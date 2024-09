Daggett Wins GLSS Feature at Crystal

CRYSTAL, MI (August 31, 2024) — Dustin Daggett won the Great Lakes Super Sprints feature Saturday night at Crystal Motor Speedway. Daggett passed Kelsey Ivy for the lead following a restart on lap 17 and led the remaining eight laps for his second feature win of the 2024 season.

Keith Sheffer Jr, Ivy, Craig Mintz, and Phil Gressman rounded out the top five.

With a sixth place finish Max Stambaugh secured the Michigan region points championship with GLSS, but Daggett closed on Stambaugh’s tour point lead to 111 points.

Great Lakes Super Sprints

Crystal Motor Speedway

Crystal, Michigan

Saturday, August 31, 2024

Ti22 Performance Qualifying (99 Laps)

1. 20I-Kelsey Ivy, 13.040[3]

2. 85-Dustin Daggett, 13.113[4]

3. 71H-Max Stambaugh, 13.314[1]

4. G5-Gunnar Setser, 13.324[6]

5. 17-Jared Horstman, 13.477[5]

6. 67-Kevin Martens, 13.646[7]

7. 70-Eli Lakin, 13.773[2]

DNS: 10-Cody Howard, 13.773

Ti22 Performance Qualifying 2 (99 Laps)

1. 7C-Phil Gressman, 13.475[5]

2. 49T-Gregg Dalman, 13.673[4]

3. 23-Devon Dobie, 13.698[7]

4. 88N-Frank Neill, 14.139[1]

5. 27K-Zac Broughman, 14.232[6]

6. 14A-Alex Clute, 14.417[3]

7. 45-Doug Stepke, 14.583[2]

Ti22 Performance Qualifying 3 (99 Laps)

1. 51-Keith Sheffer Jr, 13.225[7]

2. 50YR-Craig Mintz, 13.353[6]

3. 01-Chase Ridenour, 13.525[2]

4. 27-Brad Lamberson, 13.614[3]

5. 66-Chase Dunham, 13.664[5]

6. 10S-Jay Steinebach, 14.026[4]

7. 84-Levi Poortenga, 14.510[1]

Engler Machine Tool Heat Race #1 (8 Laps)

1. 85-Dustin Daggett[1]

2. 71H-Max Stambaugh[2]

3. G5-Gunnar Setser[3]

4. 20I-Kelsey Ivy[4]

5. 17-Jared Horstman[5]

6. 70-Eli Lakin[7]

7. 67-Kevin Martens[6]

8. 10-Cody Howard[8]

Beacon Bridge Markets Heat Race #2 (8 Laps)

1. 49T-Gregg Dalman[1]

2. 23-Devon Dobie[2]

3. 7C-Phil Gressman[4]

4. 88N-Frank Neill[3]

5. 27K-Zac Broughman[5]

6. 14A-Alex Clute[6]

7. 45-Doug Stepke[7]

Jim Coffey Sons Plumbing and Heating Heat Race #3 (8 Laps)

1. 50YR-Craig Mintz[1]

2. 51-Keith Sheffer Jr[4]

3. 66-Chase Dunham[5]

4. 01-Chase Ridenour[2]

5. 27-Brad Lamberson[3]

6. 10S-Jay Steinebach[6]

7. 84-Levi Poortenga[7]

Michigan CAT A-Main (25 Laps)

1. 85-Dustin Daggett[2]

2. 51-Keith Sheffer Jr[3]

3. 20I-Kelsey Ivy[1]

4. 50YR-Craig Mintz[4]

5. 7C-Phil Gressman[5]

6. 71H-Max Stambaugh[7]

7. 49T-Gregg Dalman[6]

8. 17-Jared Horstman[13]

9. G5-Gunnar Setser[9]

10. 27-Brad Lamberson[15]

11. 70-Eli Lakin[16]

12. 23-Devon Dobie[8]

13. 10S-Jay Steinebach[18]

14. 01-Chase Ridenour[12]

15. 88N-Frank Neill[11]

16. 27K-Zac Broughman[14]

17. 14A-Alex Clute[17]

18. 67-Kevin Martens[19]

19. 66-Chase Dunham[10]

20. 84-Levi Poortenga[21]

21. 45-Doug Stepke[20]

DNS: 10-Cody Howard