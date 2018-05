Feature Winners: April 26 – 29, 2018

Thursday April 26, 2017

Cotton Bowl Speedway – Paige, TX – USA – World of Outlaws – David Gravel

Friday April 27, 2018

Bloomington Speedway – Bloomington, IN – USA – USAC – National Sprint Car Championship – Dave Darland

Bloomington Speedway – Bloomington, IN – USA – Winged 305 Sprint Cars – Ryan Tusing

Devil’s Bowl Speedway – Mesquite, TX – USA – World of Outlaws – Texas Outlaw Nationals – Daryn Pittman

Fulton Speedway – Fulton, NY – USA – Empire Super Sprints – Paul Kinney

Gas City I-69 Speedway – Gas City, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Thomas Meseraull

Lernerville Speedway – Sarver, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – A.J. Flick

Limaland Motorsports Park – Lima, OH – USA – National Racing Alliance – Jared Horstman

Lincoln Speedway – Lincoln, IL – USA – DII Midgets – Chase McDermand

Lincoln Speedway – Lincoln, IL – USA – Winged 305 Sprint Cars – Max Pozsgai

Mansfield Motor Speedway – Mansfield, OH – USA – Winged 410 Sprint Cars – Sprint Car World Championship – Tim Shaffer

Mansfield Motor Speedway – Mansfield, OH – USA – Winged 410 Sprint Cars – Sprint Car World Championship – Carson Macedo

Ocean Speedway – Watsonville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Justin Sanders

Paducah International Raceway – Paducha, KY – USA – ASCS – National Tour – Matt Covington

Park Jefferson International Speedway – Jefferson SD – USA – Winged 305 Sprint Cars – Jason Martin

Red Dirt Raceway – Meeker, OK – USA – Sprint Series of Oklahoma – Andy Shouse

Trail-Way Speedway – Hanover, PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Dylan Norris

US 36 Raceway – Osborn, MO – USA – Winged 305 Sprint Cars – Matt Richards

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Kevin Nouse

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Brian Montieth

Saturday April 28, 2018

104 Speedway – Lexington, TN – USA – United Sprint Car Series – Tim Crawley

34 Raceway – Burlington, IA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Ryan Jamison

Archerfield Speedway – Brisbane, QLD – AU – Winged 410 Sprint Cars – Andrew Scheuerle

Archerfield Speedway – Brisbane, QLD – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Cody O’Connell

Arizona Speedway – San Tan Valley, AZ – USA – USAC – Southwest Sprint Car Championship – Tye Mihocko

Bakersfield Speedway – Bakersfield, CA – USA – Western RaceSaver Series – Marcus Thomas

Boone Speedway – Boone, IA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Mike Moore

Creek County Speedway – Sapulpa, OK – USA – Champ Sprints – Johnny Kent

Crystal Motor Speedway – Crystal, MI – USA – Sprints on Dirt – Zane Devault

Devil’s Bowl Speedway – Mesquite, TX – USA – World of Outlaws – Texas Outlaw Nationals – Donny Schatz

Eagle Raceway – Eagle, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – Adam Gullion

Grays Harbor Raceway – Yakima, WA – USA – Northwest Focus Midget Series – Tristin Thomas

Grays Harbor Raceway – Yakima, WA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Tyler Anderson

Hendry County Motorsports Park – Clewiston, FL – USA – Top Gun Sprint Car Series – A.J. Maddox

I-44 Speedway – Oklahoma City, OK – USA – POWRi – West Midget Series – Jonathan Beason

Indianapolis Speedrome – Indianapolis, IN – USA – USSA – Kenyon Midget Car Series – Logan Huggler

Keller Auto Speedway – Hanford, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Dominic Scelzi

Kennedale Speedway Park – Kennedale, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Logan Scherb

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Matthew Stelzer

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Ryan Giles

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Austin McCarl

Laang Speedway – Laang, VIC – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Alex Ross

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – POWRi – Wingless Auto Racing – Riley Kreisel

