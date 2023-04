Braydon Cromwell Wins USAC Midwest Wingless Racing Association Feature at Electric City Speedway

BUTLER, Mo. (April 21, 2023) — Braydon Cromwell won the USAC Midwest Wingless Racing Association feature Friday night at Electric City Speedway. Kory Schutdy, Wesley Smith, Quinton Benson, and Wyatt Burks rounded out the top five.

USAC Midwest Wingless Racing Association

Electric City Speedway

Butler, Missouri

Friday, April 21, 2023

Heat Race #1

1. 28-Kory Schudy[1]

2. 44-Wesley Smith[2]

3. 9-Cody Baker[4]

4. 11W-Wyatt Burks[6]

5. 65-Chris Parkinson[5]

6. 7JR-JD Black[3]

7. 73-Samuel Wagner[7]

Heat Race #2

1. 77-Jack Wagner[1]

2. 4-Braydon Cromwell[4]

3. 41-Brad Wyatt[2]

4. 24C-Craig Carroll[3]

5. 24H-Ty Hulsey[5]

6. 2-Chad Frewaldt[7]

7. 15E-Dakota Earls[6]

Heat Race #3

1. 15B-Quinton Benson[3]

2. 65W-Chad Winfrey[1]

3. 33-Bryson Smith[5]

4. 88-Chad Tye[4]

5. 27J-Justin Johnson[6]

6. 45-Jesse Bebee[2]

A-Main

1. 4-Braydon Cromwell[4]

2. 28-Kory Schudy[1]

3. 44-Wesley Smith[6]

4. 15B-Quinton Benson[3]

5. 11W-Wyatt Burks[9]

6. 77-Jack Wagner[2]

7. 41-Brad Wyatt[10]

8. 24C-Craig Carroll[12]

9. 33-Bryson Smith[5]

10. 65W-Chad Winfrey[7]

11. 9-Cody Baker[8]

12. 65-Chris Parkinson[14]

13. 24H-Ty Hulsey[15]

14. 73-Samuel Wagner[19]

15. 7JR-JD Black[17]

16. 88-Chad Tye[11]

17. 27J-Justin Johnson[13]

18. 2-Chad Frewaldt[16]

19. 15E-Dakota Earls[20]

20. 45-Jesse Bebee[18]