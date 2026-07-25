Dobmeier Victorious at River Cities Speedway

GRAND FORKS, N.D. (July 24, 2026) — Mark Dobmeier won the Northern Outlaw Sprint Association feature event Friday night at River Cities Speedway. Jade Hastings from 15th starting position, Nick Omdahl from 14th, Tom Egeland from 11th, and Jack Croaker from 8th starting spot rounded out the top five.
Northern Outlaw Sprint Association
River Cities Speedway
Grand Forks, North Dakota
Friday, July 24, 2026
Heat Race #1 (9 Laps)
1. 13JT-Mark Dobmeier[5]
2. 10-Alex Truscinski[2]
3. 52-Adam Sobolik[1]
4. 8-Jack Croaker[4]
5. 26-Blake Egeland[7]
6. 14-Tom Egeland[8]
7. 41T-Travis Strandell[3]
DNS: 99JR-Brody Graham
Heat Race #2 (9 Laps)
1. 27-Weston Olson[7]
2. 6-Zach Wilde[5]
3. 31A-Austin Pierce[6]
4. 17-Zach Omdahl[2]
5. 4-Colton Young[8]
6. 50-Brad Flaten[3]
7. 0-Nick Omdahl[1]
8. 8H-Jade Hastings[4]
A-Main (30 Laps)
1. 13JT-Mark Dobmeier[2]
2. 8H-Jade Hastings[15]
3. 0-Nick Omdahl[14]
4. 14-Tom Egeland[11]
5. 8-Jack Croaker[8]
6. 26-Blake Egeland[9]
7. 50-Brad Flaten[12]
8. 4-Colton Young[10]
9. 41T-Travis Strandell[13]
10. 10-Alex Truscinski[5]
11. 99JR-Brody Graham[16]
12. 17-Zach Omdahl[4]
13. 52-Adam Sobolik[7]
14. 31A-Austin Pierce[6]
15. 6-Zach Wilde[3]
16. 27-Weston Olson[1]