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – Winged 305 Sprint Cars – Jack Potter

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – Winged 360 Sprint Cars – Randy Martin

Lawrenceburg Speedway – Lawrenceburg, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Dickie Gaines

Lawton Speedway – Lawton, OK – USA – Wingless Limited Sprints – Mason Smith

Lincoln Park Speedway – Putnamville, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Brent Beauchamp – Brent Beauchamp

Mansfield Motor Speedway – Mansfield, OH – USA – Winged 410 Sprint Cars – Sprint Car World Championship – Tim Shaffer

Mobile International Speedway – Irvington, AL – USA – Winged 360 Sprint Cars – Timmy Thrash

New Smyrna Speedway – New Smyrna Beach, FL – USA – Southern Sprint Car Shootout Series – Mickey Kempgens

Park Jefferson International Speedway – Jefferson SD – USA – Midwest Sprint Touring Series / Nebraska 360 Sprint Car Series – Eric Lutz

Park Jefferson International Speedway – Jefferson SD – USA – Winged 305 Sprint Cars – Jason Martin

Petaluma Speedway – Petaluma, CA – USA – Sprint Car Challenge Tour – Willie Croft

Placerville Speedway – Placerville, CA – USA – Hunt Magnetos Wingless Tour – D.J. Johnson

Plymouth Speedway – Plymouth, IN – USA – UMP Pro Sprints – Garrett Saunders – Garrett Saunders

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Greg Hodnett – Greg Hodnett

Rattlesnake Raceway – Fallon, NV – USA – Northern Nevada Winged Sprints – Jeff Macedo

Sandia Speedway – Albuquerque, NM – USA – New Mexico Motor Racing Association – Colt Trehorn

Santa Maria Speedway – Santa Maria, CA – USA – USAC – West Coast 360 Sprint Car Championship – Troy Rutherford

Santa Maria Speedway – Santa Maria, CA – USA – USAC – Western States Midget Championship – Michael Faccinto

Selinsgrove Speedway – Selinsgrove, PA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Jason Shultz

Southern New Mexico Speedway – Las Cruces, NM – USA – POWRi – 305 Sprint Cars – Lorne Wofford

Southern Oklahoma Speedway – Ardmore, OK – USA – National Championship Racing Association / Sprint Car Bandits – Danny Jennings

Spoon River Speedway – Canton, IL – USA – USAC – IMRA Speed 2 Midget Championship – Andy Baugh

Sumpter Speedway – Sumpter, SC – USA – Carolina Sprint Tour – Sean Vardell

Tennessee National Speedway – Hohenwold, TN – USA – ASCS – Mid-South Region – Mark Smith

Tri-State Speedway – Haubstadt, IN – USA – USAC – National Sprint Car Championship / Midwest Sprint Car Series – Spring Showdown – Kevin Thomas Jr.

Valley Speedway – Grain Valley, MO – USA – POWRi – Allstar Midgets – Chad Frewaldt

Valley Speedway – Grain Valley, MO – USA – POWRi – Outlaw Sprints – Cody Baker

Vavoline Raceway – Granville, NSW – AU – Midget Cars – 50 Lapper – Taylor Clarke

Ventura Raceway – Ventura, CA – USA – VRA Sprint Cars – Brody Roa

Wilmot Raceway – Wilmot, WI – USA – Winged 410 Sprint Cars – Steve Meyer

Wilmot Raceway – Wilmot, WI – USA – Wisconsin WingLESS Sprint Car Series – Allen Hafford

Sunday April 29, 2018

Beaver Dam Raceway – Beaver Dam, WI – USA – Badger Midget Auto Racing Association – Bill Balog

Beaver Dam Raceway – Beaver Dam, WI – USA – Interstate Racing Association – Steve Meyer

Beaver Dam Raceway – Beaver Dam, WI – USA – Wisconsin WingLESS Sprint Car Series – Matt Vandervere

Terre Haute Action Track – Terre Haute, IN – USA – USAC – Silver Crown Championship – Justin Grant