Feature Winners: Saturday, February 28, 2026

|Central Arizona Raceway
|Casa Grande, AZ
|USA
|ASCS National Tour
|Sonoran Clash
|Justin Peck
|Geraldton City Speedway
|Moonyoonooka, WA
|AU
|Maddington Toyota Sprintcar Series
|
|Daniel Harding
|Goulburn Speedway
|Goulburn, NSW
|AU
|Wingless V6 Sprint Cars
|NSW Wingless Title
|Will Green
|Hattiesburg Speedway
|Hattiesburg, MS
|USA
|United Sprint Car Series
|
|Davie Franek
|Lincoln Speedway
|Abbottstown, PA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|Ice Breaker Weekend
|Chase Dietz
|Marysville Raceway
|Marysville, CA
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Jayden Bunch
|Marysville Raceway
|Marysville, CA
|USA
|Winged Crate Sprint Cars
|
|Kalob Maher
|Merced Speedway
|Merced, CA
|USA
|NARC King of the West Sprint Car Series
|
|Brad Sweet
|Mohave Valley Raceway
|Bullhead City, AZ
|USA
|USAC / CRA Sprint Car Series
|
|Kevin Thomas Jr.
|Murray Bridge Speedway
|Bridge East, SA
|AU
|Wingless V6 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Ruapuna Speedway
|Christchurch, NZ
|NZ
|War of the Wings Sprintcars
|
|Connor Rangi
|Ruapuna Speedway
|Christchurch, NZ
|NZ
|Wingless V6 Sprint Cars
|
|Andrew Gregge
|Tucson Speedway
|Tuscon, AZ
|USA
|Can-Am Sprints
|
|Chris Schmelzle
|Western Sydney Speedway
|Eastern Creek, NSW
|AU
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Western Sydney Speedway
|Eastern Creek, NSW
|AU
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Rained Out