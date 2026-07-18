Hartmann Wins MSTS Feature at River Cities

GRAND FORKS, N.D. (July 17, 2026) — Austin Hartmann won the Midwest Sprint Touring Series 410 sprint car feature Friday night at River Cities Speedway. Jack Dover, Mark Dobmeier from 12th starting position, Jack Croaker, and Brendan Mullen rounded out the top five.
Myles Tomlinson won the Western Renegade Sprint Car Series feature while Matthew Taves won the winged 305 sprint car main event.
River Cities Speedway
Grand Forks, North Dakota
Friday, July 17, 2026
Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars
Heat Race #1 – American Truck Store (10 Laps)
1. 11M-Brendan Mullen[2]
2. 8-Jack Croaker[4]
3. 15-Laela Eisenschenk[3]
4. 0-Nick Omdahl[6]
5. 52-Adam Sobolik[7]
6. 91-Reed Allex[9]
7. 50-Brad Flaten[8]
8. 17-Zach Omdahl[5]
9. 64-Andy Pake[1]
Heat Race #2 – MedStar (10 Laps)
1. 10-Alex Truscinski[1]
2. 6-Zach Wilde[4]
3. 24T-Christopher Thram[8]
4. 4-Colton Young[2]
5. 18-Tyler Rabenberg[5]
6. 16-Sean Rayhall[3]
7. 9-Dominic Dobesh[6]
8. 14T-Tim Estenson[7]
Heat Race #3 – Precision Drywall (10 Laps)
1. 53-Jack Dover[2]
2. 13-Mark Dobmeier[1]
3. 27-Weston Olson[7]
4. 31A-Austin Pierce[5]
5. 81-Cole Vanderheiden[8]
6. 4S-Jeremy Snow[3]
7. 26-Blake Egeland[4]
8. 31-Koby Werkmeister[6]
Heat Race #4 – Performance One (10 Laps)
1. 8H-Jade Hastings[1]
2. 87A-Austin Hartmann[7]
3. 41T-Travis Strandell[5]
4. 2W-Alex Pettas[8]
5. 80P-Jacob Peterson[2]
6. 14-Tom Egeland[6]
7. 17B-Ryan Bickett[4]
8. 99-Brody Graham[3]
Buffalo Wild Wings Dash #1 (6 Laps)
1. 24T-Christopher Thram[1]
2. 87A-Austin Hartmann[2]
3. 53-Jack Dover[3]
4. 8-Jack Croaker[5]
5. 10-Alex Truscinski[4]
6. 6-Zach Wilde[7]
7. 27-Weston Olson[8]
8. 11M-Brendan Mullen[6]
Tier 1 B-Main (12 Laps)
1. 80P-Jacob Peterson[1]
2. 16-Sean Rayhall[3]
3. 9-Dominic Dobesh[5]
4. 31-Koby Werkmeister[7]
5. 17-Zach Omdahl[11]
6. 26-Blake Egeland[6]
7. 4S-Jeremy Snow[4]
8. 17B-Ryan Bickett[9]
9. 99-Brody Graham[12]
10. 50-Brad Flaten[8]
11. 14-Tom Egeland[2]
DNS: 14T-Tim Estenson
DNS: 64-Andy Pake
ACS Roofing / Westover Masonry A-Main (30 Laps)
1. 87A-Austin Hartmann[2]
2. 53-Jack Dover[3]
3. 13-Mark Dobmeier[12]
4. 8-Jack Croaker[4]
5. 11M-Brendan Mullen[8]
6. 6-Zach Wilde[6]
7. 16-Sean Rayhall[21]
8. 8H-Jade Hastings[9]
9. 15-Laela Eisenschenk[15]
10. 27-Weston Olson[7]
11. 10-Alex Truscinski[5]
12. 31-Koby Werkmeister[23]
13. 9-Dominic Dobesh[22]
