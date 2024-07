Dryden Defends Home Turf Against GLSS Invaders

MERLIN, ONT (July 13, 2024) — Darren Dryden scored a victory for the home team Saturday night at Southern Ontario Motor Speedway during the co-sanctioned event with the Great Lakes Super Sprints and Southern Ontario Sprints. Dryden, from Freelton, Ontario, led a Canadian sweep of the podium and four of the top five finishers that included Ryan Turner, D.J. Christie, and Shone Evans.

Max Stambaugh, current GLSS point leader, rounded out the top five.

Great Lakes Super Sprints / Southern Ontario Sprints

Southern Ontario Motor Speedway

Merlin, Ontario

Saturday, July 13, 2024

Qualifying

1. 15-Ryan Turner, 13.884[13]

2. 47X-Dylan Westbrook, 13.928[3]

3. 12DD-Darren Dryden, 13.961[9]

4. 87X-Shone Evans, 14.059[4]

5. 5-DJ Christie, 14.074[8]

6. 7C-Phil Gressman, 14.079[6]

7. 71H-Max Stambaugh, 14.137[1]

8. 17-Jared Horstman, 14.225[7]

9. 77T-Tyeller Powless, 14.253[5]

10. 85-Dustin Daggett, 14.259[12]

11. 77E-Ashton VanEvery, 14.316[14]

12. 49T-Gregg Dalman, 14.330[2]

13. 68-Aaron Turkey, 14.356[11]

14. 70-Eli Lakin, 14.601[10]

15. 28K-Tate O’Leary, 15.764[15]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 12DD-Darren Dryden[1]

2. 5-DJ Christie[2]

3. 71H-Max Stambaugh[3]

4. 15-Ryan Turner[4]

5. 77T-Tyeller Powless[5]

6. 49T-Gregg Dalman[6]

7. 70-Eli Lakin[7]

8. 28K-Tate O’Leary[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 47X-Dylan Westbrook[4]

2. 7C-Phil Gressman[2]

3. 87X-Shone Evans[1]

4. 17-Jared Horstman[3]

5. 85-Dustin Daggett[5]

6. 68-Aaron Turkey[6]

7. 77E-Ashton VanEvery[7]

A-Main (25 Laps)

1. 12DD-Darren Dryden[1]

2. 15-Ryan Turner[6]

3. 5-DJ Christie[3]

4. 87X-Shone Evans[4]

5. 71H-Max Stambaugh[7]

6. 77T-Tyeller Powless[9]

7. 17-Jared Horstman[8]

8. 47X-Dylan Westbrook[5]

9. 85-Dustin Daggett[10]

10. 68-Aaron Turkey[12]

11. 77E-Ashton VanEvery[14]

12. 49T-Gregg Dalman[11]

13. 28K-Tate O’Leary[15]

14. 7C-Phil Gressman[2]

15. 70-Eli Lakin[13]