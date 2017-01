Ian Madsen Wins Preliminary Feature Saturday at the Classic

WARRNAMBOOL, Au. (January 21, 2017) — Ian Madsen won the preliminary feature Saturday night during the 45th Lucas Oil Grand Annual Sprintcar Classic at Premier Speedway. Madsen started on the pole and led every lap on his way to the victory.

Jamie Veal, Shane Stewart, James McFadden, and Bradley Keller rounded out the top five.

Luke Dillon was fastest in the second flight of qualifying and won one of his heat races. McFadden stood out in heat race action picking put two victories. Terry McCarl, Veal, Darren Mollenoyux, Mitch Wormall, and Bradley Keller picked up the remaining heat race victories. Dennis Jones won the C-Main while Ryan Jones won the B-Main.

Premier Speedway

Warrnambool, AU

45th Lucas Oil Grand Annual Sprintcar Classic

Saturday January 21, 2017

Qualifying Flight #1:

1. W66 – Ian Madsen, 12.349

2. V35 – Jamie Veal, 12.408

3. V29 – Terry McCarl, 12.467

4. Q36 – Mitchell Gee, 12.467

5. W26 – Jason Johnson, 12.730

6. S97 – Matt Egel, 12.742

7. V77 – Brayden Parr, 12.766

8. V55 – Ashley Scott, 12.946

9. V52 – Darren Mollenoyux, 13.004

10. W99 – Jamie Maiolo, 13.021

11. V98 – Peter Doukas, 13.022

12. N38 – Max Johnson, 13.035

13. USA0 – Corey Eliason, 13.170

14. Q59 – Kevin Titman, 13.207

15. W97 – Mitch Wormall, 13.250

16. Q54 – Richard Morgan, 13.325

17. V91 – Brad Warren, 13.335

18. Act21 – Shaun Dobson, 13.402

19. V64 – David Aldersley, 13.428

20. V5 – Max Dumesny, 13.432

21. V58 – Rhiannon Burleigh, 13.449

22. V17 – Dennis Jones, 13.504

23. N10 – Harli White Hines, 13.517

24. N71 – Courtney O’Hehir, 13.558

25. V81 – Robbie Paton, 13.563

26. S44 – Daniel Evans, 13.593

27. S20 – Glen Sutherland, 13.680

Qualifying Flight #2:

1. S81 – Luke Dillon, 13.027

2. W17 – James McFadden, 13.201

3. V68 – Shane Stewart, 13.215

4. N21 – Garry Brazier, 13.235

5. N7 – Toby Bellbowen, 13.238

6. Act15 – Harley Bishop, 13.258

7. S15 – Aidan Hall, 13.288

8. Q7 – Robbie Farr, 13.300

9. S63 – Ryan Jones, 13.356

10. S4 – Lisa Walker, 13.359

11. NQ5 – Danny Reidy, 13.360

12. S24 – Ricky Maiolo, 13.378

13. S19 – Bradley Keller, 13.410

14. N16 – Daniel Sayer, 13.454

15. V74 – Michael Cunningham, 13.503

16. N47 – Marcus Dumesny, 13.504

17. USA1 – Dominic Scelzi, 13.565

18. V36 – Tim Van Ginneken, 13.570

19. NT21 – Chace Karpenko, 13.595

20. S27 – Daniel Pestka, 13.605

21. V50 – Darren Clark, 13.696

22. N79 – Peter Bourke, 13.828

23. V2 – Domain Ramsey, 13.832

24. V23 – James Gardiner, 13.836

25. N44 – Shane Sheedy, 13.860

26. N75 – Glen Saville, 13.912

27. V72 – Jacob Smith, 14.133

Heat Race #1:

1. V29 – Terry McCarl

2. W66 – Ian Madsen

3. W26 – Jason Johnson

4. V77 – Brayden Parr

5. V98 – Peter Doukas

6. V52 – Darren Mollenoyux

7. USA0 – Corey Eliason

8. V91 – Brad Warren

9. S20 – Glen Sutherland

10. N10 – Harli White Hines

11. V81 – Robbie Paton

12. V58 – Rhiannon Burleigh

13. W97 – Mitch Wormall

14. V64 – David Aldersley

Heat Race #2:

1. V35 – Jamie Veal

2. Q36 – Mitchell Gee

3. S97 – Matt Egel

4. N38 – Max Johnson

5. Q54 – Richard Morgan

6. W99 – Jamie Maiolo

7. Q59 – Kevin Titman

8. Act21 – Shaun Dobson

9. S44 – Daniel Evans

10. V5 – Max Dumesny

11. N71 – Courtney O’Hehir

12. V17 – Dennis Jones

13. V55 – Ashley Scott

Heat Race #3:

1. S81 – Luke Dillon

2. USA1 – Dominic Scelzi

3. V68 – Shane Stewart

4. S19 – Bradley Keller

5. N7 – Toby Bellbowen

6. V72 – Jacob Smith

7. NQ5 – Danny Reidy

8. NT21 – Chace Karpenko

9. S63 – Ryan Jones

10. V2 – Domain Ramsey

11. N44 – Shane Sheedy

12. V74 – Michael Cunningham

13. V50 – Darren Clark

14. S15 – Aidan Hall

Heat Race #4:

