Tyler Esh Scores First Career 410 Sprint Car Victory at Lincoln

Lincoln Speedway

Abbottstown, PA

Saturday April 7, 2018

Winged 410 Sprint Cars

410 Sprint Heat One Finish (10 laps/6 to qualify) – 1. 35-Tyler Esh; 2. 2W-Glenndon Forsythe; 3. 17N-Cole Young; 4. 51-Freddie Rahmer; 5. 21-Brian Montieth; 6. 87-Alan Krimes; 7. 07-Gerard McIntyre, Jr.; 8. 99M-Kyle Moody; 9. 73B-Brett Michalski. Time – 2:17.394

410 Sprint Heat Two Finish (10 laps/6 to qualify) – 1. 21T-Scott Fisher; 2. 19-Landon Myers; 3. 39-Cory Haas; 4. 59-Jim Siegel; 5. 1X-Chad Trout; 6. 88-Brandon Rahmer; 7. 69-Tim Glatfelter; 8. 7K-Dan Shetler (DNF). Time – 2:25.607

410 Sprint Feature Finish (25 Laps) – 1. 35-Tyler Esh ($3,500); 2. 21-Brian Montieth; 3. 51-Freddie Rahmer; 4. 87-Alan Krimes; 5. 39-Cory Haas; 6. 99M-Kyle Moody; 7. 59-Jim Siegel; 8. 1X-Chad Trout; 9. 88-Brandon Rahmer; 10. 19-Landon Myers; 11. 69-Tim Glatfelter; 12. 21T-Scott Fisher; 13. 73B-Brett Michalski; 14. 17N-Cole Young; 15. 07-Gerard McIntyre, Jr. (DNF); 16. 2W-Glenndon Forsythe (DNF); DNS – 7K-Dan Shetler. No Time

Lap Leaders – Tyler Esh (1-25)

Winged 358 Sprint Cars

358 Sprint Heat One Finish (10 laps/6 to qualify) – 1. 4R-Chase Dietz; 2. 28-Matt Findley; 3. 32-Gregg Foster; 4. 66A-Cody Fletcher; 5. 14T-Tyler Walter; 6. 11-Greg Plank; 7. 66-Jeff Halligan; 8. 97-Brie Hershey; 9. 20-Devin Beidel (DNF); 10. 89-Ashley Cappetta (DNF). Time – 2:23.25

358 Sprint Heat Two Finish (10 laps/6 to qualify) – 1. 44N-Dylan Norris; 2. 19-Troy Wagaman, Jr.; 3. 44B-Dave Brown; 4. 12-Brent Shearer; 5. 12B-Mike Bittinger; 6. 59-Steve Wilbur; 7. 5A-Brian Allman; 8. 8-Kenny Kuhn (DNF); 9. 19D-Wyatt Hinkle (DNF). No Time

358 Sprint Feature Finish (20 Laps) – 1. 12-Brent Shearer; 2. 12B-Mike Bittinger; 3. 19-Troy Wagaman, Jr.; 4. 66-Jeff Halligan; 5. 4R-Chase Dietz; 6. 44N-Dylan Norris; 7. 28-Matt Findley; 8. 44B-Dave Brown; 9. 97-Brie Hershey; 10. 66A-Cody Fletcher; 11. 89-Ashley Cappetta; 12. 59-Steve Wilbur; 13. 8-Kenny Kuhn; 14. 5A-Zachary Allman; 15. 14T-Tyler Walton (DNF); 16. 19D-Wyatt Hinkle (DNF); 17. 11-Greg Plank (DNF); 18. 20-Devin Beidel (DNF); 19. 32-Gregg Foster (DNF). No Time

Lap Leaders – Brent Shearer (1-20)

Non-Wing Super Sportsman

Wingless Sportsman Heat One Finish (8 laps/6 to qualify) – 1. B1-Joey Biassi; 2. 93-Carmen Perigo, Jr.; 3. 16-Billy Brian, Jr.; 4. 1A-Craig Perigo; 5. 719-Luke Lenker; 6. 16R-Ryan Rutz; 7. 2J-Jason Failor; 8. 63-Kevin Gutshall. Time – 2:22.369

Wingless Sportsman Heat Two Finish (8 laps/6 to qualify) – 1. 65-Bob Gutshall; 2. 59-Steve Wilbur; 3. 8M-Chris Meleason; 4. 4-Derek Scheaffer; 5. 0Z-Len Ozio; 6. 2-Austin Lorah; 7. 59W-Brian Gonz. Time – 2:21.399

Wingless Sportsman Feature Finish (20 Laps) – 1. 65-Bob Gutshall; 2. 16-Billy Brian, Jr.; 3. 59-Steve Wilbur; 4. 93-Carmen Perigo, Jr.; 5. 1A-Craig Perigo; 6. 16R-Ryan Rutz; 7. 2-Austin Lorah; 8. 2J-Justin Failor; 9. 63-Kevin Gutshall; 10. 59W-Brian Gonz (DNF); 11. 917-Luke Lenker (DNF); 12. 8M-Chris Meleason (DNF); 13. 4-Derek Scheaffer (DNF); 14. B1-Joey Biassi (DNF); 15. 0Z-Len Ozio (DNF). No Time

Lap Leaders – Bob Gutshall (1-20)