14. 52-Adam Sobolik[24]
15. 81-Cole Vanderheiden[14]
16. 41T-Travis Strandell[11]
17. 0-Nick Omdahl[13]
18. 91-Reed Allex[17]
19. 2W-Alex Pettas[10]
20. 18-Tyler Rabenberg[19]
21. 31A-Austin Pierce[16]
22. 80P-Jacob Peterson[20]
23. 24T-Christopher Thram[1]
24. 4-Colton Young[18]
Western Renegades Sprint Car Series
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 15T-Myles Tomlinson[6]
2. W5-Shawn Wedge[2]
3. 21N-Bryan Nordrum[4]
4. 37-Steve Nordrum[5]
5. 15B-Doug Mccambridge[3]
6. 18-Paul Tharalson[1]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 96-Jeremy Lizakowski[2]
2. 25-Eric Guyot[1]
3. 52-Emma Sobolik[5]
4. 17-Mariah LaPatka[3]
5. 52L-Matt Larson[6]
DNS: 11-Noah Schmidt
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 46H-Ken Hron[1]
2. Z15-Zach Olson[2]
3. 5H-Nick Shirek[5]
4. 5J-Chris Lewis[3]
5. 21-Cory Palm[4]
6. 42-Caitlyn Palm[6]
A-Main (20 Laps)
1. 15T-Myles Tomlinson[2]
2. 96-Jeremy Lizakowski[1]
3. 46H-Ken Hron[7]
4. 5H-Nick Shirek[5]
5. 25-Eric Guyot[6]
6. 5J-Chris Lewis[12]
7. Z15-Zach Olson[3]
8. 37-Steve Nordrum[10]
9. 21N-Bryan Nordrum[8]
10. 15B-Doug Mccambridge[13]
11. 52-Emma Sobolik[9]
12. 18-Paul Tharalson[14]
13. W5-Shawn Wedge[4]
14. 17-Mariah LaPatka[11]
15. 42-Caitlyn Palm[18]
16. 21-Cory Palm[15]
17. 52L-Matt Larson[17]
DNS: 11-Noah Schmidt
Winged 305 Sprint Cars
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 67-Evan Hendrickson[2]
2. 7Z-Zayden Braaten[1]
3. 25R-Jerzee Rosinski[5]
4. 15V-Cole Vanderheiden[7]
5. 13-Brandon Buysse[3]
6. 20T-Travis Christensen[6]
7. 45-Monty Ferriera[4]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 13H-Ty Hanten[4]
2. 3M-Marcus Rothenbacher[6]
3. 22-Bryce Haugeberg[5]
4. 24-Justin Lundeen[2]
5. 84-Joshua Johnson[3]
6. 38-Xander Coleman[1]
7. 69F-Ryan Flaten[7]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 87-Matthew Taves[4]
2. 17B-Dillon Bickett[2]
3. 72K-Kate Taves[3]
4. 69-Brandon Rekow[6]
5. 100-Jason Berg[5]
6. 0-Greg Johnson[1]
A-Main (20 Laps)
1. 87-Matthew Taves[2]
2. 13H-Ty Hanten[1]
3. 3M-Marcus Rothenbacher[3]
4. 15V-Cole Vanderheiden[10]
5. 25R-Jerzee Rosinski[7]
6. 67-Evan Hendrickson[5]
7. 72K-Kate Taves[9]
8. 7Z-Zayden Braaten[4]
9. 22-Bryce Haugeberg[8]
10. 69-Brandon Rekow[12]
11. 17B-Dillon Bickett[6]
12. 45-Monty Ferriera[19]
13. 100-Jason Berg[15]
14. 20T-Travis Christensen[16]
15. 13-Brandon Buysse[13]
16. 24-Justin Lundeen[11]
17. 38-Xander Coleman[17]
18. 0-Greg Johnson[18]
19. 84-Joshua Johnson[14]
20. 69F-Ryan Flaten[20]