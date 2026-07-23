Landon Brooks Snaps Levi Hilliers SCCT Win Streak at Cottage Grove

COTTAGE GROVE, OR (July 22, 2026) — Landon Brooks stopped Levi Hillier’s winner streak Thursday night during Western Sprint Tour Speedweek with the Sprint Car Challenge Tour Thursday at Cottage Grove Speedway. Brooks took the lead from Kinser Cox on lap three and maintained a dominated 4.431 second advantage at the finish.
Hillier, won won the previous two rounds of competition with the Sprint Car Challenge Tour, finished in the ninth position.
Justyn Cox, Kinzer Cox, Colby Copeland, and Tony Gomes rounded out the top five.
Western Sprint Tour Speedweek
Sprint Car Challenge Tour
Cottage Grove Speedway
Cottage Grove, Oregon
Wednesday, July 22, 2026
Qualifying
1. 9T-Camden Robustelli, 11.261[4]
2. 40-Kinzer Cox, 11.288[14]
3. 42X-Justyn Cox, 11.349[9]
4. 33-Kyle Alberding, 11.374[8]
5. 12J-John Clark, 11.389[10]
6. 73B-Braden Chiaramonte, 11.390[1]
7. 7C-Colby Copeland, 11.393[15]
8. 26R-Levi Hillier, 11.451[23]
9. 75-Tony Gomes, 11.519[13]
10. 29-Cole Croft, 11.520[11]
11. 21L-Landon Brooks, 11.538[12]
12. 77K-Levi Klatt, 11.585[20]
13. 7-Seth Standley, 11.599[17]
14. 26-Corbin Rueschenberg, 11.630[3]
15. 7T-Tyler Thompson, 11.684[19]
16. 5D-Destry Miller, 11.716[21]
17. 29K-Levi Kuntz, 11.735[6]
18. 51-Jake Morgan, 11.804[2]
19. 78-Ryan Hirschbock, 11.810[16]
20. 51D-Dustin Gehring, 11.861[5]
21. 55D-Dawson Hammes, 11.909[22]
22. 8-Aydan Saunders, 11.959[24]
23. 91T-Tommy Beck, 12.038[7]
24. 56C-Carson Hammes, 12.044[18]
Dash #1 (6 Laps)
1. 40-Kinzer Cox[1]
2. 9T-Camden Robustelli[2]
3. 21L-Landon Brooks[3]
4. 75-Tony Gomes[4]
5. 42X-Justyn Cox[6]
6. 33-Kyle Alberding[5]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 33-Kyle Alberding[1]
2. 7C-Colby Copeland[2]
3. 29-Cole Croft[3]
4. 9T-Camden Robustelli[4]
5. 7-Seth Standley[5]
6. 8-Aydan Saunders[8]
7. 78-Ryan Hirschbock[7]
8. 5D-Destry Miller[6]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 12J-John Clark[1]
2. 21L-Landon Brooks[3]
3. 26R-Levi Hillier[2]
4. 40-Kinzer Cox[4]
5. 29K-Levi Kuntz[6]
6. 26-Corbin Rueschenberg[5]
7. 91T-Tommy Beck[8]
8. 51D-Dustin Gehring[7]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 75-Tony Gomes[2]
2. 73B-Braden Chiaramonte[1]
3. 42X-Justyn Cox[4]
4. 77K-Levi Klatt[3]
5. 7T-Tyler Thompson[5]
6. 51-Jake Morgan[6]
7. 56C-Carson Hammes[8]
8. 55D-Dawson Hammes[7]
A-Main (30 Laps)
1. 21L-Landon Brooks[3]
2. 42X-Justyn Cox[5]
3. 40-Kinzer Cox[1]
4. 7C-Colby Copeland[7]
5. 75-Tony Gomes[4]
6. 73B-Braden Chiaramonte[9]
7. 9T-Camden Robustelli[2]
8. 7-Seth Standley[13]
9. 26R-Levi Hillier[8]
10. 55D-Dawson Hammes[24]
11. 7T-Tyler Thompson[15]
12. 33-Kyle Alberding[6]
13. 12J-John Clark[11]
14. 56C-Carson Hammes[21]
15. 5D-Destry Miller[22]
16. 51-Jake Morgan[18]
17. 51D-Dustin Gehring[23]
18. 8-Aydan Saunders[16]
19. 91T-Tommy Beck[20]
20. 78-Ryan Hirschbock[19]
21. 29-Cole Croft[10]
22. 77K-Levi Klatt[12]
23. 29K-Levi Kuntz[14]
24. 26-Corbin Rueschenberg[17]