1. W17 – James McFadden

2. Q7 – Robbie Farr

3. N21 – Garry Brazier

4. Act15 – Harley Bishop

5. V36 – Tim Van Ginneken

6. S24 – Ricky Maiolo

7. N47 – Marcus Dumesny

8. S4 – Lisa Walker

9. N16 – Daniel Sayer

10. V23 – James Gardiner

11. N79 – Peter Bourke

12. N75 – Glen Saville

13. S27 – Daniel Pestka

Heat Race #5:

1. V52 – Darren Mollenoyux

2. V91 – Brad Warren

3. USA0 – Corey Eliason

4. W66 – Ian Madsen

5. N38 – Max Johnson

6. V58 – Rhiannon Burleigh

7. W26 – Jason Johnson

8. N71 – Courtney O’Hehir

9. V5 – Max Dumesny

10. Q54 – Richard Morgan

11. V55 – Ashley Scott

12. Q36 – Mitchell Gee

13. V81 – Robbie Paton

Heat Race #6:

1. W97 – Mitch Wormall

2. N10 – Harli White Hines

3. Q59 – Kevin Titman

4. S97 – Matt Egel

5. V17 – Dennis Jones

6. V35 – Jamie Veal

7. Act21 – Shaun Dobson

8. W99 – Jamie Maiolo

9. V77 – Brayden Parr

10. V29 – Terry McCarl

11. V98 – Peter Doukas

12. S44 – Daniel Evans

13. S20 – Glen Sutherland

14. V64 – David Aldersley

Heat Race #7:

1. S19 – Bradley Keller

2. V23 – James Gardiner

3. N47 – Marcus Dumesny

4. Q7 – Robbie Farr

5. S63 – Ryan Jones

6. USA1 – Dominic Scelzi

7. S81 – Luke Dillon

8. N7 – Toby Bellbowen

9. N21 – Garry Brazier

10. V50 – Darren Clark

11. S24 – Ricky Maiolo

12. N44 – Shane Sheedy

Heat Race #8:

1. W17 – James McFadden

2. N79 – Peter Bourke

3. V68 – Shane Stewart

4. N16 – Daniel Sayer

5. NT21 – Chace Karpenko

6. V2 – Domain Ramsey

7. NQ5 – Danny Reidy

8. S4 – Lisa Walker

9. N75 – Glen Saville

10. V72 – Jacob Smith

11. Act15 – Harley Bishop

12. V36 – Tim Van Ginneken

13. S15 – Aidan Hall

14. V74 – Michael Cunningham

C-Main:

1. V17 – Dennis Jones

2. V2 – Domain Ramsey

3. V72 – Jacob Smith

4. N75 – Glen Saville

5. V5 – Max Dumesny

6. V55 – Ashley Scott

7. V58 – Rhiannon Burleigh

8. S44 – Daniel Evans

9. V81 – Robbie Paton

10. V50 – Darren Clark

11. N71 – Courtney O’Hehir

12. S15 – Aidan Hall

13. V74 – Michael Cunningham

14. V64 – David Aldersley

15. N44 – Shane Sheedy

16. V36 – Tim Van Ginneken

B-Main:

1. S63 – Ryan Jones

2. Q36 – Mitchell Gee

3. V77 – Brayden Parr

4. NQ5 – Danny Reidy

5. Act15 – Harley Bishop

6. W97 – Mitch Wormall

7. W99 – Jamie Maiolo

8. V98 – Peter Doukas

9. NT21 – Chace Karpenko

10. N10 – Harli White Hines

11. Act21 – Shaun Dobson

12. Q54 – Richard Morgan

13. S4 – Lisa Walker

14. V23 – James Gardiner

15. S24 – Ricky Maiolo

16. V2 – Domain Ramsey

17. V17 – Dennis Jones

18. V72 – Jacob Smith

19. N75 – Glen Saville

20. N79 – Peter Bourke

A-Main:

1. W66 – Ian Madsen

2. V35 – Jamie Veal

3. V68 – Shane Stewart

4. W17 – James McFadden

5. S19 – Bradley Keller

6. USA1 – Dominic Scelzi

7. W26 – Jason Johnson

8. Q7 – Robbie Farr

9. S97 – Matt Egel

10. S81 – Luke Dillon

11. USA0 – Corey Eliason

12. V52 – Darren Mollenoyux

13. V29 – Terry McCarl

14. S63 – Ryan Jones

15. N38 – Max Johnson

16. NQ5 – Danny Reidy

17. N16 – Daniel Sayer

18. Q36 – Mitchell Gee

19. V77 – Brayden Parr

20. V91 – Brad Warren

21. Q59 – Kevin Titman

22. N21 – Garry Brazier

23. N7 – Toby Bellbowen

24. N47 – Marcus Dumesny