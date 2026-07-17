Photo Gallery: Jokers Jackpot at Eldora Speedway _Front Page News, Eldora Speedway, High Limit Racing, Kings Royal, Media Gallery, Photo Gallery Creed Kemenah. (T.J. Buffenbarger Photo) David Gravel. (T.J. Buffenbarger Photo) Spencer Bayston. (T.J. Buffenbarger Photo) Creed Kemenah. (T.J. Buffenbarger Photo) T.J. Stutts. (T.J. Buffenbarger Photo) Darin Naida. (T.J. Buffenbarger Photo) Chris Andrews. (T.J. Buffenbarger Photo) Aaron Reutzel. (T.J. Buffenbarger Photo) Brian Brown. (T.J. Buffenbarger Photo) Skylar Gee talking with his car owner Greg Wheeler. (T.J. Buffenbarger Photo) Eldora Speedway pit area. (T.J. Buffenbarger Photo) Kyle Larson in victory lane at Eldora Speedway. (T.J. Buffenbarger Photo) Eldora SpeedwayHigh Limit RacingJoker's JackpotKings RoyalPhoto Gallery