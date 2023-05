Dave Blaney Wins at Sharon Speedway

HARTFORD, Ohio (May 13, 2023) — Dave Blaney won the sprint car feature Satruday at Sharon Speedway. Blaney held off Central Pennsylvania standout Dylan Cisney, who moved up from seventh starting position, for his first win of the 2023 season. A.J. Flick, 11th starting Lee Jacobs, and Adam Kekich rounded out the top five.

Chad Ruhlman won the RUSH Sprint Car Series feature.

Sharon Speedway

Hartford, Ohio

Saturday, May 13, 2023

Winged 410 Sprint Cars

410 Sprint Qualifying Group 1

1. 29-Dan Shetler, 15.018[3]

2. 2-AJ Flick, 15.263[8]

3. 6-Bob Felmlee, 15.472[1]

4. 32B-Dale Blaney, 15.629[9]

5. X7-Andy Cavanagh, 15.663[4]

6. 3-Joe Butera, 15.850[2]

7. 86-Michael Lutz Jr, 16.143[7]

8. 3V-Chris Verda, 16.185[10]

9. 901-Bob Lime, 16.447[6]

10. 13B-Steve Bright, 16.644[5]

410 Sprint Qualifying Group 2

1. 10-Dave Blaney, 15.369[2]

2. 81-Lee Jacobs, 15.936[7]

3. 13-Brandon Matus, 15.941[4]

4. 5-Dylan Cisney, 16.080[5]

5. W20-Greg Wilson, 16.296[6]

6. 47-Brett Brunkenhoefer, 16.642[8]

7. 22-Cole Duncan, 16.910[9]

8. 20B-Cody Bova, 16.910[10]

9. 11J-David Kalb Jr, 16.910[3]

DNS: 21X-Brandon Meszaros, 16.910

410 Sprint Qualifying Group 3

1. 5K-Adam Kekich, 16.398[8]

2. 40-George Hobaugh Jr, 16.468[5]

3. 46-Michael Bauer, 16.471[4]

4. 12-Darin Gallagher, 16.742[3]

5. 23-Darren Pifer, 17.016[7]

6. 33-Brent Matus, 17.024[10]

7. 08-Danny Kuriger, 17.344[9]

8. 4W-Eric L Williams, 17.350[2]

9. 11-Carl Bowser, 17.350[1]

10. 99-Cameron Nastasi, 17.350[6]

410 Sprint Heat Race #1 (8 Laps)

1. 32B-Dale Blaney[1]

2. 2-AJ Flick[3]

3. 6-Bob Felmlee[2]

4. 29-Dan Shetler[4]

5. X7-Andy Cavanagh[5]

6. 3V-Chris Verda[8]

7. 86-Michael Lutz Jr[7]

8. 3-Joe Butera[6]

9. 901-Bob Lime[9]

10. 13B-Steve Bright[10]

410 Sprint Heat Race #2 (8 Laps)

1. 5-Dylan Cisney[1]

2. 13-Brandon Matus[2]

3. 10-Dave Blaney[4]

4. 81-Lee Jacobs[3]

5. W20-Greg Wilson[6]

6. 22-Cole Duncan[5]

7. 47-Brett Brunkenhoefer[7]

8. 20B-Cody Bova[8]

9. 11J-David Kalb Jr[9]

DNS: 21X-Brandon Meszaros

410 Sprint Heat Race #3 (8 Laps)

1. 12-Darin Gallagher[1]

2. 5K-Adam Kekich[4]

3. 46-Michael Bauer[2]

4. 40-George Hobaugh Jr[3]

5. 23-Darren Pifer[5]

6. 08-Danny Kuriger[7]

7. 33-Brent Matus[6]

8. 4W-Eric L Williams[8]

DNS: 11-Carl Bowser

DNS: 99-Cameron Nastasi

410 Sprint B-Main (8 Laps)

1. 47-Brett Brunkenhoefer[2]

2. 86-Michael Lutz Jr[1]

3. 11J-David Kalb Jr[8]

4. 33-Brent Matus[3]

5. 20B-Cody Bova[5]

6. 11-Carl Bowser[10]

7. 901-Bob Lime[7]

8. 4W-Eric L Williams[6]

9. 3-Joe Butera[4]

10. 13B-Steve Bright[9]

410 Sprint A-Main (30 Laps)

1. 10-Dave Blaney[2]

2. 5-Dylan Cisney[7]

3. 2-AJ Flick[1]

4. 81-Lee Jacobs[11]

5. 5K-Adam Kekich[9]

6. W20-Greg Wilson[14]

7. 22-Cole Duncan[17]

8. 40-George Hobaugh Jr[12]

9. 47-Brett Brunkenhoefer[19]

10. 23-Darren Pifer[15]

11. 12-Darin Gallagher[4]

12. 46-Michael Bauer[8]

13. 08-Danny Kuriger[18]

14. 11-Carl Bowser[24]

15. 20B-Cody Bova[23]

16. 3V-Chris Verda[16]

17. 11J-David Kalb Jr[21]

18. X7-Andy Cavanagh[13]

19. 86-Michael Lutz Jr[20]

20. 33-Brent Matus[22]

21. 13-Brandon Matus[5]

22. 29-Dan Shetler[6]

23. 32B-Dale Blaney[10]

24. 6-Bob Felmlee[3]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 68C-Chad Ruhlman[5]

2. 4J-John Mollick[2]

3. 10-Brandon Blackshear[7]

4. 69X-AJ MacQuarrie[1]

5. 20-Jeff Metsger[3]

6. 16C-Amelia Clay[4]

7. 13K-Kevin Kaserman[6]

8. 15-Lacey Shuttleworth[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 69-Brian Hartzell[1]

2. 23-Charlie Utsinger[2]

3. 41-Brian Cressley[3]

4. 1T-Ricky Tucker Jr[6]

5. 68K-Kevin Ruhlman[4]

6. 56-Tyler Clark[8]

7. 54-Devon Deeter[7]

DNS: 5E-Hunter Exley

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 43JR-Blaze Myers[2]

2. 9-Arnie Kent[5]

3. 1-Zack Wilson[6]

4. 5B-Joe Buccola[1]

5. 19-Brad Blackshear[7]

6. 29-Brandon Shughart[3]

7. 11-Don Blaney[4]

-Main (20 Laps)

1. 68C-Chad Ruhlman[1]

2. 43JR-Blaze Myers[3]

3. 4J-John Mollick[4]

4. 10-Brandon Blackshear[7]

5. 69-Brian Hartzell[2]

6. 1-Zack Wilson[9]

7. 9-Arnie Kent[6]

8. 41-Brian Cressley[8]

9. 1T-Ricky Tucker Jr[11]

10. 5B-Joe Buccola[12]

11. 20-Jeff Metsger[13]

12. 69X-AJ MacQuarrie[10]

13. 68K-Kevin Ruhlman[14]

14. 29-Brandon Shughart[18]

15. 23-Charlie Utsinger[5]

16. 13K-Kevin Kaserman[19]

17. 16C-Amelia Clay[16]

18. 15-Lacey Shuttleworth[22]

19. 11-Don Blaney[21]

20. 54-Devon Deeter[20]

21. 56-Tyler Clark[17]

DNS: 19-Brad Blackshear

DNS: 5E-Hunter Exley