Bayston Blasts to Williams Grove USAC/ARDC Midget Win

From USAC

Spencer Bayston took the checkers at Williams Grove Speedway in USAC Eastern Regional Midget action Thursday night during the “USAC Triple Crown Showdown”.

USAC EASTERN REGIONAL MIDGETS PRESENTED BY ARDC RACE RESULTS: June 15, 2017 – Williams Grove, Pennsylvania – Williams Grove Speedway – “USAC Triple Crown Showdown”

FIRST HEAT: (8 laps) 1. Ryan Greth (#4 Lesher), 2. Steve Buckwalter, (#25 Buckwalter), 3. Trevor Kobylarz (#14 RT), 4. Holly Shelton (#67k Kunz/Curb-Agajanian), 5. Spencer Bayston (#97 Kunz/Curb-Agajanian), 6. Thomas Meseraull (#27 Heffner), 7. Adam Pierson (#76E FMR), 8. Alex Bright (#77 Bright), 9. Tanner Thorson (#67 Kunz/Curb-Agajanian), 10. Shawn Jackson (#7 Jackson). 3:01.79

SECOND HEAT: (8 laps): 1. Tommy Kunsman Jr. (#21 Kunsman), 2. Brady Bacon (#76m FMR), 3. Ryan Robinson (#71 Kunz/Curb-Agajanian), 4. Tanner Carrick (#71k Kunz/Curb-Agajanian), 5. P.J. Gargiulo (#5 JHG), 6. Josh Heckman (#12 Heckman), 7. Kenny Miller (#23M Miller), 8. Steve Craig (#55 Craig), 9. Jason Rice (#57 Rice), 10. Andrew Layser (#35 Lesher), 11. Rob Marhefka (#99 Marhefka). NT

ALSO AT THE TRACK: Rohan Beasley (#14B Beasley),

FEATURE: (20 laps) 1. Spencer Bayston, 2. Brady Bacon, 3. Ryan Robinson, 4. Tanner Thorson, 5. Tanner Carrick, 6. Ryan Greth, 7. Holly Shelton, 8. Thomas Meseraull, 9. Tommy Kunsman Jr., 10. Alex Bright, 11. Adam Pierson, 12. Steve Buckwalter, 13. Shawn Jackson, 14. Kenny Miller, 15. John Heckman, 16. Steve Craig, 17. Trevor Kobylarz, 18. Jason Rice, 19. Rob Marhefka, 20. P.J. Gargiulo, 21. Andrew Layser. NT

**Rice flipped during the second heat.

FEATURE LAP LEADERS: 1-4 Greth, Laps 5-20 Bayston.

KRS GRAPHICS PASSING POINT LEADER: Tommy Kunsman Jr.

NEW USAC EASTERN REGIONAL MIDGET POINTS Presented by ARDC: 1-A.Bright-602, 2-Greth-578, 3-Kobylarz-484, 4-Jackson-468, 5-Brenden Bright-462, 6-Kunsman-448, 7-Miller-443, 8-Pierson-404, 9-Jay Hartman-387, 10-Brett Arndt-360.

NEXT USAC EASTERN REGIONAL MIDGET RACES Presented by ARDC: June 16 – Williams Grove (PA) Speedway – “USAC Triple Crown Showdown”