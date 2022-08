T-Mez Wins at Circle City

INDAIANAPOLIS, Ind. (August 28, 2022) — Thomas Meseraull won the non-wing sprint car feature Sunday night at Circle City Raceway. Meseraull started seventh and drove through the field for his ninth victory of the 2022 season. Rylan Gray, Koby Barksday from 13th starting position, Travis Berryhill, and Brandon Spencer rounded out the top five.

Circle City Raceway

Indianapolis, Indiana

Sunday, August 28, 2022

Qualifying Group A

1. 84-Tom Harris, 13.917[6]

2. 77AU-Thomas Meseraull, 13.949[5]

3. 16K-Koby Barksdale, 14.027[3]

4. 77S-Travis Berryhill, 14.140[4]

5. 6-Chris Phillips, 14.400[7]

6. 5M-Matt McDonald, 14.826[2]

7. 19WI-Derek Crane, 15.068[1]

Qualifying Group B

1. 81G-Rylan Gray, 13.222[4]

2. 22-Brandon Spencer, 13.666[5]

3. 24-Scotty Weir, 14.026[2]

4. 00-Noah Whitehouse, 15.895[1]

5. 0C-Andrew Cockman, 15.897[3]

6. 67L-Josh Lane, 16.040[6]

Qualifying Group C

1. 77FR-Ryan Thomas, 13.586[2]

2. 91-Kayleb Bolton, 13.606[5]

3. 00C-Collin Grissom, 13.756[4]

4. N2-Nic Harris, 13.899[6]

5. 13-Robert Brown Jr, 14.094[3]

DNS: 6T-Trey Osborne, 14.094

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 84-Tom Harris[4]

2. 77S-Travis Berryhill[1]

3. 77AU-Thomas Meseraull[3]

4. 5M-Matt McDonald[6]

5. 16K-Koby Barksdale[2]

6. 6-Chris Phillips[5]

7. 19WI-Derek Crane[7]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 24-Scotty Weir[2]

2. 22-Brandon Spencer[3]

3. 81G-Rylan Gray[4]

4. 00-Noah Whitehouse[1]

5. 0C-Andrew Cockman[5]

6. 67L-Josh Lane[6]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 77FR-Ryan Thomas[4]

2. 00C-Collin Grissom[2]

3. N2-Nic Harris[1]

4. 91-Kayleb Bolton[3]

5. 13-Robert Brown Jr[5]

6. 6T-Trey Osborne[6]

A-Main (25 Laps)

1. 77AU-Thomas Meseraull[7]

2. 81G-Rylan Gray[8]

3. 16K-Koby Barksdale[13]

4. 77S-Travis Berryhill[6]

5. 22-Brandon Spencer[5]

6. 91-Kayleb Bolton[12]

7. 6-Chris Phillips[16]

8. 00C-Collin Grissom[3]

9. N2-Nic Harris[9]

10. 00-Noah Whitehouse[11]

11. 19WI-Derek Crane[19]

12. 0C-Andrew Cockman[14]

13. 67L-Josh Lane[17]

14. 77FR-Ryan Thomas[2]

15. 84-Tom Harris[1]

16. 24-Scotty Weir[4]

17. 5M-Matt McDonald[10]

18. 13-Robert Brown Jr[15]

19. 6T-Trey Osborne[18]