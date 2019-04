ANDY BAUGH WIRE-TO-WIRE IN 20-LAP IMRA OPENER AT SPOON RIVER

From USAC

Canton, IL……..Andy Baugh of Mason City, Ill. opened defense of his 2018 USAC IMRA Midget Speed2 title by leading all 20 laps of Saturay night’s feature at Spoon River Speedway. Aaron Leffel, Adam Taylor, Mitchell and Daltyn England trailed at the checkered flag.

USAC IMRA SPEED2 MIDGET RACE RESULTS: April 20, 2019 – Canton, Illinois, Spoon River Speedway

FIRST HEAT: (8 laps) 1. Andy Baugh (#37 Raymond), 2. Tyler Roth (#18 Roth), 3. Bart Andrews (#69 Trone), 4. Mark McMahill (#57 McMahill), 5. Jeff Sparks (#55 Sparks), 6. Jake Sollenberger (#5 Utsinger), 7. Ian Creager (#36 Creager). NT

SECOND HEAT: (8 laps) . 1. Shane Morgan (#15 Morgan), 2. Aaron Leffel (#11L Taylor), 3. Mtchel Davis (#7x (Mahan), 4. Adam Taylor (#7T Taylor), 5. John Heitzman (#43 Heitzman), 6. Johnston Russell (#0 Russell),

7. Tracy Hull (#24 Hull), 8. Daltyn England (#19E England). NT

THIRD HEAT: (8 laps) . 1. Dave Baugh (#6B Baugh), 2. Kevin Battefeld (#42 Battefeld), 3. Korey Weyant (#51R Johnson), 4. Patrick Ryan (#23 Ryan), 5. Brandon Smith (#11 Smith), 6. Mark Billings (#60E Billings), 7. Bryce Dues (#23D Dues), 8. Iim Picardi (#127) NT

FEATURE: (20 laps) . 1. Andy Baugh, 2. Aaron Leffel, 3. Adam Taylor, 4. Mitchell Davis, 5. Daltyn England, 6. Tyler Roth, 7. Patrick Ryan, 8. Mark Billings, 9. Dave Baugh, 10. John Heitzman, 11. Jeff Sparks, 12. Russell Johnson, 13. Brandon Smith, 14. Shane Morgan, 15. Mark McMahill, 16. Bryce Dues, 17. Ian Creaker, 18. Korey Weyant, 19. Kevin Battefeld, 20. Bart Andrews, 21. Jim Picardi, 22. Jacob Sollenberger, 23. Tracy Hull, 24. Brent Burrows (#51 Terry). NT

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-20 Andy Baugh.

NEW IMRA SPEED2 MIDGET POINTS: Laps 1-Andy Baugh-78, 2-Aaron Leffer-74, 3-Adam Taylor-69, 4-Mitchell Davis-67, 5-Tyler Roth-62, 6-Daltyn England-59, 7-Patrick Ryan-57, 8-Dave Baugh-54, 9-Mark Bllings-52, 10-John Heitzman-47.

NEXT IMRA SPEED2 MIDGET RACE: April 27 – Canton, IL – Spoon River Speedway