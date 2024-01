Seavey Uses Late Race Heroics to Win Friday at the Chili Bowl

TULSA, OK (January 12, 2024) — Defending Chili Bowl Nationals champion Logan Seavey made a pass coming to the white flag to win the feature event during the Hard Rock Hotel Casino, Tulsa Qualifying Night Friday at the Tulsa Expo Raceway. Seavey charged from seventh position passed Ryan Timms coming to the white flag for the victory.

Seavey driving for Kevin Swindell once again used patience through multiple caution flags before making his late race run through the field.

“I’m just really trying to be patient. I was actually to patient earlier and got myself in trouble in the qualifier,” said Seavey about his performance earlier in the night. “The other two got side by side in front of me and I knew eventually once we got a few green flag labs that I could get going, and when you’re on the top like that you need more than one at a time. We kept getting cautions and it was killing me. It kind of hurt me every every single time with their getting five to cross the line to get that split caution early, it really changes things. I’m just driving a good race car so I can be patien.t I’ve been doing it all year I keep saying it but I’ve been doing it all year at the Abacus guys. We started seventh and we picked our way through so I just never I never lose lose confidence. We knew that if we were in the race tonight we had a shot to win and we showed it>”

Timms held on for the final position to lock into Saturday’s Chili Bowl Nationals finale. Andrew Felker, Steven Snyder Jr, and Emerson Axsom rounded out the top five.

38th Chili Bowl Nationals presented by NOS Energy Drink

Hard Rock Hotel Casino, Tulsa Qualifying Night

Tulsa Expo Raceway

Tulsa, Oklahoma

Friday, January 12, 2024

OERB Heat Race #1 (8 Laps)

1. 56E-Tyler Edwards[2]

2. 39-Logan Seavey[4]

3. 74-Luke Hall[1]

4. 7R-Stuart Snyder[6]

5. 35-Tyler Robbins[7]

6. 27G-Steve Gresham[3]

7. 41W-Brad Wyatt[9]

8. 42-Chris Cochran[8]

9. 8X-Jeff Schindler[5]

OERB Heat Race #2 (8 Laps)

1. 68-Ronnie Gardner[1]

2. 77S-Robbie Smith[2]

3. 5J-Josh Hodge[3]

4. 83-Will Armitage[9]

5. 0G-Glenn Styres[5]

6. 75X-John Egan[7]

7. 6-Bill Rose[4]

8. 14R-Nathan Smith[8]

9. 72J-Sam Johnson[6]

OERB Heat Race #3 (8 Laps)

1. 97-Gavin Miller[1]

2. 68K-Emerson Axsom[4]

3. 38-Jason McDougal[2]

4. 22T-Don Droud Jr[3]

5. 44X-Wesley Smith[6]

6. 19-Tim McCreadie[9]

7. 19U-Pierce Urbanosky[7]

8. 5H-Casey Hicks[8]

9. 75A-Bryan Stanfill[5]

OERB Heat Race #4 (8 Laps)

1. 21-Daryn Pittman[6]

2. 21B-Justin Bates[1]

3. 1H-Henry Chambers[3]

4. 8S-Kyle Steffens[5]

5. 45X-Jace Park[7]

6. 97S-Cam Schafer[8]

7. 57B-Zach Boden[2]

8. 7D-Josh Bilicki[4]

DNS: 6C-Rayce Rudy

OERB Heat Race #5 (8 Laps)

1. 2J-Justin Grant[2]

2. 28-Ace McCarthy[7]

3. 28K-Kory Schudy[3]

4. 8W-Hunter Schuerenberg[8]

5. 35K-Joey Klemish[4]

6. 21K-Gage Rucker[6]

7. 77R-Jack Wagner[9]

8. 0-Johnny Murdock[5]

9. 66-Harry Elzo[1]

OERB Heat Race #6 (8 Laps)

1. 67-Ryan Timms[3]

2. 40X-Steven Snyder Jr[4]

3. 63G-Frankie Guerrini[6]

4. 36-Michael Hubert[9]

5. 19X-Brett Becker[8]

6. 7K-Kolton Gariss[1]

7. 12-Beau Gastineau[2]

