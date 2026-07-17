Dobmier Wins MSTS Feature at Norman County Raceway

ADA, MN (July 16, 2026) — Mark Dobmeier won the Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Car feature Thursday night at Norman County Raceway. Dobmeier took the lead from Sean Rayhall on lap six and collected his third feature victory of the 2026 season. Christopher Thram, Jack Dover, Jade Hastings, and Rayhall rounded out the top five.
Monty Ferriera won the IMCA RaceSaver Sprint Car main event.
Norman County Raceway
Ada, Minnisota
Thursday, July 17, 2026
MSTS 410 Sprint Car Series
Cressman Sanitation/American Truck Store Heat Race #1 (8 Laps)
1. 53-Jack Dover[4]
2. 16-Sean Rayhall[3]
3. 11M-Brendan Mullen[5]
4. 17B-Ryan Bickett[7]
5. 2W-Alex Pettas[6]
6. 80P-Jacob Peterson[1]
7. 14T-Tim Estenson[2]
Cressman Sanitation/Med-Star Heat Race #2
1. 87A-Austin Hartmann[1]
2. 9-Dominic Dobesh[3]
3. 27-Weston Olson[5]
4. 18-Tyler Rabenberg[4]
5. 6-Zach Wilde[7]
6. 8-Jack Croaker[6]
7. 91-Reed Allex[2]
Cressman Sanitation/Precision Drywall Heat Race # (8 Laps)
1. 24T-Christopher Thram[4]
2. 15-Laela Eisenschenk[7]
3. 17-Zach Omdahl[1]
4. 4-Colton Young[6]
5. 99-Brody Graham[5]
6. 41T-Travis Strandell[2]
7. 31-Koby Werkmeister[3]
Cressman Sanitation/Performance One Heat Race #4 (8 Laps)
1. 8H-Jade Hastings[1]
2. 13-Mark Dobmeier[3]
3. 64-Andy Pake[5]
4. 10-Alex Truscinski[2]
5. 4S-Jeremy Snow[7]
6. 81-Cole Vanderheiden[4]
7. 1-Amelia Eisenschenk[6]
Buffalo Wild Wings Dash #1 (6 Laps)
1. 13-Mark Dobmeier[1]
2. 16-Sean Rayhall[6]
3. 53-Jack Dover[3]
4. 8H-Jade Hastings[2]
5. 24T-Christopher Thram[7]
6. 15-Laela Eisenschenk[5]
7. 87A-Austin Hartmann[4]
8. 9-Dominic Dobesh[8]
Tier 1 B-Main (10 Laps)
1. 8-Jack Croaker[1]
2. 80P-Jacob Peterson[5]
3. 31-Koby Werkmeister[6]
4. 41T-Travis Strandell[4]
5. 91-Reed Allex[3]
6. 14T-Tim Estenson[7]
7. 81-Cole Vanderheiden[2]
DNS: 1-Amelia Eisenschenk
ACS Roofing / Westover Masonry A-Main (25 Laps)
1. 13-Mark Dobmeier[1]
2. 24T-Christopher Thram[5]
3. 53-Jack Dover[3]
4. 8H-Jade Hastings[4]
5. 16-Sean Rayhall[2]
6. 15-Laela Eisenschenk[6]
7. 10-Alex Truscinski[19]
8. 9-Dominic Dobesh[8]
9. 31-Koby Werkmeister[23]
10. 11M-Brendan Mullen[9]
11. 8-Jack Croaker[21]
12. 87A-Austin Hartmann[7]
13. 17B-Ryan Bickett[12]
14. 80P-Jacob Peterson[22]
15. 4S-Jeremy Snow[16]
16. 4-Colton Young[13]
17. 17-Zach Omdahl[14]
18. 41T-Travis Strandell[24]
19. 6-Zach Wilde[15]
20. 64-Andy Pake[11]
21. 27-Weston Olson[10]
22. 18-Tyler Rabenberg[17]
23. 99-Brody Graham[20]
24. 2W-Alex Pettas[18]
IMCA RaceSaver Sprint Car Series
Heat Race #1
1. 45-Monty Ferriera[1]
2. 72K-Kate Taves[2]
3. 25R-Jerzee Rosinski[3]
4. 15V-Cole Vanderheiden[7]
5. 13-Ty Hanten[6]
6. 69T-Tom Cummings[4]
7. 84-Joshua Johnson[5]
Heat Race #2
1. 87-Matthew Taves[1]
2. 67-Evan Hendrickson[2]
3. 17D-Dillon Bickett[4]
4. 3M-Marcus Rothenbacher[3]
5. 100-Jason Berg[7]
6. 24L-Justin Lundeen[5]
7. 0-Greg Johnson[6]
Heat Race #3
1. 22-Bryce Haugeberg[1]
2. 69-Brandon Rekow[2]
3. 13EA-Brandon Buysse[5]
4. 20T-Travis Christensen[3]
5. 7Z-Zayden Braaten[6]
6. 38-Xander Coleman[4]
A-Main
1. 45-Monty Ferriera[2]
2. 15V-Cole Vanderheiden[10]
3. 87-Matthew Taves[4]
4. 22-Bryce Haugeberg[1]
5. 69-Brandon Rekow[6]
6. 72K-Kate Taves[3]
7. 13-Ty Hanten[13]
8. 67-Evan Hendrickson[5]
9. 25R-Jerzee Rosinski[7]
10. 13EA-Brandon Buysse[9]
11. 3M-Marcus Rothenbacher[11]
12. 20T-Travis Christensen[12]
13. 84-Joshua Johnson[19]
14. 100-Jason Berg[14]
15. 24L-Justin Lundeen[17]
16. 7Z-Zayden Braaten[15]
17. 0-Greg Johnson[20]
18. 38-Xander Coleman[18]
19. 17D-Dillon Bickett[8]
20. 69T-Tom Cummings[16]