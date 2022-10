Dale Howard Sweeps USCS Weekend at Hattiesburg

From Pete Walton

Dale Howard completed the weekend sweep of the USCS Outlaw Thunder Tour at Hattiesburg Speedway Saturday

USCS Outlaw Thunder Tour prevented by K&N Filters results for 10/15/2022 at Hattiesburg Speedway – Hattiesburg, MS

USCS Outlaw Thunder Sprint Cars 24 Entries

Fall Brawl – Round #2 30-Laps

1. 47-Dale Howard[2]; 2. 29-Kyle Amerson[8]; 3. 10M-Morgan Turpen[3]; 4. 10-Terry Gray[5]; 5. 88-Brandon Blenden[10]; 6. 24-Danny Smith[4]; 7. 01-Shane Morgan[1]; 8. 1S-Joey Schmidt[15]; 9. 7E-Eric Gunderson[11]; 10. 44-Ronny Howard[16]; 11. 4M-Michael Miller[7]; 12. 18-Paul Jones[22]; 13. 99-Tanner Witherspoon[17]; 14. 36-Tim Perry[21]; 15. 28-Jeff Willingham[19]; 16. 13X-Jake Brashier[20]; 17. 1A-Lee Moore[18]; 18. 4X-Scott Baldwin[24]; 19. 13-Chase Howard[9]; 20. 37-Scott Craft[12]; 21. 2H-Tommy Hall[13]; 22. 5-Hayden Campbell[6]; 23. 56-Jeff Smith[14]; 24. D13-Jeffrey Dooley[23]

Hoosier Speed Dash 6-Laps

1. 01-Shane Morgan[1]; 2. 47-Dale Howard[4]; 3. 10M-Morgan Turpen[3]; 4. 24-Danny Smith[2]; 5. 10-Terry Gray[5]; 6. 5-Hayden Campbell[6]

Engler Machine & Tool Heat 1 8-Laps

1. 5-Hayden Campbell[3]; 2. 47-Dale Howard[7]; 3. 24-Danny Smith[8]; 4. 37-Scott Craft[2]; 5. 7E-Eric Gunderson[6]; 6. 28-Jeff Willingham[1]; 7. 13X-Jake Brashier[4]; 8. 18-Paul Jones[5]

Racing Electronics Heat 2 8-Laps

1. 10-Terry Gray[1]; 2. 88-Brandon Blenden[2]; 3. 29-Kyle Amerson[6]; 4. 13-Chase Howard[7]; 5. 1S-Joey Schmidt[5]; 6. 2H-Tommy Hall[8]; 7. 36-Tim Perry[3]; 8. (DNF) D13-Jeffrey Dooley[4]

JJ Supply of NC Heat 3 8-Laps

1. 10M-Morgan Turpen[4]; 2. 01-Shane Morgan[6]; 3. 4M-Michael Miller[8]; 4. 56-Jeff Smith[1]; 5. 44-Ronny Howard[5]; 6. 99-Tanner Witherspoon[3]; 7. 1A-Lee Moore[7]; 8. (DNF) 4X-Scott Baldwin[2]