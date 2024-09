Joel Myers Jr. Wins at Jacksonville

JACKSONVILLE, IL (September 13, 2024) — Joel Myers Jr. won the Midwest Open Wheel Association portion of the Carolyn Schuh Memorial Friday at Jacksonville Speedway. Myers started second and went on to his fourth feature victory of the 2024 season. Bryce Norris, Jake Blackhurst, Korey Weyant, and Chris Urish rounded out the top five.

Parker Jones won the MARA Midget Car feature from 10th starting position while Cody Wehrle won the winged 305 sprint car main event.

Carolyn Schuh Memorial

Jacksonville Speedway

Jacksonville, Illinois

Friday September 13, 2024

Midwest Open Wheel Association

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 83-Jason Keith[2]

2. 96-Jake Blackhurst[4]

3. 19H-Joel Myers Jr[7]

4. 7A-Will Armitage[5]

5. 90-Patrick Budde[1]

6. 88-Riley Scott[8]

7. 42-Andy Bishop[3]

8. 10S-Jeremy Standridge[6]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 37-Bryce Norris[1]

2. B8-John Barnard[2]

3. 21-Korey Weyant[7]

4. 52F-Logan Faucon[3]

5. 6R-Ryan Bunton[4]

6. 42P-Preston Perlmutter[5]

7. 3N-Jake Neuman[6]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 9X-Paul Nienhiser[3]

2. 1T-Trevin Littleton[1]

3. 87-Reed Whitney[7]

4. 28V-Luke Verardi[2]

5. 14N-Kevin Newton[6]

6. 5-Joey Moughan[4]

7. 44-Cory Bruns[5]

Heat Race #4 (10 Laps)

1. 77U-Chris Urish[1]

2. 29-Brayton Lynch[2]

3. 2A-Austin Archdale[5]

4. 28-Korbin Keith[4]

5. 17-Jeff Masson[3]

6. 9-Tyler Duff[6]

7. 70-Eric Shelton[7]

B-Main (12 Laps)

1. 6R-Ryan Bunton[2]

2. 28V-Luke Verardi[1]

3. 42P-Preston Perlmutter[6]

4. 3N-Jake Neuman[9]

5. 17-Jeff Masson[3]

6. 44-Cory Bruns[10]

7. 9-Tyler Duff[5]

8. 70-Eric Shelton[8]

9. 90-Patrick Budde[4]

10. 5-Joey Moughan[7]

11. 88-Riley Scott[13]

DNS: 42-Andy Bishop

DNS: 10S-Jeremy Standridge

A-Main (25 Laps)

1. 19H-Joel Myers Jr[2]

2. 37-Bryce Norris[3]

3. 96-Jake Blackhurst[5]

4. 21-Korey Weyant[6]

5. 77U-Chris Urish[8]

6. 7A-Will Armitage[13]

7. 3N-Jake Neuman[20]

8. 83-Jason Keith[7]

9. 2A-Austin Archdale[9]

10. 87-Reed Whitney[4]

11. 9X-Paul Nienhiser[1]

12. 1T-Trevin Littleton[12]

13. 42P-Preston Perlmutter[19]

14. B8-John Barnard[10]

15. 52F-Logan Faucon[15]

16. 28-Korbin Keith[14]

17. 14N-Kevin Newton[16]

18. 6R-Ryan Bunton[17]

19. 28V-Luke Verardi[18]

DNS: 29-Brayton Lynch

Midwest Auto Racing Association

Schoenfeld Header Qualifying

1. 41-Parker Jones, 12.321[1]

2. 57A-Daniel Robinson, 12.735[8]

3. 18-Tyler Roth, 12.831[2]

4. 19E-Daltyn England, 12.937[9]

5. 12D-Patrick Bruns, 12.992[13]

6. 40-Jace Sparks, 13.106[3]

7. 51R-Greg Ross, 13.211[10]

8. 42-Kevin Battefeld, 13.227[7]

9. 12C-Dominic Bruns, 13.279[4]

10. 23-Patrick Ryan, 13.295[6]

11. 11K-Charles Kunz, 13.425[5]

12. 71H-Michael Hermacinski, 13.589[12]

13. 15C-RJ Corson, 13.611[11]

DNS: 00-John Heitzman, 13.612

Auto Meter Heat Race #1 (8 Laps)

1. 57A-Daniel Robinson[6]

2. 40-Jace Sparks[4]

3. 19E-Daltyn England[5]

4. 71H-Michael Hermacinski[1]

5. 42-Kevin Battefeld[3]

6. 23-Patrick Ryan[2]

7. 00-John Heitzman[7]

Hoosier Tire Heat Race #2 (8 Laps)

1. 41-Parker Jones[7]

2. 18-Tyler Roth[6]

3. 51R-Greg Ross[4]

4. 11K-Charles Kunz[2]

5. 12C-Dominic Bruns[3]

6. 12D-Patrick Bruns[5]

7. 15C-RJ Corson[1]

Fusion Enginering A – Feature (20 Laps)

1. 41-Parker Jones[10]

2. 40-Jace Sparks[6]

3. 19E-Daltyn England[7]

4. 57A-Daniel Robinson[9]

5. 11K-Charles Kunz[2]

6. 71H-Michael Hermacinski[1]

7. 12C-Dominic Bruns[3]

8. 23-Patrick Ryan[12]

9. 42-Kevin Battefeld[4]

10. 12D-Patrick Bruns[11]

11. 18-Tyler Roth[8]

12. 00-John Heitzman[14]

13. 51R-Greg Ross[5]

DNS: 15C-RJ Corson

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 27-Cody Wehrle[2]

2. 14T-Evan Turner[3]

3. 00-Matt Fair[1]

4. 42-Kevin Battefeld[4]

5. 21-Aarik Andruskevitch[6]

6. 155-Jax Meloy[5]

7. 41-Joe Jiannoni[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 71-Jaxton Wiggs[1]

2. 1T-Tyler Shoemaker[2]

3. 99-Jarrett Weyant[3]

4. 22K-Kelli Harter[5]

5. 8V-George Vaniter[4]

6. 2C-Codey Smith[6]

A-Main (20 Laps)

1. 27-Cody Wehrle[1]

2. 71-Jaxton Wiggs[2]

3. 1T-Tyler Shoemaker[4]

4. 14T-Evan Turner[3]

5. 22K-Kelli Harter[6]

6. 21-Aarik Andruskevitch[9]

7. 42-Kevin Battefeld[8]

8. 99-Jarrett Weyant[5]

9. 00-Matt Fair[7]

10. 41-Joe Jiannoni[12]

11. 8V-George Vaniter[10]

12. 155-Jax Meloy[11]

13. 2C-Codey Smith[13]