2. 42-Boston Mead, 13.489[2]

3. 27-Trey McGranahan, 13.586[3]

4. 24-Landon Simon, 13.661[7]

5. 87-Logan Easterday, 13.738[4]

6. 21T-Troy Chehowski, 14.069[1]

7. 17S-Shelby Yeaples, 14.538[5]

8. 45-Doug Stepke, 15.268[6]

9. 15-Darel Woolsey, 15.492[10]

DNS: 4-Josh Turner, 15.492

Qualifying 2 (99 Laps)

1. 16C-Tylar Rankin, 13.199[3]

2. 14H-Zane Devault, 13.234[9]

3. 71H-Max Stambaugh, 13.368[7]

4. 1A-Mark Aldrich, 13.677[6]

5. 27QB-Quentin Blonde, 13.836[1]

6. 27K-Zac Broughman, 14.014[2]

7. 7-Alex Aldrich, 14.069[5]

8. 24T-Mike Schumacher, 14.199[8]

9. 2-Tyler Bearden, 14.839[4]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 42-Boston Mead[2]

2. 12-Corbin Gurley[3]

3. 24-Landon Simon[4]

4. 87-Logan Easterday[5]

5. 21T-Troy Chehowski[6]

6. 17S-Shelby Yeaples[7]

7. 45-Doug Stepke[8]

8. 15-Darel Woolsey[10]

DNS: 27-Trey McGranahan

DNS: 4-Josh Turner

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 16C-Tylar Rankin[3]

2. 71H-Max Stambaugh[1]

3. 1A-Mark Aldrich[4]

4. 27K-Zac Broughman[6]

5. 7-Alex Aldrich[7]

6. 24T-Mike Schumacher[8]

7. 2-Tyler Bearden[9]

8. 27QB-Quentin Blonde[5]

9. 14H-Zane Devault[2]

A-Main (25 Laps)

1. 16C-Tylar Rankin[1]

2. 71H-Max Stambaugh[4]

3. 14H-Zane Devault[16]

4. 42-Boston Mead[2]

5. 1A-Mark Aldrich[6]

6. 12-Corbin Gurley[3]

7. 7-Alex Aldrich[10]

8. 4-Josh Turner[18]

9. 24T-Mike Schumacher[12]

10. 27QB-Quentin Blonde[15]

11. 27K-Zac Broughman[8]

12. 2-Tyler Bearden[14]

13. 17S-Shelby Yeaples[11]

14. 87-Logan Easterday[7]

15. 24-Landon Simon[5]

16. 15-Darel Woolsey[19]

17. 21T-Troy Chehowski[9]

18. 45-Doug Stepke[13]

DNS: 27-Trey McGranahan