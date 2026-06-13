Dylan Westbrook captures checkers at Ohsweken

Ohsweken,On (June 12,2026)- Dylan Westbrook chalked up another Kool Kidz-Corr/Pak 360 Sprints 25 lap feature Friday night at Ohsweken Speedway after starting 3rd. Behind Westbrook was Darren Dryden, Eric Gledhill, Cory Turner and Nick Sheridan. Mack Deman won the crate sprint car feature.
Kool Kidz-Corr/Pak 360 Sprints
A Feature 1 (25 Laps): 1. 47X-Dylan Westbrook[3]; 2. 12DD-Darren Dryden[2]; 3. 7-Eric Gledhill[7]; 4. 39-Cory Turner[4]; 5. 45-Nick Sheridan[14]; 6. 15-Ryan Turner[9]; 7. 5-DJ Christie[10]; 8. 88H-Josh Hansen[6]; 9. 87XS-Skyler Evans[5]; 10. 21-Kyle Phillips[15]; 11. 77T-Tyeller Powless[17]; 12. 90-Travis Cunningham[12]; 13. 77E-Ashton VanEvery[20]; 14. 0-Glenn Styres[18]; 15. 12-Alex Bergeron[21]; 16. 0C-Cole MacDonald[16]; 17. 28K-Tate O’Leary[19]; 18. (DNF) 5D-Jacob Dykstra[1]; 19. (DNF) 11-Jamie Turner[8]; 20. (DNF) 46-Kevin Pauls[13]; 21. (DNF) 68-Aaron Turkey[11]; 22. (DNS) 94X-Scott Hall
Heat 1 (8 Laps): 1. 12DD-Darren Dryden[1]; 2. 47X-Dylan Westbrook[4]; 3. 11-Jamie Turner[2]; 4. 68-Aaron Turkey[3]; 5. 46-Kevin Pauls[5]; 6. 0C-Cole MacDonald[6]; 7. 28K-Tate O’Leary[8]; 8. (DNS) 94X-Scott Hall
Heat 2 (8 Laps): 1. 5D-Jacob Dykstra[4]; 2. 88H-Josh Hansen[2]; 3. 15-Ryan Turner[1]; 4. 90-Travis Cunningham[3]; 5. 45-Nick Sheridan[6]; 6. 77T-Tyeller Powless[5]; 7. 77E-Ashton VanEvery[7]
Heat 3 (8 Laps): 1. 39-Cory Turner[1]; 2. 7-Eric Gledhill[2]; 3. 5-DJ Christie[6]; 4. 87XS-Skyler Evans[4]; 5. 21-Kyle Phillips[3]; 6. 0-Glenn Styres[5]; 7. (DNF) 12-Alex Bergeron[7]
Timed Hot Laps 1 (2 Laps): 1. 47X-Dylan Westbrook, 13.967[2]; 2. 12DD-Darren Dryden, 14.356[1]; 3. 11-Jamie Turner, 14.395[8]; 4. 68-Aaron Turkey, 14.602[6]; 5. 46-Kevin Pauls, 15.158[4]; 6. 0C-Cole MacDonald, 15.590[7]; 7. 94X-Scott Hall, 15.858[3]; 8. 28K-Tate O’Leary, 15.973[5]
Timed Hot Laps 2 (2 Laps): 1. 5D-Jacob Dykstra, 13.927[6]; 2. 15-Ryan Turner, 13.978[1]; 3. 88H-Josh Hansen, 14.027[5]; 4. 90-Travis Cunningham, 14.060[4]; 5. 77T-Tyeller Powless, 14.151[3]; 6. 45-Nick Sheridan, 14.361[7]; 7. 77E-Ashton VanEvery, 14.866[2]
Timed Hot Laps 3 (2 Laps): 1. 87XS-Skyler Evans, 13.878[5]; 2. 39-Cory Turner, 13.989[4]; 3. 7-Eric Gledhill, 14.103[3]; 4. 21-Kyle Phillips, 14.241[7]; 5. 0-Glenn Styres, 14.473[6]; 6. 5-DJ Christie, 14.634[1]; 7. 12-Alex Bergeron, 17.563[2]
33 entries
Strickland’s Brantford Chevrolet Crate Sprints
