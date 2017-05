Schuchart Wins at Charlotte

World of Outlaws Craftsman Sprint Car Series

the Dirt Track at Charlotte Motor Speedway

Concord, NC

Friday May 26, 2017

Qualifying:

1. 49 – Brad Sweet, 13.591

2. 11K – Kraig Kinser, 13.629

3. 15 – Donny Schatz, 13.630

4. 1S – Logan Schuchart, 13.706

5. 2 – Shane Stewart, 13.715

6. 9 – Daryn Pittman, 13.731

7. 93 – Sheldon Haudenschild, 13.763

8. 17 – Joey Saldana, 13.769

9. 41 – Jason Johnson, 13.795

10. 49X – Tim Shaffer, 13.814

11. 1A – Jacob Allen, 13.823

12. 7K – Cale Conley, 13.852

13. 22 – Cole Duncan, 13.858

14. 5 – David Gravel, 13.953

15. W20 – Greg Wilson, 14.036

16. 19 – Brent Marks, 14.056

17. 4 – Paul McMahan, 14.079

18. 7S – Jason Sides, 14.105

19. 71M – Dave Blaney, 14.107

20. 4S – Danny Smith, 14.190

21. 13 – Clyde Knipp, 14.359

22. 47 – Eric Riggins Jr, 14.522

23. 44 – Trey Starks, 15.028

24. 1 – Zach Ames, 15.697

Heat Race #1:

1. 49 – Brad Sweet

2. 1S – Logan Schuchart

3. 93 – Sheldon Haudenschild

4. 49X – Tim Shaffer

5. 22 – Cole Duncan

6. 71M – Dave Blaney

7. 19 – Brent Marks

8. 47 – Eric Riggins Jr

Heat Race #2:

1. 11K – Kraig Kinser

2. 2 – Shane Stewart

3. 1A – Jacob Allen

4. 5 – David Gravel

5. 17 – Joey Saldana

6. 4 – Paul McMahan

7. 44 – Trey Starks

8. 4S – Danny Smith

Heat Race #3:

1. 15 – Donny Schatz

2. 9 – Daryn Pittman

3. 41 – Jason Johnson

4. 7K – Cale Conley

5. W20 – Greg Wilson

6. 7S – Jason Sides

7. 13 – Clyde Knipp

8. 1 – Zach Ames

Dash:

1. 49 – Brad Sweet

2. 11K – Kraig Kinser

3. 1S – Logan Schuchart

4. 9 – Daryn Pittman

5. 2 – Shane Stewart

6. 15 – Donny Schatz

Feature:

1. 1S – Logan Schuchart

2. 49 – Brad Sweet

3. 9 – Daryn Pittman

4. 15 – Donny Schatz

5. W20 – Greg Wilson

6. 11K – Kraig Kinser

7. 2 – Shane Stewart

8. 5 – David Gravel

9. 1A – Jacob Allen

10. 93 – Sheldon Haudenschild

11. 49X – Tim Shaffer

12. 19 – Brent Marks

13. 22 – Cole Duncan

14. 41 – Jason Johnson

15. 7K – Cole Conley

16. 13 – Clyde Knipp

17. 44 – Trey Starks

18. 17 – Joey Saldana

19. 7S – Jason Sides

20. 4S – Danny Smith

21. 47 – Eric Riggins Jr.

22. 71M – Dave Blaney

23. 4 – Paul McMahan

24. 1 – Zach Ames