8. 80S-Josh Hawkins[5]

9. 8L-Kurt Blackaby[7]

OERB Heat Race #7 (8 Laps)

1. 63-Cale Coons[3]

2. 11A-Andrew Felker[5]

3. 17H-Harli White[4]

4. 1P-Terry Nichols[7]

5. 24T-Glenn James Bratti[8]

6. 47K-Kevin Brewer[9]

7. 84R-Chris Roseland[1]

8. 00S-Jamie Speers[2]

9. 0J-Kevin Carl[6]

OERB Heat Race #8 (8 Laps)

1. 71R-Ricky Stenhouse Jr[1]

2. 20-Tadd Holliman[2]

3. 14J-Jody Rosenboom[4]

4. 5X-Shane Cottle[8]

5. 60M-Earl McDoulett Jr[3]

6. 33W-Rece Wommack[6]

7. 91K-Kaylee Bryson[7]

8. 2MD-Marc Dailey[5]

9. 130-Chase Osterhoff[9]

OERB Heat Race #9 (8 Laps)

1. 81-Bryant Wiedeman[3]

2. 95-Chris Andrews[2]

3. 32S-Chase Stockon[5]

4. 18-Anton Hernandez[4]

5. 11X-Donovan Peterson[7]

6. 16-Santino Ferrucci[1]

7. 71T-Kyler Johnson[8]

8. 19A-Hayden Reinbold[6]

Team Toyota Qualifier #1 (10 Laps)

1. 40X-Steven Snyder Jr[3]

2. 71R-Ricky Stenhouse Jr[2]

3. 81-Bryant Wiedeman[5]

4. 21-Daryn Pittman[6]

5. 83-Will Armitage[4]

6. 1P-Terry Nichols[1]

7. 35-Tyler Robbins[10]

8. 28K-Kory Schudy[9]

9. 21B-Justin Bates[7]

10. 19X-Brett Becker[8]

Team Toyota Qualifier #2 (10 Laps)

1. 8W-Hunter Schuerenberg[2]

2. 11A-Andrew Felker[5]

3. 45X-Jace Park[9]

4. 77S-Robbie Smith[1]

5. 28-Ace McCarthy[6]

6. 17H-Harli White[7]

7. 63G-Frankie Guerrini[3]

8. 36-Michael Hubert[4]

9. 24T-Glenn James Bratti[8]

DNS: 38-Jason McDougal

Team Toyota Qualifier #3 (10 Laps)

1. 67-Ryan Timms[6]

2. 39-Logan Seavey[4]

3. 5X-Shane Cottle[2]

4. 56E-Tyler Edwards[5]

5. 68-Ronnie Gardner[3]

6. 20-Tadd Holliman[1]

7. 14J-Jody Rosenboom[7]

8. 8S-Kyle Steffens[9]

9. 11X-Donovan Peterson[10]

10. 5J-Josh Hodge[8]

Team Toyota Qualifier #4 (10 Laps)

1. 2J-Justin Grant[5]

2. 97-Gavin Miller[3]

3. 95-Chris Andrews[1]

4. 19-Tim McCreadie[10]

5. 68K-Emerson Axsom[4]

6. 74-Luke Hall[9]

7. 63-Cale Coons[6]

8. 7R-Stuart Snyder[7]

9. 32S-Chase Stockon[2]

10. 1H-Henry Chambers[8]

D-Main (10 Laps)

1. 42-Chris Cochran[1]

2. 19A-Hayden Reinbold[4]

3. 80S-Josh Hawkins[3]

4. 7D-Josh Bilicki[6]

5. 00S-Jamie Speers[5]

6. 8X-Jeff Schindler[7]

7. 5H-Casey Hicks[2]

8. 72J-Sam Johnson[8]

DNS: 12-Beau Gastineau

DNS: 66-Harry Elzo

D-Main 2 (10 Laps)

1. 84R-Chris Roseland[3]

2. 2MD-Marc Dailey[5]

3. 0-Johnny Murdock[4]

4. 14R-Nathan Smith[1]

5. 130-Chase Osterhoff[6]

6. 0J-Kevin Carl[7]

