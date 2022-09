Golobic Wins Opening Night of the Nor-Cal Posse Shootout

PLACERVILLE, Calif (September 3, 2022) — Shane Golobic won the opening night of the Nor-Cal Posse Shootout Saturday at Placerville Speedway. The victory was Golobic’s seventh of the 2022 season. Colby Copeland, Tanner Carrick, Colby Johnson, and Tony Gomes rounded out the top five.

Jake Morgan charged from 8th starting spot to win the Hunt Magnetos Wingless Tour feature over Shane Hopkins, Shawn Jones, Brent Steck, and Jimmy Christian.

Nor-Cal Posse Shootout

Placerville Speedway

Placerville, California

Saturday, September 2, 2022

Winged 360 Sprint Cars

Qualifying

1. 17W-Shane Golobic, 11.130[7]

2. 3-Kaleb Montgomery, 11.282[2]

3. 5B-Colby Copeland, 11.367[6]

4. 21X-Gauge Garcia, 11.368[3]

5. 83V-Dylan Bloomfield, 11.396[9]

6. 01-Nick Larson, 11.407[5]

7. 3T-JJ Ringo, 11.509[8]

8. 24K-Koa Crane, 11.842[4]

9. 21-Shane Hopkins, 11.842[1]

Qualifying 2

1. 4SA-Justin Sanders, 10.986[5]

2. 98-Michael Pombo, 11.312[9]

3. 9L-Luke Hayes, 11.339[4]

4. 7C-Tony Gomes, 11.458[8]

5. 77-Ryan Lippincott, 11.615[7]

6. 25-Justin Johnson, 11.685[1]

7. 2-Alex Pettas, 11.844[3]

8. 75-Bill Smith, 11.844[6]

Qualifying 3

1. 83T-Tanner Carrick, 10.962[9]

2. 42X-Ryan Robinson, 11.103[8]

3. X1-Michael Faccinto, 11.124[7]

4. 92-Andy Forsberg, 11.128[1]

5. 94X-Kyle Hirst, 11.201[3]

6. 87-Ashlyn Rodriguez, 11.222[6]

7. 34-Andy Gregg, 11.257[5]

8. 5J-Kalib Henry, 11.257[2]

9. 5A-Lonny Alton, 12.595[4]

Qualifying 4

1. 38B-Blake Carrick, 11.072[5]

2. 5V-Landon Brooks, 11.149[9]

3. 38-Colby Johnson, 11.187[7]

4. 7P-Jake Andreotti, 11.191[4]

5. 121-Caeden Steele, 11.221[3]

6. 35-Sean Becker, 11.275[1]

7. 31C-Justyn Cox, 11.372[6]

8. 33H-Eric Humphries, 11.424[8]

9. 25S-Seth Standley, 11.424[2]

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 3-Kaleb Montgomery[1]

2. 21X-Gauge Garcia[3]

3. 5B-Colby Copeland[2]

4. 17W-Shane Golobic[4]

5. 83V-Dylan Bloomfield[5]

6. 3T-JJ Ringo[7]

7. 21-Shane Hopkins[9]

8. 01-Nick Larson[6]

9. 24K-Koa Crane[8]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 4SA-Justin Sanders[4]

2. 98-Michael Pombo[1]

3. 7C-Tony Gomes[3]

4. 9L-Luke Hayes[2]

5. 77-Ryan Lippincott[5]

6. 25-Justin Johnson[6]

7. 2-Alex Pettas[7]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. X1-Michael Faccinto[2]

2. 42X-Ryan Robinson[1]

3. 83T-Tanner Carrick[4]

4. 92-Andy Forsberg[3]

5. 94X-Kyle Hirst[5]

6. 5J-Kalib Henry[8]

7. 34-Andy Gregg[7]

8. 87-Ashlyn Rodriguez[6]

9. 5A-Lonny Alton[9]

Heat Race #4 (10 Laps)

1. 5V-Landon Brooks[1]

2. 38-Colby Johnson[2]

3. 38B-Blake Carrick[4]

4. 7P-Jake Andreotti[3]

5. 35-Sean Becker[6]

6. 31C-Justyn Cox[7]

7. 33H-Eric Humphries[8]

8. 121-Caeden Steele[5]

B Main (12 Laps)

1. 5J-Kalib Henry[1]

2. 31C-Justyn Cox[2]

3. 34-Andy Gregg[5]

4. 21-Shane Hopkins[8]

5. 121-Caeden Steele[9]

6. 87-Ashlyn Rodriguez[10]

7. 25-Justin Johnson[4]

8. 01-Nick Larson[11]

9. 33H-Eric Humphries[6]

10. 25S-Seth Standley[14]

11. 2-Alex Pettas[7]

12. 24K-Koa Crane[12]

13. 3T-JJ Ringo[3]

14. 5A-Lonny Alton[13]

A Main (30 Laps)

1. 17W-Shane Golobic[8]

2. 5B-Colby Copeland[12]

3. 83T-Tanner Carrick[4]

4. 38-Colby Johnson[10]

5. 7C-Tony Gomes[13]

6. X1-Michael Faccinto[1]

7. 21X-Gauge Garcia[11]

8. 42X-Ryan Robinson[9]

9. 31C-Justyn Cox[22]

10. 21-Shane Hopkins[24]

11. 35-Sean Becker[18]

12. 94X-Kyle Hirst[17]

13. 5V-Landon Brooks[6]

