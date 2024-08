Tyler Courtney Wins the 2024 360 Knoxville Nationals

KNOXVILLE, Iowa (August 3, 2024) – Tyler Courtney has visited Knoxville Raceway’s victory lane on two prior occasions, but Saturday night he did it for the first time in a winged sprint car during the finale of the 34th Xtream powered by Mediacom 360 Knoxville Nationals presented by Great Southern Bank.

Courtney, from Indianapolis, Indiana, was able to take advantage of Emerson Axsom being held up in slower traffic to take the lead on lap 12. Courtney was able to maintain a 1.531 second advantage at the finish for the victory.

34th Xtream powered by Mediacom 360 Knoxville Nationals presented by Great Southern Bank

Knoxville Raceway

Knoxville, Iowa

Thursday, August 1, 2024

E-Main (8 Laps)

1. 7-Tyler Lee[1]

2. 13V-Seth Brahmer[6]

3. 3R-Russell Potter[2]

4. 27W-Weston Olson[4]

5. 45X-Kyler Johnson[7]

6. 17B-Ryan Bickett[5]

7. 14-Aidan Zoutte[8]

8. 8X-Micah Slendy[10]

9. 22W-Aaron Werner[12]

10. 938-Bradley Fezard[11]

11. G5-Gage Pulkrabek[15]

12. 38-Logan Alexander[9]

13. T4-Tyler Graves[13]

14. 4C-Tuesday Calderwood[14]

15. 83-Kurt Mueller[3]

D-Main (10 Laps)

1. 44-Chris Martin[3]

2. 7B-Ben Brown[1]

3. 14T-Brooke Tatnell[4]

4. 71-Brady Baker[5]

5. 2JR-Kelly Miller[2]

6. 18-Ryan Roberts[10]

7. 55X-Chase Brown[12]

8. 23M-Lance Moss[7]

9. 17B-Ryan Bickett[18]

10. 1Z-Justin Zimmerman[6]

11. 3R-Russell Potter[15]

12. 45X-Kyler Johnson[17]

13. 29-Emilio Hoover[8]

14. 27W-Weston Olson[16]

15. 15D-Andrew Deal[9]

16. 13V-Seth Brahmer[14]

17. 7-Tyler Lee[13]

18. G5-Gage Pulkrabek[23]

19. 38-Logan Alexander[24]

20. 22W-Aaron Werner[21]

21. 8X-Micah Slendy[20]

22. 14-Aidan Zoutte[19]

23. 938-Bradley Fezard[22]

24. 33-Alan Zoutte[11]

C-Main (12 Laps)

1. 18T-Tanner Holmes[1]

2. 88T-Tanner Thorson[2]

3. 4J-Chase Johnson[10]

4. 41-Colton Hardy[3]

5. 8H-Jacob Hughes[4]

6. 44-Chris Martin[15]

7. 36-Jason Martin[5]

8. 14T-Brooke Tatnell[17]

9. 98P-Miles Paulus[6]

10. 22-Ryan Leavitt[11]

11. 71-Brady Baker[18]

12. 53-Joe Beaver[12]

13. 87X-Shone Evans[13]

14. 2JR-Kelly Miller[19]

15. 1Z-Justin Zimmerman[24]

16. 7B-Ben Brown[16]

17. 17B-Ryan Bickett[23]

18. 55X-Chase Brown[21]

19. 18-Ryan Roberts[20]

20. 11M-Brendan Mullen[9]

21. 9M-Liam Martin[7]

22. 23M-Lance Moss[22]

23. 15-Ryan Turner[8]

24. 5A-Alex Vande Voort[14]

DNS: 4Z-Dusty Zomer

B-Main (18 Laps)

1. 2KS-Chase Randall[2]

2. 9-Kasey Kahne[1]

3. 2M-Ryan Giles[4]

4. 27-Carson McCarl[11]

5. 23-Seth Bergman[6]

6. 22X-Riley Goodno[3]

7. 23W-Garet Williamson[14]

8. 3P-Sawyer Phillips[7]

9. 2C-Hank Davis[8]

10. 77X-Alex Hill[5]

11. 40-Clint Garner[17]

12. 49X-Tim Shaffer[16]

13. 64-Hunter Schuerenberg[9]

14. 09-Matt Juhl[10]

15. 18T-Tanner Holmes[19]

16. 4J-Chase Johnson[21]

17. 8H-Jacob Hughes[23]

18. 44-Chris Martin[24]

19. 4-Cameron Martin[13]

20. 88T-Tanner Thorson[20]

21. 70-Calvin Landis[18]

22. 4G-Cole Garner[12]

23. 55B-Brandon Anderson[15]

24. 41-Colton Hardy[22]

A-Main (30 Laps)

1. 7BC-Tyler Courtney[2]

2. 27A-Emerson Axsom[1]

3. 88-Austin McCarl[4]

4. 21-Brian Brown[9]

5. 8-Cory Eliason[3]

6. 1TZ-Tasker Phillips[6]

7. 4W-Jamie Ball[5]

8. 21T-Cole Macedo[12]

9. 6-Kaleb Johnson[8]

10. 01-Terry McCarl[10]

11. 95-Matt Covington[16]

12. 55-Kerry Madsen[19]

13. 27H-Justin Peck[15]

14. 87-Aaron Reutzel[17]

15. 27-Carson McCarl[24]

16. 9-Kasey Kahne[22]

17. 2M-Ryan Giles[23]

18. 35-Skylar Prochaska[20]

19. 24-Kade Higday[11]

20. 26-Zeb Wise[18]

21. 15H-Sam Hafertepe Jr[13]

22. 17-Tyler Groenendyk[7]

23. 2KS-Chase Randall[21]

DNS: 27B-Jake Bubak