Gary Owens Wins SSO Feature at Southern Oklahoma Speedway

Sprint Series of Oklahoma

Southern Oklahoma Speedway

Ardmore, OK

Friday June 15, 2018

A Feature 25 Laps: (1) Gary Owens # 33, (2) Chris Kelly # 32k, (3) Justin Melton # 11, (4) Michelle Melton # 21m, (5) Travis Scott # 6, (6) Tanner Conn # 78, (7) Justin DeWayne Mowry # 3, (8) Jerry Jumper # 3x, (9) Alison Slaton # 29b, (10) Chase Parson # 57, (11) TJ Herrell # 25, (12) Lightfoot Hawkins # 24h, (13) Brandon Jennings # 21j, (14) Cody Whitworth # 50, (15) Mike Scott # 0, (16) Chase McCreary # 13m, (17) Shayla Waddell # 88s, (18) Andy Shouse # 27, (19) D.J. Estes # 74, (20) Joe Wood Jr. # 03, (21) Robert Sellers # 54s, (22) Steven Shebester # 22x (*) , (23) Shane Sellers # 16s (*).

** – 22 and 16s were penalized for weight violations.