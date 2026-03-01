Feature Winners: Saturday, February 28, 2026

_Top Features, ASCS National Tour, Can-Am Sprint Car Series, Eastern Creek Speedway, Maddington Toyota Sprintcar Series, Marysville Raceway, Merced Speedway, Northern Auto Racing Club, United Sprint Car Series, USAC / CRA Sprint Car Series, War of Wings (NZ)
Davie Franek USCS Photo
Central Arizona Raceway Casa Grande, AZ USA ASCS National Tour Sonoran Clash Justin Peck
Geraldton City Speedway Moonyoonooka, WA AU Maddington Toyota Sprintcar Series Daniel Harding
Goulburn Speedway Goulburn, NSW AU Wingless V6 Sprint Cars NSW Wingless Title Will Green
Hattiesburg Speedway Hattiesburg, MS USA United Sprint Car Series Davie Franek
Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 410 Sprint Cars Ice Breaker Weekend Chase Dietz
Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Jayden Bunch
Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged Crate Sprint Cars Kalob Maher
Merced Speedway Merced, CA USA NARC King of the West Sprint Car Series Brad Sweet
Mohave Valley Raceway Bullhead City, AZ USA USAC / CRA Sprint Car Series Kevin Thomas Jr.
Murray Bridge Speedway Bridge East, SA AU Wingless V6 Sprint Cars Rained Out
Ruapuna Speedway Christchurch, NZ NZ War of the Wings Sprintcars Connor Rangi
Ruapuna Speedway Christchurch, NZ NZ Wingless V6 Sprint Cars Andrew Gregge
Tucson Speedway Tuscon, AZ USA Can-Am Sprints Chris Schmelzle
Western Sydney Speedway Eastern Creek, NSW AU Winged 360 Sprint Cars Rained Out
Western Sydney Speedway Eastern Creek, NSW AU Winged 410 Sprint Cars Rained Out