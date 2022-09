Bubak Wins 2022 RaceSaver Nationals

EAGLE, Neb. (September 4, 2022) — Jake Bubak won the IMCA RaceSaver Sprint Car Nationals finale Sunday night at Eagle Raceway. Bubak topped John Carney, 2021 RaceSaver Nationals champion Tyler Drueke, Chase Brewer, and Landon Thompson for the victory.

10th IMCA RaceSaver Sprint Car Nationals

Eagle Raceway

Eagle, Nebraska

Sunday, September 4, 2022

Feature:

1. 74b-Jake Bubak

2. 74C-John Carney

3. 12-Tyler Drueke

4. 25-Chase Brewer

5. 7T-Landon Thompson

6. 4x-Jason Danley

7. 47-Cody Ledger

8. 37M-Max Guilford

9. 10-Trevor Serbus

10. 71-Kevin Rutherford

11. 03-Shayle Bade

12. 78-Justin Clark

13. 91-Adam Gullion

14. 14-Joey Danley

15. 57-Mitchell Moore

16. 35-Trevor Grossenbacher

17. 88J-Jeremy Huish

18. 5-Stuart Snyder

19. 100-Clint Benson

20. 23X-Brandon Bosma

21. 76-Jay Russell

22. 4W-Nathan Weiler

23. 20-Chad Wilson

24. 7M-Kevin Ramey

25. 21A-Bradley Sterrett

26. 14J-Josh Riggins

27. 14S-Ethan Barrow