Willison Dominates Must See Racing Event at Owosso

OVID, MI (August 31, 2024) — Aaron Willison won the Must See Racing sprint car series feature Saturday at Owosso Speedway. Willison, from Langley British Columbia, Canada, charged from ninth starting position in Dick Myers family yellow 50M car to take the lead from Jason Blonde on lap 18 of the 40 lap main event before driving to a 5.847 second advantage at the finish.

Colton Bettis, Ryan Litt, Kevin Mingus, and Charlie Schultz rounded out the top five.

Andrew Bogusz won the Must See Racing Lites main event.

Must See Racing

Owosso Speedway

Ovid, Michigan

Saturday, August 31, 2024

Qualifying

1. 50M-Aaron Willison, 12.773[16]

2. 68-Joe Liguori, 12.806[10]

3. 26B-Colton Bettis, 12.890[2]

4. 07L-Ryan Litt, 12.971[11]

5. 85-Rick Holley, 13.003[8]

6. 99-Dorman Snyder, 13.086[15]

7. 9S-Charlie Schultz, 13.139[14]

8. 42-Jason Blonde, 13.180[4]

9. 86-JJ Dutton, 13.295[6]

10. Z10-Kevin Mingus, 13.295[12]

11. 55-Tommy Nichols, 13.379[13]

12. 8A-Adam Biltz, 13.734[3]

13. 7-Bobby Komisarski, 13.794[9]

14. 44-Teddy Alberts, 13.908[1]

DNS: 26-Jeff Bloom

DNS: 11-Tom Geren

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 42-Jason Blonde[6]

2. 8A-Adam Biltz[2]

3. 55-Tommy Nichols[3]

4. Z10-Kevin Mingus[5]

5. 7-Bobby Komisarski[1]

6. 44-Teddy Alberts[7]

7. 86-JJ Dutton[4]

DNS: 26-Jeff Bloom

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 99-Dorman Snyder[1]

2. 85-Rick Holley[2]

3. 07L-Ryan Litt[3]

4. 50M-Aaron Willison[6]

5. 68-Joe Liguori[5]

6. 26B-Colton Bettis[4]

7. 9S-Charlie Schultz[7]

A-Main (40 Laps)

1. 50M-Aaron Willison[9]

2. 26B-Colton Bettis[7]

3. 07L-Ryan Litt[6]

4. Z10-Kevin Mingus[10]

5. 9S-Charlie Schultz[3]

6. 68-Joe Liguori[8]

7. 99-Dorman Snyder[4]

8. 42-Jason Blonde[2]

9. 85-Rick Holley[5]

10. 55-Tommy Nichols[11]

11. 8A-Adam Biltz[12]

12. 86-JJ Dutton[1]

13. 7-Bobby Komisarski[13]

14. 44-Teddy Alberts[14]

Must See Racing Lites

Qualifying

1. 27-Cody Gallogly, 13.496[6]

2. 36-JJ Henes, 13.698[7]

3. 23-Charlie Baur, 13.701[1]

4. 52-Ethan Rader, 13.851[9]

5. 17-Andrew Bogusz, 13.897[2]

6. 1-Brandon Tregembo, 14.098[11]

7. 51S-Joshua Sexton, 14.434[10]

8. 37-Keegan Weese, 14.649[12]

9. 9-Lucas Krick, 14.650[8]

10. 14X-Matt Double, 15.217[4]

11. 77-Parker Corbin, 15.554[3]

DNS: 38-JD Evans

DNS: 11-Rick Wichtner

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 1-Brandon Tregembo[4]

2. 9-Lucas Krick[1]

3. 37-Keegan Weese[2]

4. 51S-Joshua Sexton[3]

5. 14X-Matt Double[5]

6. 77-Parker Corbin[6]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 52-Ethan Rader[1]

2. 36-JJ Henes[3]

3. 27-Cody Gallogly[4]

4. 23-Charlie Baur[2]

5. 17-Andrew Bogusz[5]

A-Main (30 Laps)

1. 17-Andrew Bogusz[2]

2. 36-JJ Henes[5]

3. 27-Cody Gallogly[6]

4. 52-Ethan Rader[3]

5. 23-Charlie Baur[4]

6. 1-Brandon Tregembo[1]

7. 51S-Joshua Sexton[7]

8. 37-Keegan Weese[8]

9. 77-Parker Corbin[11]

10. 14X-Matt Double[10]

11. 9-Lucas Krick[9]