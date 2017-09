SCHUTTE LEADS ALL 30 AT CHICO’S “GOLD CUP

From Lance Jennings

Chico, CA…….. , part of the track’s 64th “Gold Cup Race of Champions.” The race, co-sanctioned by BCRA, saw fast qualifier Shane Golobic take second ahead of David Prickett, Michelle Decker and Mason Daniel.

LIGHT UP THE WORLD BEVERAGES USAC WESTERN STATES MIDGET SERIES RACE RESULTS: September 7, 2017 – Chico, California – Silver Dollar Speedway – 64th “Gold Cup Race of Champions” – Co-sanctioned with BCRA

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1.Shane Golobic, 17W, Wood-14.256; 2. Courtney Crone, 25, Rodela-14.275; 3. Chad Boat, 84, Tucker/Boat-14.318; 4. Ronnie Gardner, 3F, Finkenbinder-14.379; 5. Maria Cofer, 57, Cofer-14.435; 6. Shannon McQueen, 7, McQueen-14.532; 7. Alex Schutte, 28, Schutte/McElwee-14.567; 8. Michael Faccinto, 35F, MF-14.591; 9. Mason Daniel, 33M, Daniel-14.667; 10. Randi Pankratz, 8, Pankratz-14.671; 11. Frankie Guerrini, 63, Guerrini-14.702; 12. Michelle Decker, 7D, McQueen-14.724; 13. Robert Dalby, 4D, Dalby-14.735; 14. Cory Elliott, 11E, Elliott-14.822; 15. David Prickett, 22Q, Neverlift-14.825; 16. Cody Hodgson, 35M, MF-14.970; 17. Floyd Alvis, 1, Champion-15.440; 18. J.R. Williams, 74, Williams-16.545; 19. Sparky Howard, 3, Faeth-NT; 20. Nate Wait, 35W, MF-NT.

EXTREME MUFFLERS FIRST HEAT: (8 laps) 1. Schutte, 2. Golobic, 3. Pankratz, 4. Dalby, 5. Gardner, 6. Hodgson. NT

BROWN & MILLER RACING SOLUTIONS SECOND HEAT: (8 laps) 1. Faccinto, 2. Crone, 3. Cofer, 4. Guerrini, 5. Elliott, 6. Alvis. NT

KEIZER ALUMINUM WHEELS/SALDANA RACING PRODUCTS THIRD HEAT: (8 laps) 1. Decker, 2. Boat, 3. Daniel, 4. Prickett, 5. McQueen, 6. Williams. NT

FEATURE: (30 laps) 1. Alex Schutte, 2. Shane Golobic, 3. David Prickett, 4. Michelle Decker, 5. Mason Daniel, 6. Frankie Guerrini, 7. Shannon McQueen, 8. Ronnie Gardner, 9. Cory Elliott, 10. Randi Pankratz, 11. Cody Hodgson, 12. Courtney Crone, 13. Robert Dalby, 14. Michael Faccinto, 15. Chad Boat, 16. J.R. Williams, 17. Maria Cofer, 18. Floyd Alvis. NT

———————–

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-30 Schutte

ESSLINGER ENGINEERING HARD CHARGER: Shane Golobic (16th to 2nd)

NEW LIGHT UP THE WORLD BEVERAGES USAC WESTERN STATES MIDGET POINTS: 1-Gardner-508, 2-Elliott-500, 3-Guerrini-451, 4-Crone-418, 5-Prickett-393, 6-Faccinto-374, 7-Dalby-364, 8-Pankratz-360, 9-Cofer-321, 10-Golobic-286.

NEXT LIGHT UP THE WORLD BEVERAGES USAC WESTERN STATES MIDGET RACE: September 16 – Ventura (CA) Raceway