7. 57B-Zach Boden[2]

DNS: 8L-Kurt Blackaby

DNS: 75A-Bryan Stanfill

DNS: 6C-Rayce Rudy

Smileys Racing Products C-Main (12 Laps)

1. 22T-Don Droud Jr[2]

2. 91K-Kaylee Bryson[9]

3. 19A-Hayden Reinbold[12]

4. 97S-Cam Schafer[3]

5. 42-Chris Cochran[11]

6. 16-Santino Ferrucci[10]

7. 60M-Earl McDoulett Jr[5]

8. 27G-Steve Gresham[8]

9. 47K-Kevin Brewer[1]

10. 77R-Jack Wagner[6]

11. 35K-Joey Klemish[4]

12. 33W-Rece Wommack[7]

Smileys Racing Products C-Main 2 (12 Laps)

1. 18-Anton Hernandez[1]

2. 44X-Wesley Smith[2]

3. 0G-Glenn Styres[3]

4. 19U-Pierce Urbanosky[8]

5. 71T-Kyler Johnson[7]

6. 75X-John Egan[4]

7. 2MD-Marc Dailey[12]

8. 6-Bill Rose[10]

9. 21K-Gage Rucker[6]

10. 41W-Brad Wyatt[5]

11. 84R-Chris Roseland[11]

12. 7K-Kolton Gariss[9]

The Enjoy Illinois 300 NASCAR Cup Series Race at World Wide Technology Raceway on Sunday, June 2 B-Main (15 Laps)

1. 63-Cale Coons[3]

2. 68-Ronnie Gardner[2]

3. 63G-Frankie Guerrini[5]

4. 14J-Jody Rosenboom[7]

5. 8S-Kyle Steffens[8]

6. 91K-Kaylee Bryson[14]

7. 19A-Hayden Reinbold[15]

8. 97S-Cam Schafer[16]

9. 21B-Justin Bates[9]

10. 20-Tadd Holliman[6]

11. 22T-Don Droud Jr[13]

12. 24T-Glenn James Bratti[10]

13. 17H-Harli White[4]

14. 5J-Josh Hodge[12]

15. 19X-Brett Becker[11]

16. 83-Will Armitage[1]

The Enjoy Illinois 300 NASCAR Cup Series Race at World Wide Technology Raceway on Sunday, June 2 B-Main 2 (15 Laps)

1. 68K-Emerson Axsom[1]

2. 74-Luke Hall[3]

3. 36-Michael Hubert[5]

4. 11X-Donovan Peterson[7]

5. 32S-Chase Stockon[8]

6. 44X-Wesley Smith[10]

7. 0G-Glenn Styres[11]

8. 7R-Stuart Snyder[6]

9. 1P-Terry Nichols[4]

10. 77S-Robbie Smith[2]

11. 18-Anton Hernandez[9]

DNS: 35-Tyler Robbins

DNS: 28K-Kory Schudy

DNS: 38-Jason McDougal

DNS: 1H-Henry Chambers

DNS: 19U-Pierce Urbanosky

Hard Rock A-Main (30 Laps)

1. 39-Logan Seavey[7]

2. 67-Ryan Timms[1]

3. 11A-Andrew Felker[3]

4. 40X-Steven Snyder Jr[5]

5. 68K-Emerson Axsom[18]

6. 81-Bryant Wiedeman[6]

7. 21-Daryn Pittman[4]

8. 28-Ace McCarthy[11]

9. 97-Gavin Miller[10]

10. 63-Cale Coons[17]

11. 63G-Frankie Guerrini[21]

12. 68-Ronnie Gardner[19]

13. 19-Tim McCreadie[14]

14. 95-Chris Andrews[16]

15. 36-Michael Hubert[22]

16. 14J-Jody Rosenboom[23]

17. 5X-Shane Cottle[15]

18. 45X-Jace Park[9]

19. 11X-Donovan Peterson[24]

20. 2J-Justin Grant[2]

21. 8W-Hunter Schuerenberg[8]

22. 56E-Tyler Edwards[13]

23. 71R-Ricky Stenhouse Jr[12]

24. 74-Luke Hall[20]