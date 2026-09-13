Trey Starks Wins at Skagit

ALGER, WA (September 12, 2026) — Trey Starks won the winged 360 sprint car feature Saturday night at Skagit Speedway. Levi Hillier, Robbie Price, Tyler Thompson, and Eric Fisher rounded out the top five.
Shane Smith won the Northwest Focus Midget Car Series main event.
Skagit Speedway
Alger Washington
Friday, September 12, 2026
Winged 360 Sprint Cars
Qualifying
1. 21P-Robbie Price, 11.453[22]
2. 55-Trey Starks, 11.515[6]
3. 26-Levi Hillier, 11.652[16]
4. 33-Colton Heath, 11.679[15]
5. 7-Tyler Thompson, 11.767[11]
6. 59-Eric Fisher, 11.803[5]
7. 17-Cam Smith, 11.804[4]
8. 5-Cole Danell, 11.888[17]
9. 77-Levi Klatt, 11.958[8]
10. 13-Steven Hendrickson, 11.970[24]
11. 20K-Kai Dixon, 11.977[23]
12. 33R-Bill Rude, 12.034[2]
13. 29K-Levi Kuntz, 12.060[14]
14. 51-Dallas Melby, 12.102[1]
15. 70-Macie Logsdon, 12.113[9]
16. 94-Greg Decaires V, 12.122[3]
17. 88-Jayden Whitney, 12.129[13]
18. 5D-Destry Miller, 12.205[10]
19. 81-Kelly Miller, 12.215[20]
20. 10H-Brian Holmkvist, 12.227[7]
21. 14B-Bailey Jean, 12.354[12]
22. 0-Ashleigh Johnson, 12.411[19]
23. 23X-Xan Miller, 12.637[18]
24. 41-Ryan Willison, 13.132[21]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 33-Colton Heath[1]
2. 21P-Robbie Price[4]
3. 29K-Levi Kuntz[5]
4. 17-Cam Smith[2]
5. 94-Greg Decaires V[6]
6. 13-Steven Hendrickson[3]
7. 81-Kelly Miller[7]
8. 0-Ashleigh Johnson[8]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 7-Tyler Thompson[1]
2. 55-Trey Starks[4]
3. 5-Cole Danell[2]
4. 20K-Kai Dixon[3]
5. 51-Dallas Melby[5]
6. 88-Jayden Whitney[6]
7. 10H-Brian Holmkvist[7]
8. 23X-Xan Miller[8]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 77-Levi Klatt[2]
2. 26-Levi Hillier[4]
3. 59-Eric Fisher[1]
4. 5D-Destry Miller[6]
5. 70-Macie Logsdon[5]
6. 33R-Bill Rude[3]
7. 14B-Bailey Jean[7]
8. 41-Ryan Willison[8]
A-Main (30 Laps)
1. 55-Trey Starks[1]
2. 26-Levi Hillier[4]
3. 21P-Robbie Price[2]
4. 7-Tyler Thompson[5]
5. 59-Eric Fisher[9]
6. 33-Colton Heath[6]
7. 29K-Levi Kuntz[7]
8. 20K-Kai Dixon[11]
9. 5D-Destry Miller[12]
10. 51-Dallas Melby[14]
11. 5-Cole Danell[8]
12. 81-Kelly Miller[19]
13. 88-Jayden Whitney[17]
14. 13-Steven Hendrickson[16]
15. 33R-Bill Rude[18]
16. 14B-Bailey Jean[21]
17. 10H-Brian Holmkvist[20]
18. 70-Macie Logsdon[15]
19. 41-Ryan Willison[24]
20. 77-Levi Klatt[3]
21. 94-Greg Decaires V[13]
22. 23X-Xan Miller[23]
23. 0-Ashleigh Johnson[22]
24. 17-Cam Smith[10]
Northwest Focus Midget Car Series
Qualifying
1. 32-Alex Peck, 14.522
2. 23-Randy Schaaf, 14.544
3. 71-Jonathan Jorgenson, 14.563
4. 50-Chad Kincaid, 14.593
5. 7S-Shane Smith, 14.598
6. 41-Ashley Thompson, 14.681
7. 32R-Ryan Orchard, 14.725
8. 3T-Tyler Luce, 14.798
9. 16-Alex Pacheco, 14.820
10. 29-Brandon Turner, 14.826
11. 19C-Dalton Christmas, 14.851
12. 41B-Brad Pritchard, 14.858
13. 78C-Justin Westergard, 14.926
14. 76-Tyler Ketchum, 14.959
15. 37B-Andrew Pritchard, 15.008
16. 21-Todd Hartmann, 15.147
17. 13-Scott Fardig, 16.240
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 7S-Shane Smith[2]
2. 71-Jonathan Jorgenson[3]
3. 23-Randy Schaaf
4. 41-Ashley Thompson
5. 76-Tyler Ketchum
6. 19C-Dalton Christmas[6]
7. 16-Alex Pacheco[5]
8. 21-Todd Hartmann
9. 41B-Brad Pritchard
10. 37B-Andrew Pritchard[8]
11. 13-Scott Fardig[9]
12. 50-Chad Kincaid
13. 32-Alex Peck[4]
14. 3T-Tyler Luce
15. 78C-Justin Westergard[7]
16. 32R-Ryan Orchard[1]
17. 29-Brandon Turner
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 41-Ashley Thompson[2]
2. 23-Randy Schaaf[4]
3. 3T-Tyler Luce[1]
4. 50-Chad Kincaid[3]
5. 29-Brandon Turner[5]
6. 41B-Brad Pritchard[6]
7. 76-Tyler Ketchum[7]
8. 21-Todd Hartmann[8]
A-Main (25 Laps)
1. 7S-Shane Smith[2]
2. 71-Jonathan Jorgenson[4]
3. 23-Randy Schaaf[5]
4. 41-Ashley Thompson[1]
5. 76-Tyler Ketchum[14]
6. 19C-Dalton Christmas[11]
7. 16-Alex Pacheco[9]
8. 21-Todd Hartmann[16]
9. 41B-Brad Pritchard[12]
10. 37B-Andrew Pritchard[15]
11. 13-Scott Fardig[17]
12. 50-Chad Kincaid[3]
13. 32-Alex Peck[6]
14. 3T-Tyler Luce[8]
15. 78C-Justin Westergard[13]
16. 32R-Ryan Orchard[7]
17. 29-Brandon Turner[10]