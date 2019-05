Bitner Wins MASS Feature at New Egypt

Mid-Atlantic Sprint Series

New Egypt Speedway

New Egypt, NJ

Saturday May 4, 2019

Feature:

1. 202-Mark Bitner

2. 94D-Logan Diehl

3. 18-Tim Tanner

4. 77J-Jeff Geiges

5. 9S-Rick Stief

6. 44-Dave Brown

7. 21J-Jason Dunn

8. 61-Jon Haegele

9. 70-Eddie Wagner

10. 39X-Scott Frack

11. 85-Ricky Dieva (96 wing)

12. 83-Larry McVay

13. 4C-Christopher Moll

14. 57V-Dave Bonner

15. 38-Marie Mcvay

16. 56-Randy Wilbert

17. 4-Jon Brenflech

18. 23-Sam Lieberman

19. 86-Steve Vorhees

20. 1-Tom Carberry

21. 12-Joe Kay

22. 24L-Don Leaper