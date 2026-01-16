Alec Insley Leads NZ Midget Championship Points Going Into Saturday’s Finale

MT. MAUNGANUI, NZ (January 16, 2026) — Alec Insley leads the event point standings for the 83rd New Zealand Midget Title taking place at Baypark Speedway. Insley, from Auckland, New Zealand, won all three of his heat races to score a perfect 30 points.
Brad Mosen, Aaron Hodgson Michael Pickens, and Ben Morgan round out the points that help determine the lineups for Saturday’s finale. The Midget Cars will be joined by winged 410 sprint cars on the program Saturday.
83rd New Zealand Midget Car Title
Baypark Speedway
Mount Maunganui, New Zealand
Friday, January 16, 2026
Heat Race #1:
1. 71A-Alex Insley
2. 10A-Brad Mosen
3. 98C-Jay Chadwick
4. 27M-Hayden Williams
5. 7M-Travis Buckley
6. 69M-Corbin Anderson
7. 5K-Tyla Robins
8. 78K-C.J. Wilson
9. 93P-Karl McGill
10. 17A-Ryan Baker
Heat Race #2:
1. 35M-Aaron Hodgson
2. 6M-Luke McClymont
3. 54C-Michael Pickens
4. 22K-Terence Dorrell
5. 17K-Regan Tyler
6. 68P-Nic Davey
7. 97A-Ben Morrison
8. 9K-Kale robbins
9. 73M-Carlos Stone
Heat Race #3:
1. 95K-Mitch Fabish
2. 5M-Brock Maskovish
3. 74A-Jayden Worthington
4. 45C-Ben Morgan
5. 57C-Ben Vauhn
6. 99V-Brad McDonald
7. 41P-Shane Dewar
8. 8C-Jeremy Webb
9. 21N-Nathan Willkie
Heat Race #4:
1. 54C-Michael Pickens
2. 35M-Aaron Hodgson
3. 10A-Brad Mosen
4. 69M-Corbin Anderson
5. 22K-Terence Dorrell
6. 98C-Jay Chadwick
7. 5K-Tyla Robins
8. 68P-Nic Davey
9. 7M-Travis Buckley
Heat Race #5:
1. 45C-Ben Morgan
2. 57M-Ben Vaughn
3. 41p-Shane Dwar
4. 97A-Ben Morrison
5. 95K-Mitch Fabish
6. 17K-Regan Tyler
7. 73M-Carlos Stone
8. 6M-Luke McClymont
9. 9K-Kale Robbins
Heat Race #6:
1. 71A-Alec Insley
2. 5M-Brock Maskovich
3. 27M-Hayden Williams
4. 74A-Jayden Worthington
5. 78K-C.J. Wilson
6. 17A-Ryan Baker
7. 99V-Brad McDonald
8. 21N-Nathan Willkie
9. 8C-Jeremy Webb
Heat Race #7:
1. 10A-Brad Mosen
2. 45C-Ben Morgan
3. 69M-Corbin Anderson
4. 7M-Travis Buckley
5. 57M-Ben Vaughn
6. 41p-Shane Dewar
7. 95K-Mitch Fabvish
8. 5K-Tyla Robins
9. 98C-Jay Chadwick
Heat Race #8:
1. 8C-Jeremy Webb
2. 97A-Ben Morrison
3. 5m-Brock Maskovich
4. 6M-Luke McClymont
5. 17K-Regan Tyler
6. 21N-Nathan Willkie
7. 74A-Jayden Worthington
8. 99V-Brad McDonald
9. 9K-Kale Robbins
10. 73M-Carlos Stone
11. 78K-C.J. Wilson
Heat Race #9:
1. 71A-Alec Insley
2. 54C-Michael Pickens
3. 35M-Aaron Hodgson
4. 27M-Hayden Williams
5. 22K-Terence Dorrell
6. 78K-C.J. Wilson
7. 68P-Nic Davey
8. 17A-Ryan Baker
Points after Night #1
1. 71A-Alec Insley, 30
2 10A-Brad Mosen, 27
3. 35M-Aaron Hodgson, 27
4. 54C-Michael Pickens, 27
5. 45C-Ben Morgan, 26
6. 5M-Brock Maskovich, 26
7. 27M-Hayden Williams, 22
8. 57M-Ben Vaughn, 21
9. 95K-Mitch Fabish, 20
10. 69M-Corbin Anderson, 20
11. 91A-Ben Morrison, 20
12. 74A-Hayden Worthing, 19
13. 6M-Luke McClymont, 19
14. 22K-Terence Dorrell, 19
15. 41PShane Dewer, 17
16. 17K-Regan Tyler, 17
17. 98C-Jay Chadwick, 15
18. 7M-Travis Buckley, 15
19. 78K-C.J. Wilson
20. 8C-Jeremy Webb, 13
21. 99V-Brad McDonald, 12
22. 68P-Nic Davey, 12
23. 5K-Tyla Robins, 11
24. 21N-Nathan Willkie, 10
25. 17A-Ryan Baker, 9
26. 73M-Carlos Stone, 7
27. 9K-Kale Robins, 7
28. 92P-Karl McGill, 2