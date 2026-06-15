Trey Starks captures NARC win at Grays Harbor

Elma,Wa (June 14,2026)- Trey Starks dominated the 30 lap NARC King of the West “Fastest Five Days” feature at Grays Harbor Speedway Sunday night. Starting from the pole, Starks was never challenged. Following Starks was James McFadden, Tim Kaeding, Justin Sanders and Dominic Gorden.
410 Sprint Cars
A Feature 1 (30 Laps): 1. 55-Trey Starks[1]; 2. 21-James McFadden[3]; 3. 0-Tim Kaeding[8]; 4. 2X-Justin Sanders[5]; 5. 10-Dominic Gorden[12]; 6. 29-Bud Kaeding[17]; 7. 41-Dominic Scelzi[18]; 8. 7B-Sean Becker[13]; 9. 10T-Tyler Thompson[20]; 10. 77A-Levi Klatt[7]; 11. 26R-Levi Hillier[19]; 12. 83T-Tanner Carrick[16]; 13. 21L-Landon Brooks[11]; 14. 121-Caeden Steele[15]; 15. 17-Brock Zearfoss[4]; 16. X1-Chance Grasty[10]; 17. 26-Billy Aton[14]; 18. 29K-Levi Kuntz[23]; 19. 24-Tyler Anderson[24]; 20. 11DB-Colin Mackey[21]; 21. 5K-Kaleb Montgomery[2]; 22. 2XM-Max Mittry[6]; 23. 46JR-Joel Myers Jr[22]; 24. 14-Jett Barnes[9]
B Feature 1 (12 Laps): 1. 26R-Levi Hillier[2]; 2. 10T-Tyler Thompson[3]; 3. 11DB-Colin Mackey[1]; 4. 46JR-Joel Myers Jr[4]; 5. 29K-Levi Kuntz[5]; 6. 24-Tyler Anderson[7]; 7. 12J-John Clark[6]
HD TI Dash 1 (6 Laps): 1. 55-Trey Starks[2]; 2. 5K-Kaleb Montgomery[1]; 3. 21-James McFadden[4]; 4. 17-Brock Zearfoss[3]; 5. 2X-Justin Sanders[6]; 6. 2XM-Max Mittry[5]
Kaeding Performance Heat 1 (8 Laps): 1. 55-Trey Starks[1]; 2. 77A-Levi Klatt[2]; 3. 21-James McFadden[4]; 4. 21L-Landon Brooks[3]; 5. 7B-Sean Becker[6]; 6. 83T-Tanner Carrick[5]; 7. 10T-Tyler Thompson[7]; 8. 29K-Levi Kuntz[8]; 9. 24-Tyler Anderson[9]
BMRS Heat 2 (8 Laps): 1. 17-Brock Zearfoss[1]; 2. 0-Tim Kaeding[2]; 3. 14-Jett Barnes[3]; 4. 2XM-Max Mittry[4]; 5. 26-Billy Aton[7]; 6. 29-Bud Kaeding[6]; 7. 46JR-Joel Myers Jr[8]; 8. 11DB-Colin Mackey[5]
Hills Premium Meats Heat 3 (8 Laps): 1. 2X-Justin Sanders[1]; 2. 5K-Kaleb Montgomery[4]; 3. X1-Chance Grasty[3]; 4. 10-Dominic Gorden[5]; 5. 121-Caeden Steele[2]; 6. 41-Dominic Scelzi[7]; 7. 26R-Levi Hillier[6]; 8. 12J-John Clark[8]
ARP Qualifying 1 (2 Laps): 1. 21-James McFadden, 12.761[5]; 2. 2XM-Max Mittry, 12.765[4]; 3. 5K-Kaleb Montgomery, 12.820[14]; 4. 55-Trey Starks, 12.858[16]; 5. 17-Brock Zearfoss, 12.871[3]; 6. 2X-Justin Sanders, 12.890[19]; 7. 77A-Levi Klatt, 12.967[13]; 8. 0-Tim Kaeding, 12.983[9]; 9. 121-Caeden Steele, 13.008[7]; 10. 21L-Landon Brooks, 13.022[6]; 11. 14-Jett Barnes, 13.061[17]; 12. X1-Chance Grasty, 13.079[11]; 13. 83T-Tanner Carrick, 13.087[1]; 14. 11DB-Colin Mackey, 13.114[8]; 15. 10-Dominic Gorden, 13.132[23]; 16. 7B-Sean Becker, 13.144[24]; 17. 29-Bud Kaeding, 13.165[2]; 18. 26R-Levi Hillier, 13.198[25]; 19. 10T-Tyler Thompson, 13.205[21]; 20. 26-Billy Aton, 13.247[10]; 21. 41-Dominic Scelzi, 13.259[20]; 22. 29K-Levi Kuntz, 13.326[22]; 23. 46JR-Joel Myers Jr, 13.338[12]; 24. 12J-John Clark, 13.413[15]; 25. 24-Tyler Anderson, 13.527[18]