A Feature 1 (20 Laps): 1. 4-Mack DeMan[4]; 2. 9-Liam Martin[7]; 3. BS39-Brett Stratford[5]; 4. 52-Jesse Costa[8]; 5. 2M-Steve Murdock[1]; 6. 16X-Keegan Baker[10]; 7. 01K-Mikey Kruchka[11]; 8. 20-Johnny Miller[13]; 9. 55-Cory Whittam[3]; 10. 53-Logan Shwedyk[12]; 11. 14-Larry Gledhill[6]; 12. 78-Darren McLennan[16]; 13. 94-Ryan Fraser[21]; 14. 48-Lance Erskine[15]; 15. 24K-Kiana Teal[27]; 16. 27H-Niko Hansen[23]; 17. 2S-Al Sleight[9]; 18. 3S-Austin Roes[2]; 19. 14B-Broden Weiler[24]; 20. 9C-Brian Nanticoke[25]; 21. (DNF) 44-Connor Ross[22]; 22. (DNF) 89L-Logan Ferguson[28]; 23. (DNF) 28T-Cameron Thomson[18]; 24. (DNF) 96-Tyler Lafantaisie[17]; 25. (DNF) 2-Travis Hofstetter[19]; 26. (DNF) 51-Trevor Young[14]; 27. (DNF) 45-Curtis Gartly[20]; 28. (DNF) 36-Jeremy May[26]
B Feature 1 (12 Laps): 1. 94-Ryan Fraser[2]; 2. 44-Connor Ross[5]; 3. 27H-Niko Hansen[1]; 4. 14B-Broden Weiler[4]; 5. 9C-Brian Nanticoke[7]; 6. 36-Jeremy May[12]; 7. 24K-Kiana Teal[9]; 8. 89L-Logan Ferguson[11]; 9. 22X-Brandon Sobeski[13]; 10. (DNF) 88R-Riley Mercer[8]; 11. (DNF) 69K-Ken Hamilton[10]; 12. (DNF) 5-Tom Pellizzari[3]; 13. (DNF) 24A-AJ Lewis[6]
Heat 1 (8 Laps): 1. BS39-Brett Stratford[1]; 2. 2S-Al Sleight[2]; 3. 9-Liam Martin[4]; 4. 51-Trevor Young[5]; 5. 96-Tyler Lafantaisie[7]; 6. 27H-Niko Hansen[3]; 7. 44-Connor Ross[6]; 8. 24K-Kiana Teal[9]; 9. 36-Jeremy May[8]
Heat 2 (8 Laps): 1. 14-Larry Gledhill[1]; 2. 16X-Keegan Baker[2]; 3. 53-Logan Shwedyk[3]; 4. 4-Mack DeMan[4]; 5. 28T-Cameron Thomson[7]; 6. 94-Ryan Fraser[5]; 7. 24A-AJ Lewis[6]; 8. 69K-Ken Hamilton[8]
Heat 3 (8 Laps): 1. 3S-Austin Roes[1]; 2. 01K-Mikey Kruchka[2]; 3. 52-Jesse Costa[4]; 4. 48-Lance Erskine[5]; 5. 2-Travis Hofstetter[7]; 6. 5-Tom Pellizzari[3]; 7. 9C-Brian Nanticoke[6]; 8. 22X-Brandon Sobeski[8]
Heat 4 (8 Laps): 1. 55-Cory Whittam[1]; 2. 2M-Steve Murdock[4]; 3. 20-Johnny Miller[5]; 4. 78-Darren McLennan[2]; 5. 45-Curtis Gartly[7]; 6. 14B-Broden Weiler[8]; 7. 88R-Riley Mercer[6]; 8. (DNF) 89L-Logan Ferguson[3]
Timed Hot Laps 1 (2 Laps): 1. 9-Liam Martin, 15.029[1]; 2. BS39-Brett Stratford, 15.068[2]; 3. 2S-Al Sleight, 15.092[8]; 4. 27H-Niko Hansen, 15.193[4]; 5. 51-Trevor Young, 15.354[5]; 6. 44-Connor Ross, 15.404[3]; 7. 96-Tyler Lafantaisie, 15.473[9]; 8. (DNS) 36-Jeremy May; 9. (DNS) 24K-Kiana Teal
Timed Hot Laps 2 (2 Laps): 1. 4-Mack DeMan, 15.098[1]; 2. 14-Larry Gledhill, 15.130[6]; 3. 16X-Keegan Baker, 15.212[7]; 4. 53-Logan Shwedyk, 15.359[4]; 5. 94-Ryan Fraser, 15.463[3]; 6. 24A-AJ Lewis, 15.513[5]; 7. 28T-Cameron Thomson, 15.599[2]; 8. 69K-Ken Hamilton, 15.717[8]
Timed Hot Laps 3 (2 Laps): 1. 52-Jesse Costa, 14.743[1]; 2. 3S-Austin Roes, 14.899[2]; 3. 01K-Mikey Kruchka, 14.996[6]; 4. 5-Tom Pellizzari, 14.998[7]; 5. 48-Lance Erskine, 15.352[5]; 6. 9C-Brian Nanticoke, 15.597[4]; 7. 2-Travis Hofstetter, 15.778[3]; 8. 22X-Brandon Sobeski, 16.348[8]
Timed Hot Laps 4 (2 Laps): 1. 2M-Steve Murdock, 14.847[1]; 2. 55-Cory Whittam, 14.926[6]; 3. 78-Darren McLennan, 15.161[2]; 4. 89L-Logan Ferguson, 15.189[8]; 5. 20-Johnny Miller, 15.277[5]; 6. 88R-Riley Mercer, 15.532[3]; 7. 45-Curtis Gartly, 15.590[7]; 8. 14B-Broden Weiler, 16.354[4]
25 entries