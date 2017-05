Mike Spencer Wins at Ventura

AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: May 6, 2017 – Ventura, California – Ventura Raceway

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Logan Williams, 5, Jory-12.114; 2. Brody Roa, 91R, BR-12.132; 3. Damion Gardner, 4, Alexander-12.166; 4. Troy Rutherford, 11, Rutherford-12.231; 5. Max Adams, 5M, Adams-12.292; 6. Mike Spencer, 4S, Gansen-12.312; 7. Cody Williams, 44, Jory-12.317; 8. Matt McCarthy, 28M, McCarthy-12.326; 9. Danny Sheridan, 73T, Ford-12.328; 10. A.J. Bender, 21, Bender-12.351; 11. Jake Swanson, 92, Sertich-12.359; 12. Kyle Smith, 55, Smith-12.380; 13. Chris Gansen, 4G, Gansen-12.446; 14. Kyle Edwards, 39E, Edwards-12.508; 15. Cody Majors, 54, Majors-12.533; 16. Austin Williams, 2, Jory-12.590; 17. Chase Johnson, 68, Thomas-12.645; 18. Jeremy Ellertson, 98, Ellertson-12.706; 19. Ronnie Gardner, 81X, Watt-12.722; 20. Kenny Perkins, 0K, Perkins-12.820; 21. Rick Hendrix, 15, Hendrix-12.831; 22. Guy Woodward, 24, Woodward-12.897; 23. Steve Hix, 57, Hix-13.105; 24. Brent Owens, 71, Martin-13.491; 25. Austen Figueroa, 49, Bach-15.143.

EXTREME MUFFLERS FIRST HEAT: (10 laps) 1. A.Williams, 2. C.Williams, 3. Gansen, 4. Bender, 5. Rutherford, 6. R.Gardner, 7. L.Williams, 8. Woodward. NT

BROWN & MILLER RACING SOLUTIONS SECOND HEAT: (10 laps) 1. Swanson, 2. Johnson, 3. Adams, 4. Roa, 5. Edwards, 6. McCarthy, 7. Perkins, 8. Hix. NT

CIRCLE TRACK PERFORMANCE / KEIZER ALUMINUM WHEELS THIRD HEAT: (10 laps) 1. D.Gardner, 2. Majors, 3. Spencer, 4. Ellertson, 5. Hendrix, 6. Owens, 7. Sheridan, 8. Smith. NT

COMPETITION SUSPENSION INC. / PYROTECT RACING CELLS SEMI: (12 laps) 1. Rutherford, 2. L.Williams, 3. R.Gardner, 4. McCarthy, 5. Smith, 6. Sheridan, 7. Perkins, 8. Edwards, 9. Hendrix, 10. Woodward, 11. Hix, 12. Owens. NT

FEATURE: (30 laps) 1. Mike Spencer, 2. Damion Gardner, 3. Brody Roa, 4. Max Adams, 5. Logan Williams, 6. Austin Williams, 7. Troy Rutherford, 8. Kyle Smith, 9. Chase Johnson, 10. Chris Gansen, 11. Jake Swanson, 12. Ronnie Gardner, 13. Cody Majors, 14. Cody Williams, 15. A.J. Bender, 16. Kyle Edwards, 17. Rick Hendrix, 18. Jeremy Ellertson, 19. Danny Sheridan, 20. Matt McCarthy, 21. Kenny Perkins, 22. Guy Woodward. NT

———————–

**McCarthy flipped on lap 26 of the feature.