14. 92-Andy Forsberg[14]

15. 38B-Blake Carrick[7]

16. 83V-Dylan Bloomfield[19]

17. 98-Michael Pombo[5]

18. 34-Andy Gregg[23]

19. 9L-Luke Hayes[16]

20. 77-Ryan Lippincott[20]

21. 4SA-Justin Sanders[3]

22. 7P-Jake Andreotti[15]

23. 3-Kaleb Montgomery[2]

24. 5J-Kalib Henry[21]

Hunt Magnetos Wingless Sprint Car Tour

Qualifying

1. 32-Shawn Arriaga, 12.345[6]

2. 51-Shane Hopkins, 12.391[4]

3. 3-Nick Robfogel, 12.540[9]

4. 7M-Jake Morgan, 12.617[7]

5. 32C-Jimmy Christian, 12.641[32]

6. 3F-Jacob Tuttle, 12.664[29]

7. 14-Shawn Jones, 12.675[22]

8. 7-Trey Walters, 12.734[11]

9. 3T-Daniel Whitley, 12.768[24]

10. 12-Jarrett Soares, 12.798[17]

11. B51-Eric Hopkins, 12.822[15]

12. 63-Dylan Newberry, 12.868[34]

13. 33-Heath Holdsclaw, 12.898[12]

14. 79-Mark Hanson, 12.905[19]

15. 66S-Zack Albers, 12.908[3]

16. 2STX-Brent Steck, 12.919[1]

17. 24N-Nick Larson, 12.958[30]

18. X-Jerry Kobza, 13.047[16]

19. 3P-Nick Purdy, 13.189[33]

20. 17-Anthony Snow, 13.190[5]

21. 31P-Eathon Lanfri, 13.200[27]

22. 17M-Evan Gularte, 13.206[8]

23. 17T-Grasen Ternora, 13.220[13]

24. 7EJ-Josh Young, 13.233[18]

25. 18-Josh Gillis, 13.278[23]

26. 121-Brian Slubik, 13.304[26]

27. 1-Nathan Schank, 13.318[25]

28. 16-Nathan Johnson, 13.423[28]

29. 60-Scott Clough, 13.650[10]

30. 151-Tony Fadotta, 13.908[31]

31. 98Z-Jordan Garretson, 14.019[21]

32. 17N-MacKenzie Newton, 14.058[2]

33. 26R-Ryan Owens, 14.606[20]

34. 49-Chase Madden, 14.606[14]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 3T-Daniel Whitley[2]

2. 32-Shawn Arriaga[4]

3. 32C-Jimmy Christian[3]

4. 33-Heath Holdsclaw[1]

5. 24N-Nick Larson[5]

6. 31P-Eathon Lanfri[6]

7. 60-Scott Clough[8]

8. 18-Josh Gillis[7]

9. 26R-Ryan Owens[9]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 3F-Jacob Tuttle[3]

2. 12-Jarrett Soares[2]

3. 51-Shane Hopkins[4]

4. 79-Mark Hanson[1]

5. X-Jerry Kobza[5]

6. 17M-Evan Gularte[6]

7. 121-Brian Slubik[7]

8. 151-Tony Fadotta[8]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. B51-Eric Hopkins[2]

2. 3-Nick Robfogel[4]

3. 14-Shawn Jones[3]

4. 66S-Zack Albers[1]

5. 17T-Grasen Ternora[6]

6. 3P-Nick Purdy[5]

7. 1-Nathan Schank[7]

8. 98Z-Jordan Garretson[8]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 2STX-Brent Steck[1]

2. 63-Dylan Newberry[2]

3. 7M-Jake Morgan[4]

4. 7EJ-Josh Young[6]

5. 7-Trey Walters[3]

6. 16-Nathan Johnson[7]

7. 17-Anthony Snow[5]

8. 17N-MacKenzie Newton[8]

B-Main (12 Laps)

1. 24N-Nick Larson[2]

2. 7-Trey Walters[1]

3. X-Jerry Kobza[3]

4. 17T-Grasen Ternora[8]

5. 121-Brian Slubik[10]

6. 1-Nathan Schank[11]

7. 60-Scott Clough[13]

8. 17M-Evan Gularte[7]

9. 26R-Ryan Owens[17]

10. 98Z-Jordan Garretson[15]

11. 17-Anthony Snow[5]

12. 151-Tony Fadotta[14]

13. 16-Nathan Johnson[12]

14. 18-Josh Gillis[9]

15. 31P-Eathon Lanfri[6]

16. 3P-Nick Purdy[4]

A-Main (25 Laps)

1. 7M-Jake Morgan[8]

2. 51-Shane Hopkins[2]

3. 14-Shawn Jones[10]

4. 2STX-Brent Steck[7]

5. 32C-Jimmy Christian[9]

6. 12-Jarrett Soares[11]

7. 7EJ-Josh Young[16]

8. 24N-Nick Larson[17]

9. 79-Mark Hanson[14]

10. 7-Trey Walters[18]

11. 33-Heath Holdsclaw[13]

12. X-Jerry Kobza[19]

13. 32-Shawn Arriaga[4]

14. 66S-Zack Albers[15]

15. 3F-Jacob Tuttle[3]

16. 3T-Daniel Whitley[6]

17. 63-Dylan Newberry[12]

18. 17T-Grasen Ternora[20]

19. 3-Nick Robfogel[1]

20. B51-Eric Hopkins[5]