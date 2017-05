Abreu Wins Bradway Memorial

King of the West Sprint Car Series presented by NARC

Dave Bradway Memorial

Silver Dollar Speedway

Chico, CA

Saturday May 6, 2017

Qualifying:

1. 24 – Rico Abreu, 11.655

2. 92 – Andy Forsberg, 11.670

3. 11 – Roger Crockett, 11.732

4. 22 – Shane Golobic, 11.844

5. 25 – Bobby McMahan, 11.855

6. 21X – Carson Macedo, 11.862

7. 12P – Scott Parker, 11.866

8. 20 – Cory Eliason, 11.884

9. 1K – Colby Copeland, 11.890

10. 21 – Michael Ing, 11.896

11. 4S – Michael Kofoid, 11.919

12. 00X – Braedon Enos, 11.951

13. X1 – Mason Moore, 11.966

14. 7 – Kalib Henry, 11.981

15. 41 – Dominic Scelzi, 11.987

16. 3C – D.J. Netto, 11.996

17. 83 – Kyle Hirst, 12.007

18. 5H – Ryan Bernal, 12.028

19. 121 – Justin Sanders, 12.029

20. 12 – Jarrett Soares, 12.033

21. 49 – Mike Monahan, 12.038

22. 88 – Brad Bumgarner, 12.159

23. 29 – Willie Croft, 12.182

24. 7X – Brent Bjork, 12.184

25. 75 – Sean Becker, 12.245

26. 19 – Chase Majdic, 12.279

27. 83JR – Gio Scelzi, 12.282

28. 0 – Bud Kaeding, 12.284

29. 28 – Nathan Rolfe, 12.293

30. X1JR – Justin Bradway, 12.426

31. 31C – Justyn Cox, 12.503

32. 1H – Billy Wallace, 12.576

33. 5 – Brian Boswell, 12.637

34. 98 – Sean Watts, 12.648

35. 0 – Jason Statler, 12.664

36. 22A – Cori Andrews, 12.713

37. 15 – Pat Harvey Jr., 12.799

Heat Race #1:

1. X1 – Mason Moore

2. 24 – Rico Abreu

3. 25 – Bobby McMahan

4. 75 – Sean Becker

5. 49 – Mike Monahan

6. 28 – Nathan Rolfe

7. 15 – Pat Harvey Jr.

8. 5 – Brian Boswell

9. 1K – Colby Copeland

10. 83 – Kyle Hirst

Heat Race #2:

1. 7 – Kalib Henry

2. 21 – Michael Ing

3. 92 – Andy Forsberg

4. 21X – Carson Macedo

5. 5H – Ryan Bernal

6. 19 – Chase Majdic

7. 88 – Brad Bumgarner

8. 98 – Sean Watts

9. X1JR – Justin Bradway

10. X1 – Mason Moore

Heat Race #3:

1. 41 – Dominic Scelzi

2. 4S – Michael Kofoid

3. 11 – Roger Crockett

4. 121 – Justin Sanders

5. 29 – Willie Croft

6. 83JR – Gio Scelzi

7. 31C – Justyn Cox

8. 0 – Jason Statler

9. 12P – Scott Parker

Heat Race #4:

1. 3C – D.J. Netto

2. 20 – Cory Eliason

3. 00X – Braedon Enos

4. 0 – Bud Kaeding

5. 12 – Jarrett Soares

6. 7X – Brent Bjork

7. 22 – Shane Golobic

8. 22A – Cori Andrews

9. 1H – Billy Wallace

Dash:

1. 20 – Cory Eliason

2. 24 – Rico Abreu

3. 21 – Michael Ing

4. 11 – Roger Crockett

5. 4S – Michael Kofoid

6. 92 – Andy Forsberg

7. X1 – Mason Moore

8. 3C – D.J. Netto

9. 41 – Dominic Scelzi

10. 00X – Braedon Enos

11. 25 – Bobby McMahan

12. 7 – Kalib Henry

B-Main:

1. 1K – Colby Copeland

2. 22 – Shane Golobic

3. 83JR – Gio Scelzi

4. 12 – Jarrett Soares

5. 88 – Brad Bumgarner

6. 0 – Jason Statler

7. 19 – Chase Majdic

8. 49 – Mike Monahan

9. 98 – Sean Watts

10. 29 – Willie Croft

11. 28 – Nathan Rolfe

12. 1H – Billy Wallace

13. 22A – Cori Andrews

14. X1JR – Justin Bradway

15. 15 – Pat Harvey Jr.

16. 83 – Kyle Hirst

17. 5H – Ryan Bernal

18. 7X – Brent Bjork

19. 31C – Justyn Cox

20. 5 – Brian Boswell

Feature:

1. 24 – Rico Abreu

2. 3C – D.J. Netto

3. 20 – Cory Eliason

4. 22 – Shane Golobic

5. 11 – Roger Crockett

6. 0 – Bud Kaeding

7. 4S – Michael Kofoid

8. 12 – Jarrett Soares

9. 21 – Michael Ing

10. 0 – Jason Statler

11. 21X – Carson Macedo

12. 88 – Brad Bumgarner

13. 41 – Dominic Scelzi

14. 83JR – Gio Scelzi

15. 00X – Braedon Enos

16. 75 – Sean Becker

17. X1 – Mason Moore

18. 25 – Bobby McMahan

19. 1K – Colby Copeland

20. 121 – Justin Sanders

21. 92 – Andy Forsberg

22. 7 – Kalib Henry

Economy Sprint Feature:

1. 2 – Wyatt Brown

2. 7 – Mike Ficklin

3. 55 – Mike Sayre

4. E85 – David Johnson

DQ. 93A – Adam Ermolenko

Wingless Sprint Feature:

1. 1 – Terry Schank Jr.

2. 38 – Casey McClain

3. 94 – Tony Richards

4. 9S – Craig Swim

5. 45 – Gary Paulson

6. 84 – Brent Steck

7. 15 – Ryan Souza

8. 13F – Dan Hayes

9. 1JR – Tim Sherman Jr.

10. 46 – Jeremy Wilson