Varin Wins ESS Feature at Albany Saratoga

MALTA, NY (July 17, 2026) — Danny Varin won the Empire Super Sprints feature Friday night at Albany-Saratoga Speedway. After starting in the third position Varin took the lead on lap 19 from Matt Tanner for his first feature victory of the 2026 season.
Tanner, Jordan Poirier, Jason Barney, and Jordan Thomas rounded out the top five.
Empire Super Sprints
Albany-Saratoga Speedway
Malta, New York
Friday, July 17, 2026
Qualifying Flight A
1. 79-Jordan Thomas, 15.159[1]
2. 24-Jeremy Lafleur, 15.263[7]
3. 3A-Jeff Trombley, 15.742[6]
4. 8-Dillon Paddock, 15.823[2]
5. 33-Lacey Hanson, 16.133[5]
6. 38-Zach Sobotka, 16.184[3]
7. 13T-Trevor Years, 16.185[4]
8. 88C-Chad Miller, 16.566[8]
Qualifying Flight B
1. 90-Matt Tanner, 14.958[4]
2. 01-Danny Varin, 15.708[8]
3. 28F-Davie Franek, 15.751[5]
4. 4V-Billy VanInwegen Jr, 15.950[3]
5. 28-Jordan Poirier, 15.964[2]
6. 19-Floyd Billington, 16.267[6]
7. 99K-Mike Kiser, 16.348[1]
8. 739-Nicholas Kruger, 17.074[7]
Qualifying Flight C
1. 87-Jason Barney, 15.463[7]
2. 53-Shawn Donath, 15.665[1]
3. 7C-Dylan Swiernik, 15.694[6]
4. 10C-Paulie Colagiovanni, 16.032[2]
5. 17S-Kyle Smith, 16.156[4]
6. 96X-Chad Phelps, 16.387[5]
7. 12T-Tyler Chartrand, 16.397[3]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 79-Jordan Thomas[1]
2. 8-Dillon Paddock[4]
3. 38-Zach Sobotka[6]
4. 3A-Jeff Trombley[3]
5. 33-Lacey Hanson[5]
6. 24-Jeremy Lafleur[2]
7. 88C-Chad Miller[8]
8. 13T-Trevor Years[7]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 90-Matt Tanner[1]
2. 01-Danny Varin[2]
3. 4V-Billy VanInwegen Jr[4]
4. 28-Jordan Poirier[5]
5. 28F-Davie Franek[3]
6. 99K-Mike Kiser[7]
7. 739-Nicholas Kruger[8]
8. 19-Floyd Billington[6]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 87-Jason Barney[1]
2. 53-Shawn Donath[2]
3. 7C-Dylan Swiernik[3]
4. 10C-Paulie Colagiovanni[4]
5. 17S-Kyle Smith[5]
6. 96X-Chad Phelps[6]
7. 12T-Tyler Chartrand[7]
Dash #1 (4 Laps)
1. 53-Shawn Donath[3]
2. 3A-Jeff Trombley[1]
3. 79-Jordan Thomas[5]
4. 38-Zach Sobotka[6]
5. 4V-Billy VanInwegen Jr[4]
6. 8-Dillon Paddock[2]
A-Main (25 Laps)
1. 01-Danny Varin[3]
2. 90-Matt Tanner[4]
3. 28-Jordan Poirier[6]
4. 87-Jason Barney[2]
5. 79-Jordan Thomas[9]
6. 53-Shawn Donath[7]
7. 38-Zach Sobotka[10]
8. 96X-Chad Phelps[18]
9. 4V-Billy VanInwegen Jr[11]
10. 3A-Jeff Trombley[8]
11. 10C-Paulie Colagiovanni[5]
12. 99K-Mike Kiser[17]
13. 28F-Davie Franek[14]
14. 8-Dillon Paddock[12]
15. 33-Lacey Hanson[13]
16. 12T-Tyler Chartrand[21]
17. 17S-Kyle Smith[15]
18. 19-Floyd Billington[23]
19. 13T-Trevor Years[22]
20. 88C-Chad Miller[19]
21. 24-Jeremy Lafleur[16]
22. 7C-Dylan Swiernik[1]
23. 739-Nicholas Kruger[20]